Как случилось, что улицы израильского городка наводнили рогатые «оккупанты» горные козлики

Жители городов часто жалуются на бродячих собак, а кому-то может быть, не нравится соседство с кошками. Интересно, что эти люди сказали бы о соседстве с горными козлами? Вот так выходишь из дома, а на твоей машине стоит рогатый верхолаз — видите ли ему оттуда удобнее срывать свежую листву. Привёл ребенка на детскую площадку — и там незваные гости: оккупировали горку и песочницу. Именно в такой ситуации частенько находятся жители израильского городка Мицпе-Рамон. Встретить на улице нубийского горного козлика здесь в порядке вещей.

Самый большой кратер

Мицпе-Рамон расположен на краю огромного кратера. Этот городок (население — чуть больше 5 тысяч жителей) появился в начале 1950-х годов одновременно с прокладкой рядом шоссе.

Кратер Махтеш Рамон часто называют просто «Рамон». Считается, что это чуть ли не самый большой кратер на Земле: его длина — 40 километров, а ширина в некоторых местах достигает 10 км. Место здесь пустынное, засушливое, но очень живописное. В 1998 году власти Израиля даже объявили его национальным заповедником.

Мицпе-Рамон и его обитатели.

Высота плато, на котором стоит город, больше тысячи метров над уровнем моря. Тем не менее в этих краях можно встретить и леопардов, и песчаных лис, и полосатых гиен, и сусликов. Но самые колоритные и «общительные» из местных диких животных — нубийские козлы. Вернее, козлики как их ласково здесь называют, ведь они самые маленькие из всех видов горных козлов: длина самца — около 125 см, а самки — и того меньше: примерно метр, по высоте же эти парнокопытные сравнимы со среднего размера собакой (самки намного ниже самцов). Эти бесстрашные животные не только ловко скачут по отвесным выступам, но и имеют смелость и наглость заходить в местный городок Мицпе-Рамон, как к себе домой.

С добрым утром, козлы!

В природе эти горные козлы семейства полорогих обитают в горных ущельях, на каменистых осыпях, выбирая отдалённые высокие и крутые скалы. Но только не в Мицпе-Рамоне. Местные «нубийцы» видимо, не в курсе того, что должны бояться человека и скакать только по горам. Они уже давно облюбовали местные улочки, дворики, палисадники. Ехать на машине и встретить на дороге скачущего навстречу козла тут в порядке вещей, увидеть группу пасущихся животных на обочине — тем более.

Не такая уж неожиданная встреча.

Козлики облюбовали местный городок.

Едят с рук, как собаки

Местные жители уже давно привыкли к встрече с этими козликами и смирились с таким соседством. Особо участливые горожане даже подкармливают их чем придется, как в других городах подкармливают бродячих собак и кошек. Нубийские козлики не боятся людей и охотно едят с рук.

Встреча с козликом на дороге.

Вообще нубийские горные козлы в Красной книге определены как уязвимый вид. В природе им угрожают леопарды и полосатые гиены, а иногда они становятся и объектом охоты человека (например, бедуинов). Однако в израильском городке козликам , похоже, никто и ничто не угрожает, если только не считать сердобольных людей, которые их кормят. Ведь такое угощение может быть не полезным дикому животному. В городке даже размещают предупреждающие таблички: «Горных козлов не кормить!».

Впрочем, если даже все люди начнут вести себя дисциплинированно, это вряд ли убережет рогатых от риска съесть что-то нехорошее. Дело в том что незваные гости городка заглядывают в том числе и на местные помойки и проводят ревизию мусорных баков на предмет чего-нибудь съестного.

Нубийские козлики не знают про запрет.

А года полтора назад в период пандемии нубийские козлики совсем распоясались. Воспользовавшись тем, что жители Мицпе-Рамона сидят дома на карантине и не выходят на улицу, они буквально оккупировали городок. Ходили по улицам чуть ли не толпами, да с таким видом, будто именно они тут хозяева, а не человек.

В пандемию они ходили по городку толпами.

Местные жители по-разному относятся к козликам, но в большинстве — стоически: мол, раз пришли к человеку — пусть остаются, будем любить. Ну а для фотографов встретить козликов с эффектными рогами и милой бородкой — вообще мечта.

По машинам — как по горам.

Израильские земли хранят столько тайн и богаты таким количеством удивительных фактов, что перечислять их можно до бесконечности. Взять хотя бы древние руины, скрывающие загадки прошлых цивилизаций.

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/250722/53839/