Картины, которые немного доработали художники-шутники из Сети

Некоторые люди могут часами бродить по картинным галереям и наслаждаться высоким искусством. А другие… будут помирать от скуки. Так любители юмора и живописи с просторов Сети, решили устроить себе развлечение. Они находят на барахолках, гаражных распродажах, да хоть на помойках классические, да и не только, картины и по-своему дорисовывают их. Результаты вышли очень даже неплохие (и смешные). Давайте посмотрим.

Привет, Джорджи!



Бешеные псы



Динозавры украшают, не так ли?



Животное эмоциональной поддержки



Матильда, запомни… Кроме куриц и гусей



Курочка с яблоками



Деревенские войны



Теперь стало динамичнее



День отца



Пастушок



Лунной походкой он вышел из Рая



Милейшая маленькая леди



А на орлах всё равно было бы быстрее!



Хм, нам нужна лодка побольше



Альф, не надо!



Где ваше воспитание, мистер штурмовик?!



Кокетливый усач



Девочка с перс.. кхм… с гулькой



Брод



Эбби Роуд



Источник: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=535051