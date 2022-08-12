Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Приключения пса Филлиана по миру

Приключения пса Филлиана по миру

Двухлетний золотистый ретривер уже побывал в Гибралтаре, Франции, Испании, Андорре, Исландии и Канаде, а также в половине американских штатов.

Поехали!

На берегу в Кэннон-Бич, штат Орегон:

На берегу в Кэннон-Бич, штат Орегон

Эта фотография Финниана была сделана в национальном парке Ганнисон, штат Колорадо:

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Государственный парк Золотые Ворота Каньон в Колорадо:

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После тура по острову Макино в Мичигане Финниан наслаждается заслуженным отдыхом:

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Золотистому ретриверу понравилась его поездка в каньоны Юты:

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В национальном парке Капитол-Риф, штат Юта:

В национальном парке Капитол-Риф, штат Юта

Прогулка в Национальном парке Гранд-Каньон, Аризона:

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В Западной Вирджинии:

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Пляж в Мартас-Винъярд, штат Массачусетс:

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Каякинг в Массачусетсе:

Каякинг в Массачусетсе

Поездка в Чикаго:

Поездка в Чикаго

Нашел друга:

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В Коллиуре, Франция:

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Золотистый ретривер был выведен в Англии как универсальная охотничья собака для подачи битой дичи. Имеет одних и тех же предков с лабрадором. Изначально золотистые ретриверы были выведены для работы на охоте (подача дичи). В настоящее время золотистые ретриверы с успехом освоили и многие другие профессии. Они работают на таможнях, ищут наркотики и взрывчатку, участвуют в спасательных операциях.

В Севилье, Испания:

В Севилье, Испания

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/priklyucheniya-psa-filliana-po-miru.html

12.08.2022 - Posted by | Животные

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