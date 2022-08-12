Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции

Французский художник Патрик Коммеси дарит фасадам старых зданий новую жизнь с помощью своих невероятно реалистичных 3D-граффити. Стены буквально оживают и не всегда понятно, что перед нами рисунок. Такие граффити действительно украшают улицы и делают их более яркими и интересными, превращая обычную прогулку в настоящую экскурсию в художественной галерее.

«Кафе актёров», г. Леваллуа-Перре, Франция



«Жан-Мари Кордье», г. Безье, Франция



«Театр Безье», г. Безье, Франция



«Камиль Сен-Санс», г. Безье, Франция



На фасадах зданий, тронутых кистью Патрика Коммеси, часто можно увидеть изображения известных людей: актёров, композиторов, политиков, учёных и др.

«Аквариум», г. Леваллуа-Перре, Франция



При создании масштабных проектов Патрику Коммеси могут помогать от 2 до 30 стенных живописцев. А на разглядывание деталей таких масштабных работ у туриста может уйти не один час.

Фрагменты под названием «Балкон звёзд», «Бэтмен и Джокер» из проекта «Кинотеатр Канны»



«Мэрилин», г. Канны, Франция



«Кинотеатр Леваллуа», г. Леваллуа-Перре, Франция



Зачастую, взглянув на эти живописные фрески, можно увидеть сцены с нарисованными людьми, которые приоткрывают будни французов.

«Ромео и Джульетта», г. Леваллуа-Перре, Франция



«20 000 лье под водой», г. Канны, Франция



«Восстание виноградарей», г. Безье, Франция



«Место Антуана Эмиля Мулена», г. Безье, Франция



«Леваллуа в цвету», г. Леваллуа-Перре, Франция



Источник: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=534416