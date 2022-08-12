Обмеление рек в Европе
Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жары
Фото: АР/ТАСС
В Италии сильнее всего от засухи страдают рисовые поля в долине реки По, где традиционно выращивается рис сорта арборио, используемый для приготовления ризотто. Уровень воды в реке упал до такой низкой отметки, что ее нельзя использовать для заливных рисовых полей.
Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images
Еврокомиссия объявила о растущем истощении водных ресурсов и опубликовала рекомендации по безопасному повторному использованию очищенных городских сточных вод для полива сельхозкультур. На фото: вид на реку Магра на севере Италии.
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
Сотрудники Службы мониторинга атмосферы, проанализировав данные за конец июля, установили, что к середине месяца до 45% территории ЕС оказались в зоне засухи, а на 15% наблюдался серьезный дефицит воды. На фото: отражение домов в реке Одра с польской стороны.
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
В Нидерландах объявлен второй уровень засухи, что означает "фактическую нехватку воды". На фото: жители играют в бадминтон на берегу реки Ваал в Неймегене, Нидерланды.
Фото: Pierre Crom/Getty Images
Снижение уровня воды в реке Рейн угрожает Германии уменьшением темпов экономического роста. Рейн – центральное звено для европейских внутренних водных путей — позднее на этой неделе фактически может стать непроходимой для судов, что в свою очередь заблокирует поставки по реке топлива и угля; причем уголь крайне важен для немецких ТЭЦ.
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images
На реке Дунай в Болгарии, Румынии и Сербии проходят работы по углублению дна, и суда вынуждены ждать, пока путь вперед станет доступен. Сохранение навигации на Дунае крайне важно для поставок угля, нефти и нефтепродуктов.
Фото: DPA/ТАСС
В свою очередь Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топлива
Фото: ЕРА/ТАСС
Температура вод в реках Рона и Гаронна (на фото) во Франции стала слишком высокой для их использования в охлаждении французских ядерных реакторов
Фото: Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images
Река По — крупнейшая река Италии и главный источник воды на севере страны — обмелела без дождей
Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images
Уровень воды в озере Веленце в Венгрии, третьем по величине в стране и популярном месте отдыха, приближается к рекордно низкому значению
Фото: ЕРА/ТАСС
Во Франции уже во всех 96 департаментах ввели "режим бдительности" — особых мер предосторожности в связи с засухой. На фото: ущелье Вердон на юге Франции.
Фото: АР/ТАСС
В пяти областях Италии объявили чрезвычайную ситуацию
Фото: Roberto Silvino/NurPhoto via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5933/61351
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