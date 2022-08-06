Впечатляющие 3D-граффити от художника из Мексики

К граффити у наших людей отношение довольно сложное. Одна половина сразу кричит "вандализм!", а второй нравятся масштабные, яркие и красивые граффити, которые украшают унылые, пошарпанные стены. Правда, как правило, их сразу же спешат закрашивать коммунальщики, что снова порождает споры и конфликты среди людей. Но вряд ли бы у них поднялась рука на впечатляющие 3D-граффити от художника из Мексики. Карлос Альберто делает не рисунки, а настоящие порталы в сказочное измерение. Стены буквально оживают. Хотели бы, чтобы на улицах вашего города были такие граффити?

Кинг-Конг



Давайте построим более экологичное будущее вместе!



Сюрприз из джунглей



Эта фреска была сделана в историческом районе Сарасоты, штат Флорида, на Бернс-сквер



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3D-картина для музея 3D-иллюзий в Сарасоте, Флорида



«… только одна искра нужна, чтобы зажечь огонь и превратить всё в пепел»



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Возвращение домой



Источник: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=535081