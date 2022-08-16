В бедности и надежде: Индия отмечает 75-й День независимости.

Фото: Associated Press

По всей Индии прошли 15 августа торжественные мероприятия, посвященные 75-летию окончания британского колониального владычества и провозглашению независимости.

За три четверти века государство, в котором проживает 1,3 миллиарда человек, проделало огромный путь, однако десятки, если не сотни миллионов людей по-прежнему живут в бедности, не умеют читать и писать.

Премьер-министр Нерендра Моди поставил амбициозную цель – в ближайшие 25 лет войти в число развитых стран.

Гаухати, штат Ассам, Индия

Мумбай

Сринагар, Кашмир, Индия

Гаухати, штат Ассам, Индия

Гаухати, штат Ассам, Индия

Калькутта, Индия

Гаухати, Ассам, Индия

Хидерабад, Индия

Калькутта, Индия

Калькутта, Индия

Сринагар, Кашмир,

Хидерабад,

Гаухати, Ассам,

Калькутта,

Гаухати, Ассам,

Калькутта, Индия

Гаухати, Ассам,

Сринагар, Кашмир,

Хидерабад, Индия

Гаухати, Ассам,

Кашмир, Индия

Уттар Прадеш,

Нью-Дели,

Хидерабад, Индия

Джамму, Индия

Калькутта, Индия

Калькутта, Индия

Гаухати, Ассам,

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/15aug2022/india_id_75.html