Год правления талибов в Афганистане

Год назад боевики "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) на фоне вывода международных вооруженных сил из Афганистана за короткий промежуток времени захватили практически всю территорию страны. Многие высокопоставленные чиновники, включая президента Афганистана Ашрафа Гани, бежали. Спустя год после захвата власти в стране сформированное "Талибаном" правительство официально не признано ни одним государством мира.

Смена власти привела к экономическому кризису в Афганистане

Фото: Nava Jamshid/Getty Images

Миллиарды долларов в активах центрального банка были заморожены, а иностранные силы и международные доноры покинули страну, что оставило Афганистан без субсидий, которые покрывали три четверти государственных расходов

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В стране упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Сразу после захвата власти боевики начали избавляться от изображений женщин на улицах.

Фото: Nava Jamshidi/Getty Images

Афганские женщины-телеведущие вынуждены закрывать лицо во время эфира

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Талибы запретили практически все развлечения. Боевики закрыли в столице страны Кабуле исторический кинотеатр, работавший несколько десятилетий. Работа кинотеатров, где демонстрировались преимущественно индийские, европейские и американские фильмы, противоречит нормам шариата.

Фото: АР/ТАСС

В преддверии нового учебного года талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб. При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно — для женщин.

Фото: АР/ТАСС

В мае верховный лидер "Талибана" издал указ, запрещающий женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом. Ответственность за нарушение женщиной указа несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола.

Фото: Nava Jamshid/Getty Images

По словам экспертов ООН, талибы совершили множество нарушений прав человека, наиболее вопиющее из которых — фактическое вытеснение женщин и девочек из общественной жизни, а также их систематическое угнетение

Фото: АР/ТАСС

В связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в декабре 2021 года члены СБ ООН единогласно одобрили резолюцию, которая на год облегчает процесс оказания гуманитарной помощи Афганистану

Несмотря на гуманитарную и финансовую помощь, в стране серьезный продовольственный кризис. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что "сегодня около 25 млн афганцев живут в нищете".

Фото: АР/ТАСС

Зимой в Афганистане ухудшилась гуманитарная ситуация в связи с суровыми погодными условиями

Фото: АР/ТАСС

Движение "Талибан" объявило 15 августа — годовщину установления своей власти в Афганистане — праздничным днем

Фото: Paula Bronstein /Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5939/61398