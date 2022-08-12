НОВОСТИ МИРА

Всемирный день слонов отмечается сегодня. В польском зоопарке в Лодзи тоже.

Фото: EPA/Vostock-photo

Более 300 беженцев спасены у Канарских островов

Фото: EPA/Vostock-photo

Пилотажная группа "Русские витязи" выступила во время торжественных мероприятий, посвященных 110-летию со дня образования Военно-воздушных сил РФ, на соборной площади Главного храма ВС РФ

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Сразу у пятерых львят в зоопарке Таронга (в Сиднее) сегодня был день рождения

Фото: AP/ТАСС

Авиация привлечена к тушению лесных пожаров на юге Франции

Фото: EPA/Vostock-photo

Если вы не заметили, прошлой ночью наблюдалась великолепная Луна

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, площадь Гран-Плас в Брюсселе снова украшают гигантским ковром из цветов

Фото: EPA/Vostock-photo

Житель Владивостока решил создать скульптуру уссурийского тигра из металлолома, найденного на дне водоемов региона

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В Честерском зоопарке в Англии родился детеныш жирафа

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Первый рейс из Египта прилетел в Екатеринбург

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Пожары бушуют на юго-западе Франции

Фото: EPA/Vostock-photo

В Индопакистанском Сринагаре усилены меры безопасности накануне празднования Дня Независимости Индии

Фото: EPA/Vostock-photo

Небольшой парад покемонов произошел в Сеуле накануне Кубка мира Формулы Е

Фото: IMAGO/Andreas Beil/ТАСС

В Калифорнии одномоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе. Пилот и пассажир смогли самостоятельно выбраться из самолета.

Фото: Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images

В индийской Калькутте сотни мусульман-шиитов совершают кровавый обряд. Он заключается в истязании себя цепями и ножами, а также хождении по углям. Так шииты вспоминают о мученической смерти внука пророка Мухаммеда — имама Хусейна.

Фото: Sankhadeep Banerjee/NurPhoto via Getty Images

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Фото: АР/ТАСС

Затопленная деревня Виларинью-да-Фурна в Португалии

Фото: Omar Marques/Anadolu Agency via Getty Images

Самка гепарда с детенышами в зоологическо-ботаническом саду в Штутгарте

Фото: Bernd Weißbrod/picture alliance via Getty Images

Аномальная жара в 2022 году ускорила таяние ледников в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Художественная инсталляция из пластиковых отходов выставлена на пляже в Тель-Авиве

Фото: EPA/Vostock-photo

Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху из-за ухудшения ее состояния при перевозке

Фото: EPA/Vostock-photo

Высыхающее озеро Коллифорд в Англии

Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Ученики в индонезийской деревне Сукалую вынуждены ежедневно пересекать реку по пути в школу. Подвесной мост был разрушен из-за внезапных наводнений несколько лет назад.

Фото: Zuma/ТАСС

Выборы в Кении. На фото: масаи на избирательном участке в начальной школе в округе Каджиадо.

Фото: AP/ТАСС

Цветение подсолнухов в японском Хокуто

Фото: AP/ТАСС

Палестинское движение ФАТХ объявило забастовку в городе Наблус после убийства командира Ибрагима ан-Наблуси армией Израиля

Фото: AP/ТАСС

Морской конек в аквариуме Atlantis в Мадриде

Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Уровень воды в реке Ваал в нидерландском городе Неймеген упал из-за засухи

Фото: AP/ТАСС

Тайваньские военные учения с боевой стрельбой на юге острова

Фото: EPA/Vostock-photo

Сильная жара в Брюсселе

Фото: EPA/Vostock-photo

Шмель в саду в немецком Нойкирхене

Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images

Тропический шторм Мулан приближается к Гонконгу

Фото: EPA/Vostock-photo

Пятиэтажный дом перед сносом по программе реновации в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Индийские мусульмане-шииты бьют себя в грудь в ходе религиозной процессии в Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Испания страдает от сильнейших пожаров за последние 30 лет

Фото: EPA/Vostock-photo

Кубок мира UCI по горным велосипедам в Канаде

Фото: EPA/Vostock-photo

Карнавал домашних животных в индонезийском городе Джембера

Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

Панда лежит на льду в китайском зоопарке. В Гуанчжоу стоит жара, сотрудники зоопарка разными способами охлаждают животных.

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Моряки во время Sneekweek, крупнейшего в Европе соревнования по парусному спорту в Нидерландах

Фото: EPA/Vostock-photo

Кубок Новосибирской области по пожарно-прикладному спорту

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Израильские военные снесли два дома в селе Романа на Западном берегу, где проживали предполагаемые террористы

Фото: EPA/Vostock-photo

Недавно извергающийся вулкан в долине Мерадалир, Исландия

Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images

Четверо пострадали при пожаре в доме для мигрантов в нидерландском Вельпе

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/