Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции

Французский художник Патрик Коммеси дарит фасадам старых зданий новую жизнь с помощью своих невероятно реалистичных 3D-граффити. Стены буквально оживают и не всегда понятно, что перед нами рисунок. Такие граффити действительно украшают улицы и делают их более яркими и интересными, превращая обычную прогулку в настоящую экскурсию в художественной галерее.

«Кафе актёров», г. Леваллуа-Перре, Франция

«Жан-Мари Кордье», г. Безье, Франция

«Театр Безье», г. Безье, Франция

«Камиль Сен-Санс», г. Безье, Франция

На фасадах зданий, тронутых кистью Патрика Коммеси, часто можно увидеть изображения известных людей: актёров, композиторов, политиков, учёных и др.
«Аквариум», г. Леваллуа-Перре, Франция

При создании масштабных проектов Патрику Коммеси могут помогать от 2 до 30 стенных живописцев. А на разглядывание деталей таких масштабных работ у туриста может уйти не один час.
Фрагменты под названием «Балкон звёзд», «Бэтмен и Джокер» из проекта «Кинотеатр Канны»

«Мэрилин», г. Канны, Франция

«Кинотеатр Леваллуа», г. Леваллуа-Перре, Франция

Зачастую, взглянув на эти живописные фрески, можно увидеть сцены с нарисованными людьми, которые приоткрывают будни французов.
«Ромео и Джульетта», г. Леваллуа-Перре, Франция

«20 000 лье под водой», г. Канны, Франция

«Восстание виноградарей», г. Безье, Франция

«Место Антуана Эмиля Мулена», г. Безье, Франция

«Леваллуа в цвету», г. Леваллуа-Перре, Франция

Источник: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=534416

12.08.2022 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: