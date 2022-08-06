НОВОСТИ МИРА

Соревнования по верховой езде на яках в уезде Хунъюань, Китай

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Кубок России по водно-моторному спорту проходит в Кинешме

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Бейсбольный матч между "Детройт Тайгерс" и "Миннесота Твинс" в Миннеаполисе

Фото: АР/ТАСС

Лесной пожар в испанской Галисии уничтожил почти 600 гектаров леса

Фото: EPA/Vostock-photo

Около 700 нелегалов пересекли пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию в течение одного дня

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Тысячи резиновых утят спустили в реку Чикаго для благотворительного заплыва в поддержку международных спортивных соревнований для инвалидов организации Special Olympics

Фото: Scott Olson/Getty Images

Рейнский водопад в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Калькутте прошли акции протеста против индийского правительства

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение лотосов в Приморском крае

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

После бейсбольного матча "Окленд Атлетикс" против "Лос-Анджелес Энджелс" в Анахайме, США

Фото: John McCoy/Getty Images

Массовое тестирование на COVID-19 в Шанхае

Фото: EPA/Vostock-photo

Заход солнца за статуей свободы в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Закат на пляже Средиземного моря в городе Газа

Фото: AP/ТАСС

Жители убирают залитую грязью улицу после наводнения в городе Оэ на северо-востоке Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Мобильная клиника для животных помогает бедным сообществам на окраине Кейптауна

Фото: EPA/Vostock-photo

Фермеры, выращивающие коку, протестуют против нового параллельного рынка листьев коки в Ла-Пасе, Боливия

Фото: AP/ТАСС

Сотни детенышей морских черепах были выпущены в море на индонезийском острове в рамках программы сохранения

Фото: Resha Juhari/NurPhoto via Getty Images

Теннисист Даниил Медведев преодолел второй круг турнира в мексиканском Лос-Кабосе

Фото: EPA/Vostock-photo

Уильям Лейн спроектировал пять ярких спасательных вышек в Майами в 1995 году после урагана Эндрю, и двадцать лет спустя он был приглашен, чтобы сделать еще 36 вышек, которые теперь разбросаны по береговой линии Майами-Бич

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия лесного пожара в испанской деревне Верин

Фото: EPA/Vostock-photo

В небе над Гизой состоялось авиашоу с участием пилотажных групп египетских и южнокорейских военно-воздушных сил

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров (до 20 лет) проводится в Кали, Колумбия

Фото: EPA/Vostock-photo

Арт-инсталляция малазийского художника Николаса Лима в Куала-Лумпуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Испания переживает аномальную жару

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в Ханое, Вьетнам

Фото: EPA/Vostock-photo

В Иерусалиме ультраортодоксальные евреи продолжают протесты против строительства трамвайной линии

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия наводнения в штате Кентукки, США

Фото: АР/ТАСС

Санитарная обработка улиц Бангкока для предотвращения распространения лихорадки денге

Фото: EPA/Vostock-photo

Виды Исландии

Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images

В Петербурге возобновили работу первые магазины H&M

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Десятки тысяч верующих католиков собрались на юго-востоке столицы Никарагуа, чтобы сопровождать образ Санто-Доминго-де-Гусман в его ежегодном десятикилометровом путешествии от окраин до старого центра города.

Фото: EPA/Vostock-photo

Горбатые киты возле островов Шпицберген в Северном Ледовитом океане

Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu Agency via Getty Images

День памяти жертв Холокоста ромов прошел в Румынии

Фото: AP/ТАСС

Восход солнца во Франкфурте

Фото: AP/ТАСС

Герцог и герцогиня Кембриджские с дочерью Шарлоттой посетили Игры Содружества в Бирмингеме

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия пожара в Национальном заповеднике дикой природы в Калифорнии

Фото: Zuma/ТАСС

Фестиваль Нага Панчами в индийском Бангалоре

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат мира по легкой атлетике Cali22 в колумбийском Кали

Фото: EPA/Vostock-photo

Беспорядки в Багдаде

Фото: EPA/Vostock-photo

В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру — валлаби Беннета

Фото: АГН "Москва"

Лесной пожар, который получил название McKinney Fire, охватил Национальный заповедник дикой природы "Кламат" в Калифорнии

Фото: АР/ТАСС

Соревнования по водным видам спорта "Игры дружбы" в Казани

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Муссонные дожди в Иране привели к разливу рек и наводнениям, жертвами стихии стали 69 человек

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Рассвет в Унлингене на юго-западе Германии

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Король Испании Филипп VI участвует в соревнованиях по парусному спорту

Фото: EPA/Vostock-photo

Испания борется с сильной засухой из-за отсутствия осадков и сильной жары

Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Река Ямуна, покрытая токсичной белой пеной в результате сброса промышленных отходов, в Нью-Дели

Фото: Zuma/ТАСС

Бабочка сидит на цветке индийского жасмина в провинции Накхон Саван, Таиланд

Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Панихида на 40-й день после смерти певца Юрия Шатунова прошла на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Палестинский мальчик играет с уткой в лагере беженцев Аш-Шати в городе Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5920/61214