ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ, ГОРОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР.

Руины Херсонеса

Херсонес Таврический – это древний город-государство Крыма и античная достопримечательность России, которая была основана выходцами из Гераклеи приблизительно в 422-421 годах до нашей эры. Название города обусловлено его географическим положением и в переводе с древнегреческого означает полуостров, а определение «таврический» город получил, благодаря воинственным племенам тавров, которые жили в соседней горной местности.

Греческий полис Херсонес, наряду с другими греческими колониями Северного Причерноморья.

Херсонес Таврический был основан на Гераклейском полуострове между двумя бухтами, ныне западная оконечность этой местности носит название мыс Херсонес.

Этот античный город просуществовал достаточно долго и вошёл в историю не только Древней Греции, но и Древнего Рима и Византии. В период своего наивысшего расцвета с IV по II века до н. э. Херсонес Таврический представлял собой красивый город, который владел портом, активно вёл торговлю и был культурным и ремесленным центром всего западного побережья Крыма. На тот момент город окружали мощные крепостные стены, которые защищали Херсонес от набега кочевников.

Городские ворота Херсонеса

Башня Зенона. Вид снаружи крепости. На переднем плане видна протейхизма — передовая оборонительная стена

Портрет юноши IV века до н. э., выполненный в технике энкаустики и обнаруженный в башне Зенона

Херсонес Таврический представлял собой рабовладельческую республику, высшим органом власти считалось народное собрание. Жители города занимались различными ремеслами, земледелием, среди них были врачи, художники, скульпторы, архитекторы, историки и даже поэты. На протяжении своего существования городу приходилось постоянно обороняться от врагов, так во II веке до нашей эры между греками и скифами шла кровопролитная война, из-за чего народное собрание приняло решение просить помощи у понтийского царя Митридата. Война была окончена разгромом скифов, а Херсонес утратил свою независимость и перешёл в правление царя Митридата.

Базилика 1935 года Базилика 1935 года Базилика 1935 года

Уваровская базилика

В I веке до нашей эры Херсонес попадает в зависимость Римской империи и теряет демократическую форму правления, а с началом новой эры город становится опорным пунктом Рима и главным распространителем его культуры на территории северного Причерноморья. Власть Римской империи над Херсонесом продлилась практически пять столетий, за это время в городе активно возводились религиозные и общественные здания, развивалась торговля и ремесленное дело, а во II веке была построена цитадель, подсобные и жилые помещения для солдат и вторая линия оборонительных стен.

Пристенные склепы

После распада Римской империи на Западную и Восточную в III веке Херсонес перешёл во владения Византийской империи и официально принял религию христианства. В этот период город стал культурным и экономическим центром полуострова Крым. После принятия религии в Херсонесе стали активно строится храмы и культовые здания, а для улучшения военных позиций достраивались оборонные сооружения. Херсонес часто подвергался нападениям со стороны половцев, хазаров, печенегов и киевлян. В 988 году киевскому князю Владимиру удалось взять город, где он принял крещение. В XIII веке после распада Византии Херсонес постепенно стал приходить в упадок, а в XV веке перестал существовать как отдельный город.

Византийская церковь на акрополе (базилика 1861 года)

Владимирский собор на территории Херсонеса

Одной из главных православных святынь города Севастополь является Владимирский собор в Херсонесе, по преданию он был построен в честь киевского князя Владимира, который в 988 году принял крещение в Херсонесе Таврическом, после чего крещение приняла вся Русь.

Крещение Владимира (Васнецова)

Идея строительства собора принадлежит вице-адмиралу А. Грейгу, который после обнаружения на месте древнего Херсонеса христианских храмов подал прошение царю.В 1859 году проект строительства собора, составленный академиком Д. Гриммом, был принят. В 1861 году Владимирский собор был заложен, на этом действии присутствовали император Александр II и императрица Мария Александровна. Строительство храма длилось почти 30 лет, средство выделяло население и царская казна. Работы по строительству были закончены только в 1891 году, тогда же храм был освящён.

Собор Святого Владимира в Херсонесе. Конец XIX века

Владимирский собор в Херсонесе представляет собой однокупольное сооружение в византийском стиле высотой в 36 метров. И по сей день собор поражает своей грандиозностью и красотой. При строительстве использовались следующие материалы: каррарский мрамор, гаспринский мрамор, балаклавский известняк, крымбальский камень, многоцветная мозаика. Иконостас собора был выполнен итальянскими мастерами по проекту Н. Чагина. Иконы для него писали такие мастера как И. Майков, В. Нефф, А. Корзухин.

В период гражданской войны вход в храм был закрыт, а в годы войны с фашистской Германией собор значительно пострадал от взрыва. Служба в храме возобновилась только в 1992 году, чуть позже он перешёл в пользование православной общине. После 1999 года в храме начались восстановительные работы и сегодня Владимирский собор – это достойный памятник крещению Руси и одна из самых крупных православных святынь, которой Крым может гордиться.

Историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический» представляет собой одну из самых крупных достопримечательностей города Севастополь. На его территории располагается большой научно-исследовательский центр, включающий несколько экспозиций и отделов. Раскопки древнего Херсонеса длятся уже около 170 лет, за это время удалось не только восстановить картину города, но и представить сооружения Херсонеса, предметы быта, а также проследить историю города по археологическим находкам.

Мозаика Херсонеса. VI век.

Основным историческим памятником на территории заповедника являются руины Херсонеса, здесь туристы могут увидеть остатки жилых домов и общественных зданий города, центральную площадь, на которой ранее располагались античные, а после христианские храмы.

Баптистерий с ротондой

Жилой квартал

Дом IV-III века до н. э.

Главная улица византийского дома в Херсонесе Таврическом

Базилика 1935

Церковь с аркосолиумами

Пятиапсидная церковь

Сегодня на центральной площади Херсонеса возвышается Владимирский собор. Также в экспозиции представлен античный театр города, эта постройка относится к рубежу III-IV веков. Изначально театр служил ареной для народных собраний, праздников и гладиаторских боёв, но после принятия христианства он был запущен, а его территория застроена храмами.

Античный театр в Херсонесе

Храм с ковчегом

Ещё одним значимым сооружением экспозиции является средневековый храм «Базилика в Базилике». Такое название он получил из-за того, что на месте одного святилища было построено другое.

Базилика в базилике

Алтарный камень базилики в базилике

Византийская часовня на главной улице Херсонеса Таврического

Также в заповеднике можно увидеть башню византийского императора Зенона, руины крепостных стен города и знаменитый Туманный колокол, отлитый из турецких пушек ещё в 1778 году.

Колокол в Херсонесе

Башня XV

Помимо развалин древнего Херсонеса в заповеднике можно посетить археологический музей, где представлено множество фото и самих экспонатов, найденных при раскопках, также гостям музея предлагают совершить виртуальную экскурсию по местам археологических исследований.

Ныне входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Херсонес Таврический был уникальным городом с богатой историей, до сих пор над его исследованием трудятся историки, археологи и другие профессионалы, открывая всё новые факты, а заповедник изо дня в день привлекает новых туристов и паломников, которые не хотят исследовать достопримечательности по фото и предпочитают ознакомиться с ними «вживую».

Имя древнего города было увековечено в названии мыса, западная оконечность крымского полуострова сегодня называется мыс Херсонес.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Херсонес_Таврический

http://tourpedia.ru/khersonessos/#more-6348

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post494194936/