Приключения пса Филлиана по миру
Двухлетний золотистый ретривер уже побывал в Гибралтаре, Франции, Испании, Андорре, Исландии и Канаде, а также в половине американских штатов.
Поехали!
На берегу в Кэннон-Бич, штат Орегон:
Эта фотография Финниана была сделана в национальном парке Ганнисон, штат Колорадо:
Государственный парк Золотые Ворота Каньон в Колорадо:
После тура по острову Макино в Мичигане Финниан наслаждается заслуженным отдыхом:
Золотистому ретриверу понравилась его поездка в каньоны Юты:
В национальном парке Капитол-Риф, штат Юта:
Прогулка в Национальном парке Гранд-Каньон, Аризона:
В Западной Вирджинии:
Пляж в Мартас-Винъярд, штат Массачусетс:
Каякинг в Массачусетсе:
Поездка в Чикаго:
Нашел друга:
В Коллиуре, Франция:
Золотистый ретривер был выведен в Англии как универсальная охотничья собака для подачи битой дичи. Имеет одних и тех же предков с лабрадором. Изначально золотистые ретриверы были выведены для работы на охоте (подача дичи). В настоящее время золотистые ретриверы с успехом освоили и многие другие профессии. Они работают на таможнях, ищут наркотики и взрывчатку, участвуют в спасательных операциях.
В Севилье, Испания:
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/priklyucheniya-psa-filliana-po-miru.html
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