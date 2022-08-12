НОВОСТИ МИРА
Всемирный день слонов отмечается сегодня. В польском зоопарке в Лодзи тоже.
Фото: EPA/Vostock-photo
Более 300 беженцев спасены у Канарских островов
Фото: EPA/Vostock-photo
Пилотажная группа "Русские витязи" выступила во время торжественных мероприятий, посвященных 110-летию со дня образования Военно-воздушных сил РФ, на соборной площади Главного храма ВС РФ
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Сразу у пятерых львят в зоопарке Таронга (в Сиднее) сегодня был день рождения
Фото: AP/ТАСС
Авиация привлечена к тушению лесных пожаров на юге Франции
Фото: EPA/Vostock-photo
Если вы не заметили, прошлой ночью наблюдалась великолепная Луна
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, площадь Гран-Плас в Брюсселе снова украшают гигантским ковром из цветов
Фото: EPA/Vostock-photo
Житель Владивостока решил создать скульптуру уссурийского тигра из металлолома, найденного на дне водоемов региона
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Честерском зоопарке в Англии родился детеныш жирафа
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Первый рейс из Египта прилетел в Екатеринбург
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Пожары бушуют на юго-западе Франции
Фото: EPA/Vostock-photo
В Индопакистанском Сринагаре усилены меры безопасности накануне празднования Дня Независимости Индии
Фото: EPA/Vostock-photo
Небольшой парад покемонов произошел в Сеуле накануне Кубка мира Формулы Е
Фото: IMAGO/Andreas Beil/ТАСС
В Калифорнии одномоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе. Пилот и пассажир смогли самостоятельно выбраться из самолета.
Фото: Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images
В индийской Калькутте сотни мусульман-шиитов совершают кровавый обряд. Он заключается в истязании себя цепями и ножами, а также хождении по углям. Так шииты вспоминают о мученической смерти внука пророка Мухаммеда — имама Хусейна.
Фото: Sankhadeep Banerjee/NurPhoto via Getty Images
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане
Фото: АР/ТАСС
Затопленная деревня Виларинью-да-Фурна в Португалии
Фото: Omar Marques/Anadolu Agency via Getty Images
Самка гепарда с детенышами в зоологическо-ботаническом саду в Штутгарте
Фото: Bernd Weißbrod/picture alliance via Getty Images
Аномальная жара в 2022 году ускорила таяние ледников в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Художественная инсталляция из пластиковых отходов выставлена на пляже в Тель-Авиве
Фото: EPA/Vostock-photo
Во Франции усыпили извлеченную из Сены белуху из-за ухудшения ее состояния при перевозке
Фото: EPA/Vostock-photo
Высыхающее озеро Коллифорд в Англии
Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images
Ученики в индонезийской деревне Сукалую вынуждены ежедневно пересекать реку по пути в школу. Подвесной мост был разрушен из-за внезапных наводнений несколько лет назад.
Фото: Zuma/ТАСС
Выборы в Кении. На фото: масаи на избирательном участке в начальной школе в округе Каджиадо.
Фото: AP/ТАСС
Цветение подсолнухов в японском Хокуто
Фото: AP/ТАСС
Палестинское движение ФАТХ объявило забастовку в городе Наблус после убийства командира Ибрагима ан-Наблуси армией Израиля
Фото: AP/ТАСС
Морской конек в аквариуме Atlantis в Мадриде
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images
Уровень воды в реке Ваал в нидерландском городе Неймеген упал из-за засухи
Фото: AP/ТАСС
Тайваньские военные учения с боевой стрельбой на юге острова
Фото: EPA/Vostock-photo
Сильная жара в Брюсселе
Фото: EPA/Vostock-photo
Шмель в саду в немецком Нойкирхене
Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images
Тропический шторм Мулан приближается к Гонконгу
Фото: EPA/Vostock-photo
Пятиэтажный дом перед сносом по программе реновации в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Индийские мусульмане-шииты бьют себя в грудь в ходе религиозной процессии в Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Испания страдает от сильнейших пожаров за последние 30 лет
Фото: EPA/Vostock-photo
Кубок мира UCI по горным велосипедам в Канаде
Фото: EPA/Vostock-photo
Карнавал домашних животных в индонезийском городе Джембера
Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images
Панда лежит на льду в китайском зоопарке. В Гуанчжоу стоит жара, сотрудники зоопарка разными способами охлаждают животных.
Фото: Anadolu Agency via Getty Images
Моряки во время Sneekweek, крупнейшего в Европе соревнования по парусному спорту в Нидерландах
Фото: EPA/Vostock-photo
Кубок Новосибирской области по пожарно-прикладному спорту
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Израильские военные снесли два дома в селе Романа на Западном берегу, где проживали предполагаемые террористы
Фото: EPA/Vostock-photo
Недавно извергающийся вулкан в долине Мерадалир, Исландия
Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images
Четверо пострадали при пожаре в доме для мигрантов в нидерландском Вельпе
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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