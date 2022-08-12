Последствия рекордных ливней в Сеуле

Фото: АР/ТАСС

Семь человек погибли и еще шестеро считаются пропавшими без вести в результате сильнейшего за последние 80 лет ливня, обрушившегося на Сеул и прилегающие к южнокорейской столице районы. В городе было нарушено железнодорожное сообщение, затоплены несколько станций метро, перекрыто 80 участков дорог.

Фото: ЕРА/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Фото: ЕРА/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5930/61313