Итальянское озеро Гарда рекордно обмелело.

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Самое большое в Италии озеро – Гарда – расположенное на севере страны, из-за засухи обмелело до самого низкого показателя в истории. При этом на фоне летней жары вода в озере прогрелась как в Карибском море.

AP отмечает, сильных дождей на севере Италии не было уже несколько месяцев, а зимой снега выпало на 70% меньше, чем в прежние годы.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/14aug2022/garda_122.html