Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Впечатляющие 3D-граффити от художника из Мексики

Впечатляющие 3D-граффити от художника из Мексики (20 фото)

К граффити у наших людей отношение довольно сложное. Одна половина сразу кричит "вандализм!", а второй нравятся масштабные, яркие и красивые граффити, которые украшают унылые, пошарпанные стены. Правда, как правило, их сразу же спешат закрашивать коммунальщики, что снова порождает споры и конфликты среди людей. Но вряд ли бы у них поднялась рука на впечатляющие 3D-граффити от художника из Мексики. Карлос Альберто делает не рисунки, а настоящие порталы в сказочное измерение. Стены буквально оживают. Хотели бы, чтобы на улицах вашего города были такие граффити?

Кинг-Конг

Давайте построим более экологичное будущее вместе!

Сюрприз из джунглей

Эта фреска была сделана в историческом районе Сарасоты, штат Флорида, на Бернс-сквер

Черепашка, которая живёт у меня на террасе

Как вам такое средство передвижения по городу?

Гармония между природой и человеком

«Италия в наших сердцах»

Составил компанию за чашечкой кофе

Фреска для форума Generation Equality

Красношапочные малиновки

«Пусть летят»

Мой новый друг

Жукомания

«Звук волн»

Просто хорошо провожу время со своим новым дружелюбным соседом

3D-картина для музея 3D-иллюзий в Сарасоте, Флорида

«… только одна искра нужна, чтобы зажечь огонь и превратить всё в пепел»

«Я просто на минутку хотел охладиться в пруду»

Возвращение домой

Источник: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=535081

06.08.2022 - Posted by | Креатив...

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