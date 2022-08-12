Как выглядит современная московская школа

Фотографии и текст Russos

Сегодня мне довелось посмотреть на новый учебный корпус школы № 2055 в Пресненском районе города Москвы. Сейчас здание готовится к вводу в эксплуатацию и в сентябре новая школа примет 300-х учеников с 8-го по 11-й класс. Давайте смотреть.

Современные реалии безопасности везде таковы: пропускная система, рамки, детекторы:

В школе идет финальный этап пуско–наладочных работ. Например, помещение охраны уже готово, остались мелочи.

Осмотр мы продолжим с крыши. Сюда выведено огромное количество систем: вентиляция, дымоудаление, кондиционеры и так далее.

С крыши открывается прекрасный вид на окрестности Сити. Где-то там сейчас строится МЦД4.

Участок строительства расположен в стесненных условиях сложившейся городской застройки и множества инженерных коммуникаций, которые пришлось перекладывать. А еще нужно обеспечить все требования пожарной безопасности. Например, пожарная машина должна иметь возможность подъехать везде. Это только так кажется, «что стоит дом построить?». Но на самом деле все куда сложнее, особенно когда приходится увязывать множество систем и требований.

Старое здание школы серии МЮ-1 было построено в 1961 году. Я сейчас посмотрел кадастр, здание моей школы той же серии было построено так же в 1961 году. Единственное, здесь, помимо спортзала (пристройка за зданием, которое видно на фото), есть еще одноэтажная пристройка с другой стороны.

В готовом корпусе школы помимо стандартных универсальных и специализированных кабинетов (физика, химия, биология, иностранный язык, кабинет программирования) предусмотрены помещения дополнительного образования: It-полигон, инженерно-научная лаборатория, помещение для проектной деятельности, кабинеты астрономии, технического черчения и моделирования, анатомии, а также шахматный клуб.

Это класс it:

Одно из требований, которое меня удивило — радиатор отопления должен быть закрыт, чтобы дети не могли обжечься. Я бы еще это понял для младшей школы, но для старшей?

Вы не поверите, но это зал для занятий аэробикой. Как видите, начался монтаж зеркал. Рядом, конечно, находятся душевые, раздевалки и вся необходима инфраструктура.

А это стандартный класс. Как видите доски еще нет. Теперь привычных досок нет — по новому стандарту там размещается интерактивная доска. Что-то типа очень большого планшета.

Класс для занятия языками. При необходимости делится на два помещения. Корпус спроектирован так, чтобы окна классов выходили на солнечную сторону.

А вот так выглядит доска. Пока она висит в штабе сдачи объекта. Но к сентябрю их развесят по классам:

Школа полностью оборудована для занятий маломобильных групп граждан. Так же есть специальное оборудование для слабослышащих. Лифтовой холл и сам лифт не простые — они являются отсеками убежищами для колясочников. Так как покинуть школу в случае срабатывания пожарной сигнализации им будет сложнее.

Карта мира в библиотеке:

Школьный спортзал. Обратите внимание сверху на красную полосу? Это тоже возможность поделить зал пополам для раздельной игры.

Столовая. Здесь в общем-то все стандартно:

Табуреточки

Я был удивлен, но в школе смонтирован пищеблок готовки полного цикла. И тут есть некоторые особенности по пожарной безопасности. Например, окно для передачи тарелок в другое помещение. А сверху металлический короб — там находится огнезащитное полотно для изоляции помещений. Закрывается оно автоматически по сигналу пожарной тревоги.

Вентиляционный узел в подвале. Воздух обогревается, увлажняется, обеззараживается и так далее. Целая станция подготовки воздуха.

А вот такую штуку вижу первый раз. Охранно-Защитная Дератизационная Система – это многокомпонентная стационарная электрошоковая система однополюсного типа, предназначенная для защиты зданий, помещений, сооружений, коммуникаций и т.п. от грызунов, путем воздействия на них высоковольтными импульсами электрического тока. Причем она НЕ убивает грызуна, а вызывает у него устойчивую негативную рефлекторно–поведенческую реакцию отказа от дальнейших попыток преодоления барьера.

Спортивная площадка на улице:

Сейчас во всю идет благоустройство территории школы. Заканчивается монтаж инженерных систем. Идут пуско–наладочные работы. И в сентябре школа примет новых учеников.

Школа №2055 названа в честь двух героев Советского Союза, которые учились в ней. В честь Живова Анатолия Павловича и Костикова Юрия Николаевича. Оба получили героев посмертно…

PS. Самым молодым Героем Советского Союза стал Валентин Котик, который геройски погиб 16 февраля 1944 года. Вале было всего 14 лет…

Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/kak-vyglyadit-sovremennaya-moskovskaya-shkola.html