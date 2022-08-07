Николлетто

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Мужское нижнее бельё от древности до современности.

Схенти

Быть может, это и удивительно, но мужское бельё имеет достаточно необычную историю. Прежде чем предстать пред нами в своём современном виде оно познало множество различных изменений.

История мужского нижнего белья берет начало еще в Древнем Египте. В древнем мире место современных трусов занимали схенти (набедренная повязка из неширокой полосы ткани, которую обертывали вокруг бедер и укрепляли поясом). На тот период времени они не считались нижним бельём и достаточно часто мужчины ходили только в этих повязках.

Схенти

Схенти

В древнем Риме существовал сублигакул (subligaculum), своего рода набедренная повязка. Повязка, в отличие от других набедренных повязок, была из кожи и на одной из сторон закреплялся завязками, другая сторона была сшита. Сублигакул походил по форме на современные трусы. Такой вид одежды носили как мужчины так и женщины, для гладиаторов, спортсменов и актёров повязка была неотъемлемой частью гардероба.

Сублигакул

Сублигакул

В античном времени не было никаких аналогов мужских трусов, поскольку большинство людей предпочитало ходить без нижнего белья. В качестве верхней одежды использовали хитон и тунику, что избавляло от необходимости прикрывать мужское достоинство и ягодицы. Но по правилам ораторы и актеры во время своих выступлений должны были надевать схенти под верхнюю одежду.

Хитоны (Древняя Греция)

Хитоны (Древняя Греция)

Позже появились брэ — деталь мужского костюма, нательное бельё для низа, которое носили кельтские и германские племена в античный период. Их переняли европейцы в средневековье. В позднее средневековье брэ носили исключительно как предмет нижнего белья.

Брэ

Брэ

Мужчины Средневековья в качестве нательного белья использовали брэ (тонкие штаны из белого льна), собранные на талии с помощью шнурка. На них надевали узкие разъемные штаны — шоссы, которые закреплялись завязками к поясу. Длина их доходила до щиколотки. Широкое распространение получила также простая нательная рубашка камиза, выполненная из шерсти, льна или хлопка. Только к XIV веку две половинки шоссов были соединены в единый предмет мужского белья – штаны. Но это уже другая история…

Мужское нижнее бельё от древности до современности.

Несмотря на то что брэ считались нижним бельём, они очень схожи по своему внешнему виду с современными подштанниками. Их длина доходила до колен. Приблизительно к середине XV века произошла модернизация брэ – их укоротили и они стали больше напоминать современные мужские трусы. Их сделали прилегающими к телу. На тот момент изготовление подобного нижнего белья осуществлялось только из светлых тонких льняных тканей, обязательным элементом была вышивка по краям.

В средневековье богатые и знатные люди пришивали к внутренней поверхности своих дорогих нарядов специальную защитную ткань. Но однажды на помощь к мужчинам пришла женщина. Екатерина Медичи. Она славилась своей любовью к скачкам на лошадях, да и сама очень любила кататься верхом. А чтобы ей, нежной и хрупкой женщине, можно было без проблем сидеть на лошади, Екатерина надевала под платье плотные, короткие (до колен) штаны из мягкой ткани. И за короткое время новый вид одежды приобрел широкую известность и популярность. Знатные дамы даже на балы надевали богато расшитые бархатные нижние штанишки, а мужчины стали носить носить такие штанишки в качестве нижнего белья. Эти штанишки получили название кальсоны (итальянское «calza» – низ). Кальсоны привязывались к верхним штанам у пояса тесемками. Шортики соответственно различались — нательные и верхние.

В эпоху Возрождения штаны стали короче, а в XVII веке французы стали украшать их кружевами и надевать сверху еще одни, более короткие, штаны, чтобы кружево, словно случайно выглядывало из-под них. Таким образом, кальсоны — короткие штаны, украшенные кружевом, стали незаменимой частью нижнего туалета мужчин.

Кальсоны

Кальсоны

В летописях этого периода можно найти свидетельства, что нательная рубаха считалась признаком достатка. Ее могли позволить только себе знатные особы.

В ХVIII веке тесемки на кальсонах сменились бретелями и процесс одевания и раздевания стал удобнее. Основные ткани, используемые в нижнем белье — хлопок, лен. К кальсонам надевали сорочки, декорированные лентами, рюшем, золотым и серебряным шитьем, а также кружевом.

Мужское нижнее бельё от древности до современности.

В конце XVIII века произошел промышленный переворот — переход от ручного труда к использованию машин. В 1773 году в Великобритании была изобретена прядильная машина. Следствием такого скачка в развитии производства стало начало массового изготовления тканых изделий, включая нижнее белье.

В XIX веке на смену льняному и кружевному белью пришло трикотажное. Производство мужского нижнего белья продолжает интенсивно развиваться. И особо популярными становятся мужские нательные комбинезоны из хлопкового материала, плотно облегающие фигуру. Это мужское нижнее белье, было впервые запатентовано в 1869 году в Ютике, штат Нью-Йорк, и представляло собой единый мужской комбинезон из фланелевой ткани с длинными рукавами и штанинами, который застегивался на груди до низу и имел отстегивающееся окошко сзади.

Нательный комбинезон быстро завоевал популярность и сохранял ее вплоть до XX века, когда его стали активно вытеснять кальсоны. Однако даже в середине XX века в сельскохозяйственных районах США многие фермеры все еще отдавали дань традиции и продолжали носить нательный комбинезон. А затем комбинезон распался надвое… При этом новые версии нательной рубахи различались — верхние и нательные — появилась мужская рубашка с классическим воротничком, а нижним бельем стали майка и футболка. Кстати, в это время чулки становятся носками.

Мужское нижнее бельё от древности до современности.

Мужское нижнее белье в газете от 19 января 1935 года.

Мужское нижнее белье в газете от 19 января 1935 года.

В двадцатом веке, благодаря появлению латекса, на смену бретелям на кальсонах пришли резинки. Со временем длина кальсон начинает уменьшаться. Сначала штанины подняли до середины икры, затем — до середины бедра. А в 1916 году один известный в те времена модельер изобретает короткие облегающие кальсоны, но не все мужчины оценили по достоинству данное изобретение. В некоторых городах Европы люди открыто выступали против облегающего нижнего белья.

Мужское нижнее бельё от древности до современности.

Мужское нижнее бельё от древности до современности.

Но не лишним будет отметить, что большую роль на укорачивание нижнего белья сыграла мода на купание и увлечение спортом. В XIX веке купальный костюм мужчин представлял собой трико. Конечно, купаться в такой одежде было не очень удобно. Поэтому спортсмены решили шокировать публику, сделав укороченную версию трико.

В Париже и Сан-Франциско оскорбленные ревнители устоев даже устраивали демонстрации против облегающих нижних штанов. Как альтернативный вариант в продаже появились белые трикотажные трусы широкого покроя. Появились и первые хлопковые боксеры с пуговицами для ношения летом. Модельеры все активнее пытались использовать при изготовлении нижнего белья новые ткани. С конца 40-х годов прошлого столетия дизайн нижнего мужского белья начал динамично меняться. Появились модели, выполненные в разнообразных цветовых решениях.

1947 год стал годом рождения трусов с кармашком и сквозной петелькой. Новая модель сразу пришлась по вкусу французам, англичанам и американцам.

Однако в Советском союзе у мужчин на это были другие взгляды. Наши технологи разработали ГОСТы, в которых было прописано, что наиболее полезными и подходящими для советского человека будут широкие сатиновые трусы. Причем цвета было всего два: синий и черный. Они же использовались и для занятиях физкультурой.

Мужское нижнее бельё от древности до современности.

Мужское нижнее бельё от древности до современности.

Моду на узкие трусы задали военные, которым требовалось более облегающее и удобное нижнее белье. В шестидесятых годах на рынке нижнего белья появились мужские трусы плавки для плавания. В 1980-х годах появились прекрасные дизайнеры мужского белья, и перед мужчинами открылась полная свобода в выборе трусов. Кельвин Кляйн вернул мужскому белью белый цвет и добавил образу современного мужчины сексапильности, который неразрывно связан с качественным и удобным нательным бельем. На данный момент существует множество модных домов, которые изготавливают стильное и комфортное мужское белье.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/kalendarhistory/mujskoe-nijnee-bele-ot-drevnosti-do-sovremennosti-5b0bf8d84bf161dbb1ad408d

07.08.2022 - Posted by | Немного истории...

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