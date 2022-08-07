Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Картины, которые немного доработали художники-шутники из Сети

Некоторые люди могут часами бродить по картинным галереям и наслаждаться высоким искусством. А другие… будут помирать от скуки. Так любители юмора и живописи с просторов Сети, решили устроить себе развлечение. Они находят на барахолках, гаражных распродажах, да хоть на помойках классические, да и не только, картины и по-своему дорисовывают их. Результаты вышли очень даже неплохие (и смешные). Давайте посмотрим.

Привет, Джорджи!

Бешеные псы

Динозавры украшают, не так ли?

Животное эмоциональной поддержки

Матильда, запомни… Кроме куриц и гусей

Курочка с яблоками

Деревенские войны

Теперь стало динамичнее

День отца

Пастушок

Лунной походкой он вышел из Рая

Милейшая маленькая леди

А на орлах всё равно было бы быстрее!

Хм, нам нужна лодка побольше

Альф, не надо!

Где ваше воспитание, мистер штурмовик?!

Кокетливый усач

Девочка с перс.. кхм… с гулькой

Брод

Эбби Роуд

Источник: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=535051

07.08.2022 - Posted by | Креатив...

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