5 аутентичных русских промыслов, которые приобрели мировую известность

Казалось бы, в современном мире, который ассоциируется с массовым производством вещей в промышленных масштабах и цифровым прогрессом, уже не осталось места для централизованного рукоделия и ремесла. Однако в реальности это совсем не так: огромное количество промыслов продолжает пользоваться популярностью. Не стали исключением и те, которые появились и существуют на отечественных просторах — довольно много людей знают и гжель, и хохлому, к примеру. Причём спрос на них, как оказывается, настолько велик, что их ещё и массово подделывают.

1. Павловопосадские платки

Уж кто не знает легендарные яркие платки с цветами. /Фото: siteapi.org 24-ok.ru

История производства знаменитых русских цветастых платков берёт своё начало, как это понятно из их названия, в подмосковном Павловском Посаде в 1795 году. На тот момент там функционировала небольшая шёлковая фабрика крестьянина из села Павлово по имени Иван Лабзин. Чуть позднее к его делу присоединился ещё один крестьянин, Грязнов. Первые годы значимого успеха продукция не имела, пока 70 лет спустя, в 1865 году, мануфактура не была награждена малой серебряной медалью «за хорошее ткачество и набивку муслин-де-линя и платков» в рамках Московской выставки русских мануфактурных произведений. Ещё спустя 15 лет тогдашний владелец фабрики Яков Лабзин получает почётное звание поставщика Государыни Великой Княгини Александры Петровны.

Фабрика в дореволюционные времена. /Фото: pavlovoposadskie-platki.ru

Сам собой, что после этого слава павлопосадских платков гремит по всей Российской империи. Более того, по данным редакции Novater.ru, к началу XX столетия «Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова» является самым крупным отечественным предприятием по производству шерстяных платков и шалей — в те времена там трудилось не менее двух тысяч человек. А склады товаров были расположены по всей стране — Москве, Омске, Ромнах, Харькове, Урюпинске, а также на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Имущество «Товарищества», включая цену материалов и товаров, достигало стоимости более 4,3 миллиона рублей, что по тем временам было просто баснословной суммой.

Современный ассортимент фабрики очень разнообразный. /Фото: pavlovoposadskie-platki.ru, krasavica.info

После Октябрьской революции 1917 года предприятие, созданное крестьянами Лабзиным и Грязновым, как и подавляющее большинство остальных, национализировали. Впрочем, это не помешало сохранить традиции и фирменные секреты создания знаменитого платка до сегодняшнего дня. «Павловопосадская платочная мануфактура», за более чем двести лет своего существования так и не сменила места и по-прежнему расположена в подмосковном Павловском Посаде. А масштабы её производства поражают своим разнообразием: так, фабрика изготавливает примерно тысячу позиций самых разных платков, шарфов, шалей, кашне, палантинов и скатертей.

Производство платков — синтез ручной и машинной работы. /Фото: youtube.com

Одним из главных принципов производства — работа с натуральными волокнами, например, шерстью, хлопком, шёлком и льном. Кроме того, на фабрике сумели успешно объединить использование передовых автоматизированных технологий и ручной работы там, где это критически необходимо — именно таким образом достигается уникальный уровень качества. А убедиться в последнем можно не только приобретя изделие, но и посетив музей мануфактуры — там хранятся платки, которым больше 150 лет, а они в отличном состоянии. Сегодняшние платки также будут служить своим хозяевам поколениями.

2. Жостовские подносы

Знаменитые подносы с росписью. /Фото: samovary.ru

Легендарные тёмные металлические подносы с уникальной цветочной росписью можно найти во многих домах на постсоветском пространстве, однако очень известны они и за рубежом. Более того, довольно часто они становились подарками для правителей и чиновников целого ряда государств. Например, известно, что жостовские подносы хранятся в частных коллекциях испанского короля Хуана Карлоса, а также королевы Великобритании Елизаветы II, у многих зарубежных президентов.

Технологии жостовской росписи почти двести лет. /Фото: culture.ru

Это ремесло по росписи подносов характерными яркими цветами имеет практически двухсотлетнюю историю, а появилось оно в подмосковном селе Жостово, где художником-миниатюристом Осипом Вишняковым в 1825 году была основана фабрику по изготовлению подносов из папье-маше, украшенных сюжетной и цветочной росписью. Со временем традиция расписывать их цветами, характерными мягкой и округлой техникой исполнения, а также разнообразием используемых оттенков в одной композиции, распространилась и в других мастерских, всё больше завоёвывая популярность как среди художников, так и для потребителей.

Продукция Жостовской фабрики декоративной росписи. /Фото: culture.ru

Наиболее распространённым вариантом жостовской росписи считается букет, который располагается в центре подноса и обрамляется по краям мелким узором. Зачастую цветочная композиция располагается на чёрном фоне, однако допускаются также белые ли другие цвета. А за счёт особой техники работы изображение получается как будто объёмным, словно выступающим над поверхностью подноса. Иногда кроме цветов в рисунке используют птиц или ягод. Жостовский поднос отличается долговечностью и, при правильном обращении и хранении, способностью годами оставаться в хорошем состоянии.

Процесс изготовления жостовских подносов. /Фото: i-podmoskovie.ru

Однако пару десятилетий назад это уникального отечественное ремесло едва не было утеряно. Дело в том, что даже популярность мирового уровня, не спасла предприятие «Жостовская фабрика декоративной росписи» на рубеже XX-XXI веков от серьёзных финансовых трудностей — оно едва не стало банкротом. Однако всё разрешилось благополучно, когда ряд энтузиастов, желающих сохранить аутентичный промысел, за счёт собственных средств покрыли все долги фабрики, что позволило не только сберечь, но и восстановить производство легендарных подносов.

3. Каслинское литье

Аутентичное литье изящных скульптур. /Фото: culture.ru, nurmuseum.ru

Ещё один знаменитый на всю планету промысел — каслинское литье — когда-то произвело настоящий триумф во французской столице. А феномен этой технологии состоит в том, что из кажущегося суровым и неспособным быть полезным для искусства чугуна производятся поразительные в своей детализации и изяществе статуэтки и скульптуры. Местом производства этих впечатляющих изделий является заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли, недалеко от Златоуста, что находится в Челябинской области. Собственно, от названия предприятия технология, а затем и разросшийся рядом город и получили своё название.

Формовщики чугуна на Каслинском заводе за работой, начало ХХ века. /Фото: wikiрedia.org

Свою историю промысел берёт в 1747 году, когда тульским купцом Яковом Коробковым был основан на Южном Урале Каслинский железоделательный и чугуноплавильный завод. Долгое время о мастерстве тамошних умельцев в литье, в том числе художественном, знали разве что на территории Российской империи. Пока не наступил 1900 год, когда Каслинский завод принял участие в Парижской всемирной выставке прикладного искусства. А специально для неё отечественные мастера умудрились отлить большой чугунный павильон-дворец в византийском стиле, автором которого стал Е. Е. Баумгартен.

Каслийский чугунный павильон, который поразил весь Париж. /Фото: wikipedia.org

Основным же скульптурным элементом павильона стала статуя Н. А. Лаверецкого «Россия», которая была установлена при входе. Она изображала женщину-воина, которая оберегает мир и всегда готова к борьбе и новым победам. Детище челябинских мастеров произвело настоящий фурор, и его единогласно признали шедевром литейного искусства, удостоив высшей награды вставки — «Гран-При». Эта победа обеспечила промыслу огромную популярность среди иностранцев, а также значительное число заказчиков из-за рубежа. Пытались купить и сам павильон, однако сделка не состоялась, и сегодня его можно увидеть в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Кто бы мог подумать, что из чугуна можно делать столь изящные фигурки. /Фото: kaslinskoe-litye.com

Однако триумфа в Париже не уберёг предприятие и сам промысел от тяжёлых времён. Когда после Октябрьской революции и Гражданской войны в России предприятие было национализировано, оно на несколько десятилетий стало работать на нужды партии, а не искусства. Это едва не стало концом в истории технологии литья, однако почти утраченное ремесло сумели восстановить, и работает оно до сих пор, пусть и не в таких масштабах, как в дореволюционные времена. Впрочем, это не мешает предприятию иметь множество заказов на художественное литье из чугуна и бронзы, а также обучать и готовить мастеров по этому делу в действующем при нём профессионально-техническом училище.

4. Гжельская керамика

Русская керамика, известная по всём мире. /Фото: vedomosti.ru

Гжельская керамика по праву считается одним из наиболее раскрученных русских брендов народного ремесла на планете. Как и большинство аутентичных промыслов, своё название она получила благодаря населённому пункте — Гжель располагается в 60 километрах от Москвы, и всегда была знаменита своими богатыми глиняными месторождениями, широкая добыча разных сортов которой активно производилась там ещё с середины 17 столетия. А уже к началу 19 века, по информации редакции Novate.ru, в Гжели функционировало сразу 25 заводов, которые занимались изготовлением посуды.

Грех было не начать в Гжели производство керамической посуды. /Фото: sima-land.ru

Долгое время гжель производило большое количество купцов, однако после прихода к власти большевиков и национализации всех этих предприятий изготовление расписной посуды там значительно снизилось, а то и вовсе прекратилось. Традиции старого ремесла, которому к тому моменту почти стукнуло почти 350 лет, сохранились разве что благодаря представителям кустарных производств. И только к середине ХХ века государство решило восстановить промысел. Кроме того, именно тогда был разработан унифицированный атлас мазков для росписи, которая сегодня известна на весь мир.

И посуда, и игрушки из Гжели пользуются огромным спросом. /Фото: absolut-dostavka.ru, the-legends.ru

Справедливости ради, следует отметить, что помимо посуды, в Гжели изготовляли также игрушки в виде птиц и зверей, а также декоративные статуэтки на тематику из русского быта — все эти изделия, наравне с чашками и блюдцами, стали очень популярными. Интересно также и то, что это в современном понимании гжельская керамика расписывается исключительно в бело-синей, либо бело-голубой гамме. А вот в начале 19 столетия огромное количество изделий покрывались лиловыми, жёлтыми, и коричневыми оттенками, причём в своеобразном народном стиле, где преобладали мотивы декоративных цветов, листьев и травы.

Именно бело-голубая керамика стала визитной карточкой гжельского промысла./Фото: pinterest.fr

И несмотря на то, что подобные произведения из-за своей редкости ценятся гораздо выше привычных бело-голубых, именно последние пользуются большой популярностью среди коллекционеров, а не только имеют огромный спрос у среднестатистического покупателя. Сегодня гжельская роспись является одним из самых известных брендов отечественного промысла: посуду и игрушки с бело-голубой росписи покапают или получают в подарок иностранцы в качестве сувенира, их активно экспортируют за рубеж, а отдельные любители и энтузиасты собирают собственные частные коллекции гжельской керамики.

5. Хохломская роспись

Пожалуй, самый известный расписной русский промысел. /Фото: stnmedia.ru

Трудно найти более популярный в мире отечественный аутентичный промысел, чем Хохломская роспись. Именно эти деревянные изделия, покрытые лаком и расписанные красочным узором, стали подлинным символом русского народного творчества за рубежом. История этого декоративно-прикладного искусства зарождается в 17 столетии в одноимённом селе, ныне находящемся на территории Нижегородской области. К началу прошлого века она получила значительное распространение в Российской империи.

Хохлома как промысел известна давно. /Фото: goldenhohloma.com

Интересно, что в отличие от вышеупомянутых аутентичных промыслов, которые в годы Советского Союза переживали своего рода упадок, то вот Хохломская роспись была как раз довольно популярна и активно развивалась. А вот как раз после распада СССР у ремесла начались проблемы. Самым большим препятствием на пути сохранения промысла является сильное сокращение числа подлинных мастеров этого дела: так, по данным редакции Novate.ru, с 1991 года количество специалистов по росписи уменьшилось почти в четыре раза.

Сегодня хохломская роспись переживает не лучшие времена. /Фото: patlah.ru, bigenc.ru

Визитной карточкой Хохломской росписи является обилие красных и золотых оттенков, а также наличие масляно-лаковой плёнки золотистого цвета. Кроме того, оригинальные изделия требует уникальной технологии изготовления: во-первых, специальной обработке дерева, а во-вторых, нанесения как минимум 4-5 слоёв лака. Для того, чтобы добиться необходимого результата, мастерам нужны не только отработанные навыки и опыт, но и наличие специального оборудования.

Пример Хохломской росписи. /Фото: wikipedia.org

Так, деревянные изделия отлично справляются с воздействием воды, в том числе и горячей — хохломскими ложками вполне реально есть горячий борщ и не бояться её деформации. Кроме того, такая ложка при правильном обращении и хранении будет служить поколениями и не терять свой первоначальный вид. Однако соблюдение всех этих требований того стоят, ведь изделия с Хохломской росписью, которые являются оригинальными, отличаются высоким качеством и долговечностью.

Источник: https://novate.ru/blogs/100822/63822/