Кто придумал куклу Барби, и Как она стала культовой игрушкой

Рут Хэндлер была уверена в себе и полна решимости накануне Американской международной выставки игрушек 1959 года в Нью-Йорке. Будучи президентом Mattel, компании, основанной её мужем Эллиотом вместе с Гарольдом «Мэттом» Мэтсоном, другом Эллиота, в 1945 году, она была упорным бизнесменом, доверявшим своим инстинктам. Несмотря на скептиков в её собственной компании, Рут была убеждена, что её новая кукла, названная в честь её дочери Барбары, станет настоящим хитом и не прогадала.

Ранние годы

Рут Хэндлер со своими творениями: Барби, Кен и Болтливая Кэти.

Детство Рут, которое сформировало одну из самых впечатляющих карьер в индустрии игрушек, было каким угодно, только не нормальным, согласно общепринятым нормам. Она родилась в ноябре 1916 года в Денвере и была одной из десяти детей в семье. Её родители жили в Варшаве, когда она была оккупирована Россией. Её отец, Якоб Москович (Моско), когда он прибыл на остров Эллис в 1907 году, был кузнецом по профессии и поскольку он был квалифицированным специалистом, его отправили в Денвер, центр железнодорожной промышленности, где кузнецы использовались для изготовления и ремонта железнодорожных путей. В 1908 году Ида прибыла в Америку с шестью детьми, присоединившись к своему мужу в Колорадо. На тот момент ей было сорок лет, и она была больна, когда родилась Рут, у неё не было возможности заботиться о новорожденной дочери, поэтому Рут, которой было всего шесть месяцев, взяла к себе её старшая сестра Сара.

Слева направо: Эллиот, Рут, Барбара и Кен за пианино. \ Фото: duna.cl.

В течение следующих девятнадцати лет она жила с сестрой и её мужем Луи, которые были Рут как родителями, в то время как её настоящие родители были больше похожи на любящих бабушку и дедушку. Рут росла сорванцом и наслаждалась обществом грубых и неуклюжих мальчиков, а не девочек. Куклы? Едва. Кроме того, ей нравилось работать, особенно в семейной аптеке и фонтанчике с газировкой. Именно там она развила свой энтузиазм в отношении бизнеса. Идея о том, что женщины работают вне дома, не была чем-то необычным для семьи. В нищей Польше все работали, чтобы свести концы с концами. Именно трудолюбие и упорство сослужили ей хорошую службу, когда она основала одну из самых успешных компаний по производству игрушек в истории.

Знакомство с будущим мужем

Основатели Mattel Рут и Эллиот Хэндлеры с куклой Барби. \ Фото: bing.com.

Рут познакомилась с Эллиотом Хэндлером на танцах, когда ей было шестнадцать лет. Он был начинающим художником. Семья не одобряла идею о том, что её будущее будет приковано к судьбе голодающего художника. Но любовь окрыляет, заставляя верить в лучшее. В скором времени Рут переехала в Лос-Анджелес, где устроилась секретаршей в Paramount Pictures. Эллиот последовал за ней в Калифорнию. Они поженились в 1938 году. У пары было двое детей, Барбара и Кен, имена, которые вскоре станут знакомы миллионам детей по всему миру.

Слева направо: Рут с мужем и детьми. \ Кукла Кен от Mattel была представлена в 1961 году.

Эллиот был очарован новыми материалами, особенно акриловым пластиком под названием люцит или плексиглас, который использовался в оборонной промышленности. Дизайнерские способности Эллиота в сочетании с энтузиазмом Рут в области продаж сформировали основу мощной команды. Эллиот начал делать мебель, и Рут предложила им вместе начать мебельный бизнес. Она была продавцом в компании и заключила контракты с рядом известных компаний. Именно в это время девушка осознала весь свой потенциал в предпринимательском деле.

Кукольные домики Эллиот и Рут.

В 1945 году вместе с деловым партнёром Гарольдом Мэтсоном Эллиот и Рут открыли гаражную мастерскую. Название «Mattel» было выбрано как комбинация фамилии Мэтсон и имени Эллиот. Однако вскоре Гарольд продал свою долю в компании, а это означало, что Рут и Эллиот полностью взяли управление в свои руки. Изначально они продавали рамки для картин, а затем её муж стал делать мебель для кукольных домиков, которая оказалась настолько успешной, что Mattel переключилась только на изготовление игрушек. Первым бестселлером Mattel стала игрушечная гавайская гитара «Uke-a-doodle», которая была первой в линейке музыкальных игрушек. В 1955 году компания приобрела права на производство продукции «Клуба Микки Мауса».

Рут и Элиот за работой. \ Фото: blogspot.com.

Бизнес был вполне процветал, но всё должно было стать намного лучше.

Однажды, наблюдая, как её дочь играет понарошку с бумажными куклами, Рут заметила, что Барбара притворяется, что её куклы — студентки колледжа, болельщицы или взрослые успешные бизнесвумен и она была очарована увиденным.

Барби

Рут Хэндлер и Барби. \ Фото: blogspot.com.

«До рождения Барби многие куклы для маленьких девочек были из серии baby doll, Kewpie dolls, пупсы в подгузниках и тому подобное», — говорит Санди Холдер, владелица Sandi Holder’s Doll Attic, ведущего аукционного дома Барби, и автор книги «Барби: редкая красота».

«Эти куклы поощряли воспитание и материнство и увековечивали идею о том, что будущее девочки определяется тем, что она мать и домохозяйка», — сказал Санди. «Барби же родилась из желания дать девочкам что-то большее».

Рут Хэндлер с мужем. \ Фото: bing.com.

И неудивительно, ведь по словам Рут, Барби была символом свободы и возможностей для молодых девушек и женщин. Возможно, из-за своего собственного детства и совершенно иного происхождения, чем у большинства, Рут стремилась заполнить пустоту, о существовании которой она знала, наблюдая за игрой своей дочери. Потребовалось три года, чтобы разработать первую куклу Барби, которая дебютировала на ярмарке игрушек более шестидесяти лет назад.

Так выглядели первые куклы Барби.

Две истории часто упоминаются как вдохновение Рут на создание куклы Барби. Во-первых, она увидела, как её дочь Барбара играет дома с бумажными куклами, и захотела создать более реалистичную и осязаемую игрушку, которая представляла бы то, кем девочки «хотели быть». Другая заключается в том, что во время семейной поездки в Швейцарию, Рут в витрине магазина увидела немецкую куклу «Бильд Лилли», которая отличалась от других кукол, продававшихся в то время, тем, что она имела откровенно взрослые формы и являлась предметом коллекционирования, не предназначаясь для продажи детям. Загоревшись идей, Рут купила её и использовала в качестве основы для своего дизайна для Барби.

Прототип Барби Джейн Мэнсфилд. \ Фото: bing.com.

В 1959 году Mattel представила Барби, подростковую фотомодель, скептически настроенным покупателям на ежегодной ярмарке игрушек в Нью-Йорке. Кукла заметно отличалась от популярных в то время кукол для младенцев и малышей, поскольку у неё было взрослое тело.

Рут была уверена в успешном запуске в Нью-Йорке мероприятия, в котором приняли участие более шестнадцати тысяч оптовых и розничных покупателей из магазинов по всему миру. Барби в своём чёрно-белом полосатом купальнике, туфлях на каблуках и солнцезащитных очках — при скромной розничной цене в три доллара — несомненно, станет настоящим хитом, да вот только изначально подобная игрушка была воспринята в штыки.

В статье New York Times, предваряющей выставку игрушек, говорилось, что самым популярным товаром Mattel на предстоящий год стала «двухступенчатая пластиковая ракета длиной в ярд, которая взлетает примерно на двести футов». В статье также упоминались новые игрушечные пистолеты Mattel. Только пара абзацев была посвящена новой кукле Барби.

Кукольный дом Джейн Мэнсфилд стал прообразом домика Барби.

Покупатели игрушек также не были впечатлены. Около половины покупателей, которые видели её, не хотели иметь ничего общего с куклой. Никогда прежде они не видели куклу, настолько непохожую на популярных в то время кукол для младенцев, малышей и девочек. Многих отпугивала женственная фигура куклы. Мягко говоря, они не разделяли энтузиазма Рут.

Создательница куклы Барби Рут Хэндлер. \ Фото: google.com.

«Рут, маленькие девочки хотят кукол», — сказал один покупатель в истории, рассказанной «мамой Барби» в её автобиографии. «Они хотят притвориться матерями». Рут была потрясена таким заявлением, ибо её детище было отвергнуто.Тем не менее, она не сдалась и продолжила настаивать на своём.

«Одна из моих сильных сторон заключается в том, что у меня есть смелость отстаивать свои убеждения и мужество занять определённую позицию, отстаивать её и добиваться её реализации», — написала Рут в своей автобиографии. «Я могу быть очень убедительной, чтобы заставить других увидеть свет».

Наследие

«Мама» куклы Барби со своим творением. \ Фото: i.pinimg.com.

Благодаря упорности и настойчивости Рут, Барби всё-таки дебютировала. В первый год Mattel продала триста тысяч кукол по цене три доллара за одну штуку, а сегодня первая модель Барби в отличном состоянии может стоить до двадцати семи тысяч долларов.Наряды и аксессуары, основанные на последних тенденциях модных подиумов Парижа, продавались отдельно по цене от одного до пяти долларов. На сегодняшний день более семидесяти модельеров создали одежду для Mattel, использовав сотни тысяч метров разнообразной ткани.

Слева направо: Белокурая кукла Барби с конским хвостом №1 1959 года выпуска. \ Брюнетка Барби с конским хвостом в модном наряде для пригородных поездок, 1959 год.

К тому времени, как Кен, бойфренд Барби, появился на полках магазинов в 1961 году, уже ничто не могло помешать кукле-подростку-фотомодели стать королевой Игрушечного мира. Несмотря на то, что некоторые оспаривали её нереальную красоту и телосложение, Барби часто представала перед маленьким девочкам в новом амплуа: в 1963 году она окончила колледж, когда в колледже училось мало женщин; в 1973 году она была хирургом; в 1986 году — руководителем бизнеса; в 1990 году — дипломатом на высшем уровне и пилотом авиакомпании; и несколько раз была кандидатом в президенты. Барби стала астронавтом в 1965 году, почти за двадцать лет до того, как Салли Райд стала первой женщиной Америки, побывавшей в космосе на борту шаттла «Челленджер» в 1983 году.

Пережив рак молочной железы, Рут Хэндлер изобрела более естественный протез груди для других женщин, столкнувшихся с подобным. \ Фото: thoughtco.com.

Барби была либо брюнеткой, либо блондинкой, а в 1961 году была выпущена рыжеволосая кукла. В 1980 году были представлены первые афроамериканские и латиноамериканские Барби. В 1965 году у Барби были гибкие ноги и глаза, которые открывались и закрывались. В 1967 году была выпущена Барби Twist’NTurn, у которой было подвижное тело, изгибающееся в талии, но самой продаваемой куклой Барби всех времён была полностью волосатая кукла 1992 года, у которой были волосы от макушки головы до пальцев ног. Спустя шестьдесят лет после её дебюта, по оценкам, более миллиарда кукол Барби было продано более чем в ста пятидесяти странах.

Барби и Кен по сей день остаются одними из самых востребованных кукол в мире. \ Фото: i.pinimg.com.

Рут помогала руководить Mattel в течение тридцати лет, пока она и её муж, тогдашний сопредседатель компании, не ушли в отставку в 1975 году. Она пережила рак молочной железы и после перенесённой мастэктомии в 1970 году Рут изучила рынок в поисках подходящего протеза молочной железы. Разочарованная имеющимися вариантами, она приступила к созданию искусственной груди, которая была бы больше похожа на натуральную и в 1975 она получила патент на протез Nearly Me, изготовленный из материала, близкого по весу и плотности к натуральной груди. Изобретение стало популярным и даже использовалось первой леди Бетти Форд. Рут умерла в 2002 году в возрасте восьмидесяти пяти лет, а её наследие, знаменитая кукла Барби, и по сей день является одной из самых продаваемых и востребованных игрушек в мире.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230722/53799/