Обмеление рек в Европе

Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жары

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В Италии сильнее всего от засухи страдают рисовые поля в долине реки По, где традиционно выращивается рис сорта арборио, используемый для приготовления ризотто. Уровень воды в реке упал до такой низкой отметки, что ее нельзя использовать для заливных рисовых полей.

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Еврокомиссия объявила о растущем истощении водных ресурсов и опубликовала рекомендации по безопасному повторному использованию очищенных городских сточных вод для полива сельхозкультур. На фото: вид на реку Магра на севере Италии.

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Сотрудники Службы мониторинга атмосферы, проанализировав данные за конец июля, установили, что к середине месяца до 45% территории ЕС оказались в зоне засухи, а на 15% наблюдался серьезный дефицит воды. На фото: отражение домов в реке Одра с польской стороны.

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В Нидерландах объявлен второй уровень засухи, что означает "фактическую нехватку воды". На фото: жители играют в бадминтон на берегу реки Ваал в Неймегене, Нидерланды.

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Снижение уровня воды в реке Рейн угрожает Германии уменьшением темпов экономического роста. Рейн – центральное звено для европейских внутренних водных путей — позднее на этой неделе фактически может стать непроходимой для судов, что в свою очередь заблокирует поставки по реке топлива и угля; причем уголь крайне важен для немецких ТЭЦ.

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На реке Дунай в Болгарии, Румынии и Сербии проходят работы по углублению дна, и суда вынуждены ждать, пока путь вперед станет доступен. Сохранение навигации на Дунае крайне важно для поставок угля, нефти и нефтепродуктов.

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В свою очередь Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топлива

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Температура вод в реках Рона и Гаронна (на фото) во Франции стала слишком высокой для их использования в охлаждении французских ядерных реакторов

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Река По — крупнейшая река Италии и главный источник воды на севере страны — обмелела без дождей

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Уровень воды в озере Веленце в Венгрии, третьем по величине в стране и популярном месте отдыха, приближается к рекордно низкому значению

Фото: ЕРА/ТАСС

Во Франции уже во всех 96 департаментах ввели "режим бдительности" — особых мер предосторожности в связи с засухой. На фото: ущелье Вердон на юге Франции.

Фото: АР/ТАСС

В пяти областях Италии объявили чрезвычайную ситуацию

Фото: Roberto Silvino/NurPhoto via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5933/61351