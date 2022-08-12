Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции
Французский художник Патрик Коммеси дарит фасадам старых зданий новую жизнь с помощью своих невероятно реалистичных 3D-граффити. Стены буквально оживают и не всегда понятно, что перед нами рисунок. Такие граффити действительно украшают улицы и делают их более яркими и интересными, превращая обычную прогулку в настоящую экскурсию в художественной галерее.
«Кафе актёров», г. Леваллуа-Перре, Франция
«Жан-Мари Кордье», г. Безье, Франция
«Театр Безье», г. Безье, Франция
«Камиль Сен-Санс», г. Безье, Франция
На фасадах зданий, тронутых кистью Патрика Коммеси, часто можно увидеть изображения известных людей: актёров, композиторов, политиков, учёных и др.
«Аквариум», г. Леваллуа-Перре, Франция
При создании масштабных проектов Патрику Коммеси могут помогать от 2 до 30 стенных живописцев. А на разглядывание деталей таких масштабных работ у туриста может уйти не один час.
Фрагменты под названием «Балкон звёзд», «Бэтмен и Джокер» из проекта «Кинотеатр Канны»
«Мэрилин», г. Канны, Франция
«Кинотеатр Леваллуа», г. Леваллуа-Перре, Франция
Зачастую, взглянув на эти живописные фрески, можно увидеть сцены с нарисованными людьми, которые приоткрывают будни французов.
«Ромео и Джульетта», г. Леваллуа-Перре, Франция
«20 000 лье под водой», г. Канны, Франция
«Восстание виноградарей», г. Безье, Франция
«Место Антуана Эмиля Мулена», г. Безье, Франция
«Леваллуа в цвету», г. Леваллуа-Перре, Франция
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