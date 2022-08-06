Как приготовить традиционный японский десерт моти: 5 воздушно-сладких рецептов

Лакомство, известное как моти, представляет собой милые круглые пирожные, приготовленные из мягкого и клейкого риса (или же из рисовой муки). Рис сначала готовят на пару, а затем толкут и делают пюре, после чего полученную клейкую рисовую массу формируют в небольшие шарики, а затем запекают или отваривают. Получается очень вкусно и необычно, а собранные нами рецепты – отличное тому подтверждение, которое красноречивее любых слов.

1. С сахарной пудрой

Моти. \ Фото: biggerbolderbaking.com.

Вкус у этих пирожных достаточно своеобразный, нежный и слегка сладковатый сам по себе. Впрочем, если их сдобрить сахарной пудрой, то получится ещё вкуснее и слаще, так что заядлые сладкоежки обязательно оценят.

Ингредиенты:

• Уксус столовый – 3 капли;

• Мука рисовая – 1 стакан;

• Пудра сахарная – 1 упаковка (200 г);

• Вода – 1 стакан;

• Варенье или джем – для начинки.

Моти с сахарной пудрой. \ Фото: happyhappynester.com.

Способ приготовления:

• В миске смешать сахарную пудру с уксусом, водой и рисовой мукой;

• Хорошенько перемешать;

• Накрыть крышкой и поставить в микроволновую печь на две минуты (мощность 750 Вт);

• Затем перемешать и вновь отправить в микроволновую печь на полторы минуты;

• Немного остудить;

• Разделить рисовое тесто на части;

• Раскатать в лепёшки;

• Выложить в центр по ложке джема или варенья;

• Сформировать шарики и подать к столу.

2. Шоколадные

Шоколадные моти. \ Фото: i.pinimg.com.

А вот этот вариант моти понравится всем тем, кто отдаёт своё предпочтение шоколадным десертам.

Ингредиенты:

• Рисовая мука – 1 стакан;

• Молоко – 1,5 стакана;

• Сахар – 1 стакан;

• Масло кокосовое – 2 ст.л;

• Какао – 2 ст.л;

• Джем, варенье или маскарпоне – для начинки.

Моти с добавлением какао. \ Фото: atelierlalune.com.

Способ приготовления:

• В кастрюльке с толстым дном нагреть молоко;

• Добавить какао, кокосовое масло и сахар;

• Растопить и хорошенько перемешать;

• Снять с огня;

• Аккуратно ввести рисовую муку;

• Перемешать и поставить на медленный огонь;

• Варить до загустения;

• Получившееся тесто слегка остудить и раскатать в пласт;

• Разделить на порции;

• В центр каждой лепёшки положить джем, варенье или маскарпоне;

• Сформировать пирожные в виде шариков и подать к столу.

3. С ягодами

Ягодные моти. \ Фото: kamometerrace.com.

Нежное тесто и сочная ягодная начинка – то, что станет залогом хорошего настроения после пары-тройки моти, приготовленных на водяной бане.

Ингредиенты:

• Мука рисовая – 1 неполный стакан;

• Вода – 0,3 л;

• Пудра сахарная – 0,5 стакана;

• Свежие ягоды – для начинки.

Моти с добавлением ягод. \ Фото: oyakata.com.pl.

Способ приготовления:

• В миске смешать сахарную пудру с рисовой мукой;

• Аккуратно влить воду, постоянно помешивая;

• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;

• Поставить на водяную баню;

• Готовить около двадцати-двадцати пяти минут, периодически помешивая;

• Получившееся тесто слегка остудить;

• Раскатать в пласт;

• Разрезать на порции;

• В центр каждой лепёшки выложить ягоды;

• Сформировать шарики и подать к столу.

4. С матчей

С матчей. \ Фото: i.ytimg.com.

Такой десерт понравится истинным гурманам и ценителям необычных вкусов.

Ингредиенты:

• Мука рисовая – 0,5 стакана;

• Сливки жирные – 0,3 л;

• Вода – 0,5 стакана;

• Молоко – 1 стакан;

• Шоколад белый – 2,5 плитки (по 100 г каждая);

• Матча – 1 ст.л;

• Желатин – 1 ч.л. с горкой.

Моти с добавлением матчи. \ Фото: hoianuong.vn.

Способ приготовления:

• Желатин развести тёплой водой и дать набухнуть;

• В кастрюлю с толстым дном налить молоко;

• Добавить в него натёртый на тёрке шоколад, желатин и матчу;

• Растопить на медленном огне;

• Сливки взбить до густых пиков и соединить с шоколадно-молочной смесью;

• Сформировать небольшие шарики размером с крупную вишню;

• Остудить;

• В миске смешать воду с рисовой мукой;

• Замесить тесто;

• Раскатать в тонкий пласт;

• Нарезать порционно;

• В центр каждой пластинки выложить начинку;

• Сформировать моти и пропарить на водяной бане три-четыре минуты.

5. С кокосовым маслом и кукурузным крахмалом

Чи чи данго моти. \ Фото: universityavenuebaptist.org.

И напоследок, ещё один рецепт традиционных японских пирожных, но на этот раз они будут без начинки. Ведь здесь главную роль играет само тесто.

Ингредиенты:

• Мука рисовая – 1,5 стакана;

• Сахар коричневый – 1 стакан;

• Вода – 1,5 стакана;

• Масло кокосовое – 1,5 стакана;

• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;

• Кукурузный крахмал – 0,5 стакана;

• Ванилин – по вкусу;

Традиционный японский десерт. \ Фото: i.pinimg.com.

Способ приготовления:

• В миске смешать муку с сахаром, разрыхлителем и ванилином;

• Кокосовое масло растопить и добавить к остальным ингредиентам вместе с водой;

• Перемешать и замесить тесто;

• Выложить на противень, застеленный пергаментом;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать минут;

• После оставить моти в духовке до полного остывания;

• Затем достать и разрезать на небольшие кубики;

• Обвалять в кукурузном крахмале и подать к столу.

Источник: https://novate.ru/blogs/040822/63747/