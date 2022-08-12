Приключения пса Филлиана по миру

Двухлетний золотистый ретривер уже побывал в Гибралтаре, Франции, Испании, Андорре, Исландии и Канаде, а также в половине американских штатов.

Поехали!

На берегу в Кэннон-Бич, штат Орегон:

Эта фотография Финниана была сделана в национальном парке Ганнисон, штат Колорадо:

Государственный парк Золотые Ворота Каньон в Колорадо:

После тура по острову Макино в Мичигане Финниан наслаждается заслуженным отдыхом:

Золотистому ретриверу понравилась его поездка в каньоны Юты:

В национальном парке Капитол-Риф, штат Юта:

Прогулка в Национальном парке Гранд-Каньон, Аризона:

В Западной Вирджинии:

Пляж в Мартас-Винъярд, штат Массачусетс:

Каякинг в Массачусетсе:

Поездка в Чикаго:

Нашел друга:

В Коллиуре, Франция:

Золотистый ретривер был выведен в Англии как универсальная охотничья собака для подачи битой дичи. Имеет одних и тех же предков с лабрадором. Изначально золотистые ретриверы были выведены для работы на охоте (подача дичи). В настоящее время золотистые ретриверы с успехом освоили и многие другие профессии. Они работают на таможнях, ищут наркотики и взрывчатку, участвуют в спасательных операциях.

В Севилье, Испания:

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/priklyucheniya-psa-filliana-po-miru.html