Картины, которые немного доработали художники-шутники из Сети
Некоторые люди могут часами бродить по картинным галереям и наслаждаться высоким искусством. А другие… будут помирать от скуки. Так любители юмора и живописи с просторов Сети, решили устроить себе развлечение. Они находят на барахолках, гаражных распродажах, да хоть на помойках классические, да и не только, картины и по-своему дорисовывают их. Результаты вышли очень даже неплохие (и смешные). Давайте посмотрим.
Привет, Джорджи!
Бешеные псы
Динозавры украшают, не так ли?
Животное эмоциональной поддержки
Матильда, запомни… Кроме куриц и гусей
Курочка с яблоками
Деревенские войны
Теперь стало динамичнее
День отца
Пастушок
Лунной походкой он вышел из Рая
Милейшая маленькая леди
А на орлах всё равно было бы быстрее!
Хм, нам нужна лодка побольше
Альф, не надо!
Где ваше воспитание, мистер штурмовик?!
Кокетливый усач
Девочка с перс.. кхм… с гулькой
Брод
Эбби Роуд
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