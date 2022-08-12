Тёмная история глухой деревушки, где жены уничтожали мужей: «Создатели ангелов» из Надьрева

В двух часах езды от Будапешта, на реке Тиса, в глуши, есть тихая деревушка под названием Надьрев. Умиротворяющие пейзажи, деревянные строения, патриархальные традиции — всё выглядит максимально аутентично. Невозможно даже представить насколько ужасный тёмный секрет хранит это затерянное во времени селение. Ровно столетие назад именно здесь бабы начали массово убивать своих мужей. Их прозвали «создателями ангелов». Что это было: коллективное помешательство, чей-то коварный замысел или чёрная магия?

Странная акушерка

Жизнь шла своим чередом, пока в 1911 году в Надьреве не появилась некая таинственная особа по имени Жужанна Фазекас. Она называла себя акушеркой и стала исполнять в деревне обязанности лекарши. У Фазекас были на руках рекомендации от нескольких уважаемых докторов, у которых она якобы работала медсестрой. Прошлое женщины было весьма туманным. Муж её пропал без вести при весьма загадочных обстоятельствах. Местные жители с радостью приняли Жужанну. Они стали часто обращаться к «знахарке» со всеми своими хворями и проблемами.

Венгерская деревня Надьрев была основана в период поздней бронзы.

Фазекас всегда терпеливо выслушивала каждого. Она давала советы по всем вопросам. Женщины часто доверяли ей все самые интимные секреты. Она знала всё обо всех. Очень быстро медсестра обрела хорошую репутацию. Фазекас стала помогать женщинам избавляться от нежелательных беременностей. Точное число произведённых нелегальных абортов неизвестно. Об этом никто особенно не распространялся.

Жестокое время

В то относительно недалёкое время в венгерском обществе браки по расчёту были обычным явлением. Обычно родители выдавали девочек-подростков замуж за мужчин, которые были гораздо их старше. Развод был невозможен, даже если супруг оказывался запойным пьяницей или бил свою жену смертельным боем. После этого многие женщины оказывались в ловушке брака без любви и тепла. В абсолютной власти жестокого мужа, которого боялись до ужаса.

Женщины часто оказывались в безвыходном и отчаянном положении жертвы.

Передышка в тяжкой бабской доле наступила с началом Первой мировой войны. Всех мужиков отправили воевать. Жёны вздохнули с облегчением. В это же время недалеко от деревни разбили лагерь для военнопленных. Многие женщины как с цепи сорвались, они с головой бросались в омут романтических отношений с молодыми симпатичными солдатами. Этой свободе пришёл конец, когда мужья вернулись с фронта. Женщины были огорчены, они не желали больше находиться в подчинении у постылых супругов. В отчаянии жительницы деревни стали обращаться за помощью к Фазекас.

Знахарка нашла весьма радикальный способ избавления от обременительных отношений. Жужанна взяла полоски бумаги для мух и кипятила их в сосуде с водой, пока из них не выделился активный ингредиент, мышьяк. Он собрался тонкой плёночкой на поверхности воды. Фазекас собрала эти токсичные остатки и разлила их по маленьким флаконам. После этого она раздавала их всем желающим за определённую плату, наказывая добавлять яд в еду или напитки мужей. Вскоре вполне здоровые мужчины начали падать замертво как мухи.

Жужанна Фазекас.

Количество жертв только росло

Годы шли, странный массовый мор мужского населения Надьрева продолжался. Сначала никто ничего не подозревал, ведь в деревне был врач, который выдавал свидетельства о смерти. Аппетит приходит во время еды. Так и здесь. Сначала постылые мужья, потом надоевшие родители, лишние детские рты и просто ненавистные соседи. Цифры жертв разнятся. Некоторые говорят, что в этом участвовали и жители нескольких окрестных деревень. Количество отравленных мышьяком достигает трёх сотен человек.

Продолжалось это безобразие больше двух десятков лет. Разобраться в точном количестве жертв невозможно, так как Фазекас в документах указывала заурядные правдоподобные естественные причины смерти.

Сначала столь массовый мужской мор не вызывал подозрений, ведь врач указывала вполне правдоподобные причины смерти.

Разоблачение

Разоблачили всю эту кухню совершенно случайно. В 1929 году редактору небольшой местной газеты написали анонимное письмо. В нём автор обвинял женщин из Тисазугского района страны в отравлении членов семьи. Дело показалось властям подозрительным и в ходе следствия было эксгумировано более пяти десятков тел на деревенском кладбище. К ужасу следователей, 46 из них скончались в результате отравления мышьяком.

Результаты эксгумации поразили общественность.

После этого были арестованы 34 женщины и один мужчина. В ходе расследования стали всплывать всё более жуткие подробности. Суд приговорил восемь человек к смертной казни, ещё дюжина получили большие тюремные сроки. Фазекас удалось избежать земной ответственности, покончив жизнь самоубийством.

В соседнем городе Тисакурт тоже были эксгумированы тела, а в них найден мышьяк. Найти виновных не удалось. Уже в середине 20 века историк Ференц Дьёргиев проводил исследования этой темы. Он познакомился со старым деревенским жителем. Крестьянин утверждал, что женщины Надьрева «испокон веков убивали своих мужей».

Процессия «Создателей ангелов» направляется к тюремному двору Сольнока.

Позорная страница венгерской истории

История массовых отравлений в Надьреве — безусловно, позорная страница истории Венгрии. Сегодня пастор местной церкви хочет обратить это в пользу для деревни. Он открыл здесь весьма необычный музей — Музей мышьяка. Пастор хочет, чтобы люди перестали стесняться прошлого своей родной деревушки, смирились и спокойно жили. Недавно журналисты проводили своё расследование этой истории и разговаривали с некой Марией Гуней. Её отец участвовал в расследовании этих преступлений, сама она была в то время маленькой девочкой. После того как Мария повзрослела, она уехала отсюда и из стыда никогда не вспоминала свою родину.

О Надьреве вновь заговорили в 2005 году. На Международном фестивале документального кино в Амстердаме состоялась премьера документального фильма молодого голландского режиссёра Астрид Буссинк. Она провела в деревне почти полгода, беседуя с местными, собирая по крупицам факты. Астрид рассказала, что было очень сложно заставить людей поведать об этой позорной истории. Они долгое время пытались об этом забыть. Поразительно, что пожилые женщины более охотно делились сведениями. Они говорили о преступлениях с невероятной лёгкостью, как будто о чём-то не очень серьёзном.

«Создатели ангелов» на суде.

Буссинк открыла для себя то, что у всех этих убийств не было единого мотива. Были разнообразные неблагоприятные обстоятельства: нищета, алкоголизм, голод, безработица, война. Многие мужчины вернулись домой калеками, они не могли работать, а это лишний рот.

Жизнь тогда была очень тяжёлой. Лишний рот нужно было кормить — иногда это было слишком тяжким бременем для семьи. Кроме того с женщинами часто очень плохо обращались, они были практически бесправными существами. Конечно, это никоим образом не оправдывает их, просто объясняет мотивы их поступков. Эти несчастные женщины не были сумасшедшими жестокими кровожадными маньяками, они просто пытались выжить.

Мария Гуня сказала в конце, что этот массовый мор вселил страх в сердца мужчин Надьрева. Они стали намного лучше обращаться с жёнами.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070822/53943/