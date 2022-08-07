Мужское нижнее бельё от древности до современности.

Быть может, это и удивительно, но мужское бельё имеет достаточно необычную историю. Прежде чем предстать пред нами в своём современном виде оно познало множество различных изменений.

История мужского нижнего белья берет начало еще в Древнем Египте. В древнем мире место современных трусов занимали схенти (набедренная повязка из неширокой полосы ткани, которую обертывали вокруг бедер и укрепляли поясом). На тот период времени они не считались нижним бельём и достаточно часто мужчины ходили только в этих повязках.

Схенти

В древнем Риме существовал сублигакул (subligaculum), своего рода набедренная повязка. Повязка, в отличие от других набедренных повязок, была из кожи и на одной из сторон закреплялся завязками, другая сторона была сшита. Сублигакул походил по форме на современные трусы. Такой вид одежды носили как мужчины так и женщины, для гладиаторов, спортсменов и актёров повязка была неотъемлемой частью гардероба.

Сублигакул

В античном времени не было никаких аналогов мужских трусов, поскольку большинство людей предпочитало ходить без нижнего белья. В качестве верхней одежды использовали хитон и тунику, что избавляло от необходимости прикрывать мужское достоинство и ягодицы. Но по правилам ораторы и актеры во время своих выступлений должны были надевать схенти под верхнюю одежду.

Хитоны (Древняя Греция)

Позже появились брэ — деталь мужского костюма, нательное бельё для низа, которое носили кельтские и германские племена в античный период. Их переняли европейцы в средневековье. В позднее средневековье брэ носили исключительно как предмет нижнего белья.

Брэ

Мужчины Средневековья в качестве нательного белья использовали брэ (тонкие штаны из белого льна), собранные на талии с помощью шнурка. На них надевали узкие разъемные штаны — шоссы, которые закреплялись завязками к поясу. Длина их доходила до щиколотки. Широкое распространение получила также простая нательная рубашка камиза, выполненная из шерсти, льна или хлопка. Только к XIV веку две половинки шоссов были соединены в единый предмет мужского белья – штаны. Но это уже другая история…

Несмотря на то что брэ считались нижним бельём, они очень схожи по своему внешнему виду с современными подштанниками. Их длина доходила до колен. Приблизительно к середине XV века произошла модернизация брэ – их укоротили и они стали больше напоминать современные мужские трусы. Их сделали прилегающими к телу. На тот момент изготовление подобного нижнего белья осуществлялось только из светлых тонких льняных тканей, обязательным элементом была вышивка по краям.

В средневековье богатые и знатные люди пришивали к внутренней поверхности своих дорогих нарядов специальную защитную ткань. Но однажды на помощь к мужчинам пришла женщина. Екатерина Медичи. Она славилась своей любовью к скачкам на лошадях, да и сама очень любила кататься верхом. А чтобы ей, нежной и хрупкой женщине, можно было без проблем сидеть на лошади, Екатерина надевала под платье плотные, короткие (до колен) штаны из мягкой ткани. И за короткое время новый вид одежды приобрел широкую известность и популярность. Знатные дамы даже на балы надевали богато расшитые бархатные нижние штанишки, а мужчины стали носить носить такие штанишки в качестве нижнего белья. Эти штанишки получили название кальсоны (итальянское «calza» – низ). Кальсоны привязывались к верхним штанам у пояса тесемками. Шортики соответственно различались — нательные и верхние.

В эпоху Возрождения штаны стали короче, а в XVII веке французы стали украшать их кружевами и надевать сверху еще одни, более короткие, штаны, чтобы кружево, словно случайно выглядывало из-под них. Таким образом, кальсоны — короткие штаны, украшенные кружевом, стали незаменимой частью нижнего туалета мужчин.

Кальсоны

В летописях этого периода можно найти свидетельства, что нательная рубаха считалась признаком достатка. Ее могли позволить только себе знатные особы.

В ХVIII веке тесемки на кальсонах сменились бретелями и процесс одевания и раздевания стал удобнее. Основные ткани, используемые в нижнем белье — хлопок, лен. К кальсонам надевали сорочки, декорированные лентами, рюшем, золотым и серебряным шитьем, а также кружевом.

В конце XVIII века произошел промышленный переворот — переход от ручного труда к использованию машин. В 1773 году в Великобритании была изобретена прядильная машина. Следствием такого скачка в развитии производства стало начало массового изготовления тканых изделий, включая нижнее белье.

В XIX веке на смену льняному и кружевному белью пришло трикотажное. Производство мужского нижнего белья продолжает интенсивно развиваться. И особо популярными становятся мужские нательные комбинезоны из хлопкового материала, плотно облегающие фигуру. Это мужское нижнее белье, было впервые запатентовано в 1869 году в Ютике, штат Нью-Йорк, и представляло собой единый мужской комбинезон из фланелевой ткани с длинными рукавами и штанинами, который застегивался на груди до низу и имел отстегивающееся окошко сзади.

Нательный комбинезон быстро завоевал популярность и сохранял ее вплоть до XX века, когда его стали активно вытеснять кальсоны. Однако даже в середине XX века в сельскохозяйственных районах США многие фермеры все еще отдавали дань традиции и продолжали носить нательный комбинезон. А затем комбинезон распался надвое… При этом новые версии нательной рубахи различались — верхние и нательные — появилась мужская рубашка с классическим воротничком, а нижним бельем стали майка и футболка. Кстати, в это время чулки становятся носками.

Мужское нижнее белье в газете от 19 января 1935 года.

В двадцатом веке, благодаря появлению латекса, на смену бретелям на кальсонах пришли резинки. Со временем длина кальсон начинает уменьшаться. Сначала штанины подняли до середины икры, затем — до середины бедра. А в 1916 году один известный в те времена модельер изобретает короткие облегающие кальсоны, но не все мужчины оценили по достоинству данное изобретение. В некоторых городах Европы люди открыто выступали против облегающего нижнего белья.

Но не лишним будет отметить, что большую роль на укорачивание нижнего белья сыграла мода на купание и увлечение спортом. В XIX веке купальный костюм мужчин представлял собой трико. Конечно, купаться в такой одежде было не очень удобно. Поэтому спортсмены решили шокировать публику, сделав укороченную версию трико.

В Париже и Сан-Франциско оскорбленные ревнители устоев даже устраивали демонстрации против облегающих нижних штанов. Как альтернативный вариант в продаже появились белые трикотажные трусы широкого покроя. Появились и первые хлопковые боксеры с пуговицами для ношения летом. Модельеры все активнее пытались использовать при изготовлении нижнего белья новые ткани. С конца 40-х годов прошлого столетия дизайн нижнего мужского белья начал динамично меняться. Появились модели, выполненные в разнообразных цветовых решениях.

1947 год стал годом рождения трусов с кармашком и сквозной петелькой. Новая модель сразу пришлась по вкусу французам, англичанам и американцам.

Однако в Советском союзе у мужчин на это были другие взгляды. Наши технологи разработали ГОСТы, в которых было прописано, что наиболее полезными и подходящими для советского человека будут широкие сатиновые трусы. Причем цвета было всего два: синий и черный. Они же использовались и для занятиях физкультурой.

Моду на узкие трусы задали военные, которым требовалось более облегающее и удобное нижнее белье. В шестидесятых годах на рынке нижнего белья появились мужские трусы плавки для плавания. В 1980-х годах появились прекрасные дизайнеры мужского белья, и перед мужчинами открылась полная свобода в выборе трусов. Кельвин Кляйн вернул мужскому белью белый цвет и добавил образу современного мужчины сексапильности, который неразрывно связан с качественным и удобным нательным бельем. На данный момент существует множество модных домов, которые изготавливают стильное и комфортное мужское белье.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/kalendarhistory/mujskoe-nijnee-bele-ot-drevnosti-do-sovremennosti-5b0bf8d84bf161dbb1ad408d