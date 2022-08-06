НОВОСТИ МИРА
Соревнования по верховой езде на яках в уезде Хунъюань, Китай
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Кубок России по водно-моторному спорту проходит в Кинешме
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Бейсбольный матч между "Детройт Тайгерс" и "Миннесота Твинс" в Миннеаполисе
Фото: АР/ТАСС
Лесной пожар в испанской Галисии уничтожил почти 600 гектаров леса
Фото: EPA/Vostock-photo
Около 700 нелегалов пересекли пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию в течение одного дня
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Тысячи резиновых утят спустили в реку Чикаго для благотворительного заплыва в поддержку международных спортивных соревнований для инвалидов организации Special Olympics
Фото: Scott Olson/Getty Images
Рейнский водопад в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
В Калькутте прошли акции протеста против индийского правительства
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение лотосов в Приморском крае
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
После бейсбольного матча "Окленд Атлетикс" против "Лос-Анджелес Энджелс" в Анахайме, США
Фото: John McCoy/Getty Images
Массовое тестирование на COVID-19 в Шанхае
Фото: EPA/Vostock-photo
Заход солнца за статуей свободы в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Закат на пляже Средиземного моря в городе Газа
Фото: AP/ТАСС
Жители убирают залитую грязью улицу после наводнения в городе Оэ на северо-востоке Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Мобильная клиника для животных помогает бедным сообществам на окраине Кейптауна
Фото: EPA/Vostock-photo
Фермеры, выращивающие коку, протестуют против нового параллельного рынка листьев коки в Ла-Пасе, Боливия
Фото: AP/ТАСС
Сотни детенышей морских черепах были выпущены в море на индонезийском острове в рамках программы сохранения
Фото: Resha Juhari/NurPhoto via Getty Images
Теннисист Даниил Медведев преодолел второй круг турнира в мексиканском Лос-Кабосе
Фото: EPA/Vostock-photo
Уильям Лейн спроектировал пять ярких спасательных вышек в Майами в 1995 году после урагана Эндрю, и двадцать лет спустя он был приглашен, чтобы сделать еще 36 вышек, которые теперь разбросаны по береговой линии Майами-Бич
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия лесного пожара в испанской деревне Верин
Фото: EPA/Vostock-photo
В небе над Гизой состоялось авиашоу с участием пилотажных групп египетских и южнокорейских военно-воздушных сил
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров (до 20 лет) проводится в Кали, Колумбия
Фото: EPA/Vostock-photo
Арт-инсталляция малазийского художника Николаса Лима в Куала-Лумпуре
Фото: EPA/Vostock-photo
Испания переживает аномальную жару
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в Ханое, Вьетнам
Фото: EPA/Vostock-photo
В Иерусалиме ультраортодоксальные евреи продолжают протесты против строительства трамвайной линии
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия наводнения в штате Кентукки, США
Фото: АР/ТАСС
Санитарная обработка улиц Бангкока для предотвращения распространения лихорадки денге
Фото: EPA/Vostock-photo
Виды Исландии
Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images
В Петербурге возобновили работу первые магазины H&M
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Десятки тысяч верующих католиков собрались на юго-востоке столицы Никарагуа, чтобы сопровождать образ Санто-Доминго-де-Гусман в его ежегодном десятикилометровом путешествии от окраин до старого центра города.
Фото: EPA/Vostock-photo
Горбатые киты возле островов Шпицберген в Северном Ледовитом океане
Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu Agency via Getty Images
День памяти жертв Холокоста ромов прошел в Румынии
Фото: AP/ТАСС
Восход солнца во Франкфурте
Фото: AP/ТАСС
Герцог и герцогиня Кембриджские с дочерью Шарлоттой посетили Игры Содружества в Бирмингеме
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия пожара в Национальном заповеднике дикой природы в Калифорнии
Фото: Zuma/ТАСС
Фестиваль Нага Панчами в индийском Бангалоре
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат мира по легкой атлетике Cali22 в колумбийском Кали
Фото: EPA/Vostock-photo
Беспорядки в Багдаде
Фото: EPA/Vostock-photo
В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру — валлаби Беннета
Фото: АГН "Москва"
Лесной пожар, который получил название McKinney Fire, охватил Национальный заповедник дикой природы "Кламат" в Калифорнии
Фото: АР/ТАСС
Соревнования по водным видам спорта "Игры дружбы" в Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Муссонные дожди в Иране привели к разливу рек и наводнениям, жертвами стихии стали 69 человек
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Рассвет в Унлингене на юго-западе Германии
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Король Испании Филипп VI участвует в соревнованиях по парусному спорту
Фото: EPA/Vostock-photo
Испания борется с сильной засухой из-за отсутствия осадков и сильной жары
Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images
Река Ямуна, покрытая токсичной белой пеной в результате сброса промышленных отходов, в Нью-Дели
Фото: Zuma/ТАСС
Бабочка сидит на цветке индийского жасмина в провинции Накхон Саван, Таиланд
Фото: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Панихида на 40-й день после смерти певца Юрия Шатунова прошла на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Палестинский мальчик играет с уткой в лагере беженцев Аш-Шати в городе Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5920/61214
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