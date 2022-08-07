5 самых отчаянных женщин-пиратов в истории, жизнь которых была увлекательнее любого романа

Какой же мальчишка в детстве не играл в пиратов? Ведь это так захватывающе и романтично — бороздить моря на собственном корабле, захватывая чужие суда. Кто не мечтал о столь головокружительных приключениях? Однако, вопреки распространённому мнению, пиратским ремеслом занимались не только мужчины, но и женщины. Причём добивались в этом непростом деле дамы-корсары таких высот, что зарабатывали негласный статус «королев». Этому есть весомые исторические подтверждения. О самых отчаянных пиратках в истории, далее в обзоре.

Эти женщины оказались не менее храбрыми, хитрыми, а порой даже более жестокими и свирепыми, чем самые известные корсары тех времён. Море манило дам возможностью быстро разбогатеть, повидать разные страны, да и в достойных любовниках недостатка не было. Вот только власти не особенно смотрели на пол пиратов, которых удалось поймать, верша своё правосудие. О самых известных особах женского рода, выбравших столь опасное и криминальное, но при этом невероятно романтическое ремесло, речь и пойдёт далее.

1. Ченг И Сао

Рисунок, изображающий королеву пиратов Ченг.

Одна из самых влиятельных рейдеров в истории начала свою карьеру в китайском борделе. Ченг И Сао, или «жена Ченга», была кантонской проституткой, вышедшей замуж за могущественного корсара по имени Ченг I. Вскоре команда мужа и жены собрала одну из самых грозных пиратских армий Китая. Их отряд насчитывал сотни кораблей и около 50 000 человек. Они безнаказанно грабили рыболовные суда, грузовые джонки и прибрежные деревни Южного Китая.

Такой была Ченг И Сао.

После смерти мужа в 1807 году госпожа Ченг в самом прямом смысле слова прошла по головам и взяла всю власть в свои руки. Она взяла в партнёры своё доверенное лицо и по совместительству, любовника, некого лейтенанта по имени Чанг Пао. В течение следующих нескольких лет они промышляли морскими грабежами по всему азиатскому побережью. Могущественный флот госпожи Ченг И Сао мог соперничать с флотами многих стран. Она также составила строгий кодекс поведения для своих пиратов. Изнасилование женщин-заключённых каралось обезглавливанием, а дезертирам отрезали уши.

Кровавое правление госпожи Ченг сделало её для китайского правительства общественным врагом номер один. Дошло до того, что в 1810 году Китай объединился с военно-морскими силами Британии и Португалии, чтобы положить конец этому беспределу и предать её правосудию. Мудрая королева пиратов не стала вступать в бой со столь грозным противником в лице объединённых сил нескольких стран и благоразумно предложила добровольно сложить оружие. Взамен она попросила право сохранить все награбленные ею богатства. В результате госпожа Ченг ушла на пенсию в качестве одной из самых успешных и богатых пиратов в истории.

Такой изобразил легендарную пиратку кинематограф.

2. Энн Бонни

Энн Бонни.

Она была внебрачной дочерью одного очень богатого юриста из Ирландии. Отец, чтобы скрыть её весьма сомнительное происхождение, заставлял одеваться как мальчик и выдавать себя за его клерка. Так прошло всё детство и юность печально известной пиратки.

Когда Энн Бонни повзрослела, то переехала в Америку, страну, которая стала прибежищем разного рода авантюристов. В 1718 году она вышла замуж за моряка. В поисках лёгких денег чета отправилась на просто кишащий пиратами багамский остров Нью-Провиденс. Брак дал трещину. Энн влюбилась в некого Джека Ракама по прозвищу «Калико», он промышлял пиратским ремеслом на Карибах. Чары Джека оказались настолько сильны, что Бонни бросила своего супруга и последовала за новой любовью в новую жизнь. Тот одел её матросом и взял к себе на борт.

Тут она оказалась как рыба в воде. Сказалось, видимо, тяжёлое детство в навязанном образе мальчика. Энн не просто вела себя как мужчина, она дала бы фору многим из них во всём. Бонни могла ничуть не хуже своих коллег-мужчин хлестать ром, ругаться и драться. Её крутой нрав был известен многим. Один раз она чуть не забила до смерти одного несчастного, который посмел подбивать к ней клинья. Любым оружием свирепая дама владела просто в совершенстве. В бою она была беспощадна и кровожадна.

Энн Бонни. Гравюра 1720-х годов.

Жуткая правда о том, что она на самом деле женщина, открылась, когда Энн забеременела. Её отправили на берег. Там пиратка родила мальчика, но отдала его опекуну. Сама же вернулась к пиратской жизни. Коллеги несмотря на предубеждение о пребывании женщины на борту, приняли Энн довольно охотно. Все помнили её подвиги, разумные советы и совсем неженскую отвагу и кровожадность.

Судьба свела Бонни с другой королевой морей, Мэри Рид. Бонни захватила их корабль и её внимание привлёк молоденький хорошенький матрос. Любвеобильная Энн хотела переспать с красавчиком, но тут открылось, что он… тоже женщина! После этого они стали закадычными друзьями. Вдвоём совершали дерзкие грабежи на море, нападая на небольшие рыбацкие лодки и торговые шлюпы. Пиратский беспредел сладкой парочки продлился совсем недолго. Не прошло даже года, как корабль Калико Джека был захвачен. Сам Джек и остальные мужчины пиратской команды были казнены. Мэри и Энн спасло от петли то, что они оказались беременны. Мятежную, но любимую дочь Энн спас богатый отец, он её выкупил. После этого выдал замуж и она зажила совершенно спокойной домашней жизнью, родив своему супругу девятерых детей. Скончалась Энн уже будучи в весьма преклонном возрасте.

Любвеобильная Энн.

3. Мэри Рид

Мэри Рид.

Будущая дерзкая пиратка родилась в Англии в конце XVII века. Мэри провела большую часть своей юности, притворяясь своим покойным сводным братом. Семья жила бедно и мать таким образом обманывала бабушку мальчика, ради денег. Рид эта игра очень нравилась. Девочка увлеклась настолько, что приняла имя Марк Рид и стала вести традиционно мужской образ жизни. Жажда приключений привела Мэри на солдатскую службу, а чуть позже она стала моряком торгового флота.

В пираты Мэри Рид переквалифицировалась в конце 1710-х годов. Это случилось после того как морские разбойники напали на торговое судно, где она служила. Женщина с радостью вступила в ряды корсаров. Позже она сдружилась с Энн Бонни и командой Калико Джека. Женщины стали лучшими друзьями и принялись с энтузиазмом за пиратское ремесло.

Мэри Рид за свою карьеру заслужила просто устрашающую репутацию. Самый известный подвиг её был, когда их брали в плен, а они с Бонни дрались как раненые львицы. Пираты-мужчины бросили их и попрятались. Рид кричала: «Если среди вас есть мужчины, то поднимитесь сюда и сражайтесь, как положено мужчинам!»

Несмотря на всю воинскую доблесть отважных женщин, героизм Рид, она и остальная часть команды были схвачены. Они предстали перед судом, мужчин повесили, а женщин пощадили из-за беременности. Правда Мэри чуть позже заболела в тюорьме лихорадкой и умерла. Так бесславно закончилась её полная приключений и авантюр жизнь.

4. Грейс О’Мэлли

Грэйс О’Мэлли.

Это было в те не столь далёкие времена, когда большинству женщин отказывали в получении образования и они были лишь хранительницами домашнего очага. В это самое время Грейс О’Мэлли возглавляла флот из двух десятков кораблей, который был в состоянии противостоять всей мощи британского королевского флота. Также она была известна как «Грануаль», или «Лысая». Так её прозвали за манеру очень коротко стричься.

О’Мэлли была родом из Ирландии. Она родилась в семье, принадлежащей к могущественному пиратскому клану в один год с будущей королевой Елизаветой I. Клан заправлял на всём побережье западной Ирландии. В 1560 году Грэйс приняла бразды правления семейным бизнесом и с радостью продолжила родовые традиции.

За время своей криминальной карьеры она успела родить троих детей. Мужей Грэйс меняла как перчатки. Хлипкие мужчины почему-то постоянно умирали. Безутешной вдовой она не оставалась. Моряков сменили аристократы. Вначале Хью де Лэйси, на пятнадцать младше её. Потом лорд Берки по прозвищу «Железный Ричард». Последнего она бросила. Причём весьма оригинальным способом. Она заперлась в замке и крикнула из окна, что уходит.

О её выходках складывали легенды. Немудрено, женщина сражалась в море уже на следующий день после родов и мужчинам в доблести не уступала. За свою деятельность Грануаль провела полтора года за решёткой после того, как была схвачена во время одного из её набегов. При встрече с королевой Елизаветой I пиратка отказалась поклониться. Грэйс не признавала её королевой Ирландии. На встречу дерзкая женщина даже пронесла кинжал. Королева хотела взять мятежную пиратку на службу, но та гордо отказалась. В результате две сильные женщины друг друга всё же поняли и заключили мир.

Историческая встреча пиратки и королевы.

О’Мэлли несмотря на обещание данное королеве, возобновила мародёрство. В начале 1590-х годов, британские власти конфисковали её флот. Грануаль тогда было шестьдесят три года. Она испросила королевской аудиенции и прикинулась уставшей и сломленной старушкой, прося только вернуть ей её корабли. Неизвестно, то ли Елизавета поверила ей, то ли пожалела. Королева приказала отпустить сына Грэйс, которого захватили власти, и вернуть флот. Взамен пиратка обещала спокойно уйти на пенсию. Слово своё О’Мэлли не сдержала. Она и её сыновья продолжали пиратский бизнес до самой смерти Грэйс в 1603 году.

Памятник Грануаль в Ирландии.

5. Рэйчел Уолл

Рэйчел Уолл.

Романтичная история короткой жизни Рэйчел Уолл обильно приправлена мифами и легендами. Родилась она в обычной приличной набожной семье пенсильванских фермеров. Такая жизнь оказалась слишком скучна для её мятежной натуры. Подростком Рэйчел сбежала из родительского дома. Девушка вышла замуж за моряка по имени Джордж Уолл.

Супружеская чета поселилась в Бостоне и пыталась изо всех сил заработать себе на скромную жизнь. Пару преследовали финансовые проблемы. Денег постоянно не хватало. В 1781 году Уолл купил небольшую шхуну, объединился с несколькими бедными моряками и начал охотиться на торговые корабли у берегов Новой Англии. Их стратегия была столь же гениальной, сколь и жестокой. Каждый раз, после шторма, они выходили в море и создавали видимость потерпевшего крушение судна. Хорошенькая Рэйчел стояла на палубе и со слезами умоляла о помощи. Проходящий мимо корабль никогда не игнорировал «Сирену». Все они бросались к ней на помощь и находили там свою погибель.

Жалобная песнь сирены Уолл, заманила на смерть около дюжины кораблей. Удача изменила супругам в 1782 году. Настоящий шторм потопил их шхуну. Джордж погиб. Рэйчел стала промышлять воровством на суше. Вскоре женщина была арестована.

Находясь в тюрьме, она написала признание, в котором сознавалась в «нарушении субботы, воровстве, лжи, непослушании родителям и почти во всех других грехах, которые только может совершить человек, кроме убийства». Несмотря на чистосердечное признание и то, что сама Уолл никогда никого не убивала, она была казнена. 8 октября Рэйчел стала последней женщиной, казнённой в Массачусетсе. Её повесили в Бостоне, когда ей было всего двадцать девять.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/311220/48610/