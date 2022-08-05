5 десертов на основе обычного дешевого печенья, которые не отличишь от ресторанных

Иногда очень хочется сладкого, но идти в магазин или заморачиваться с приготовлением сложного лакомства нет никакого желания. В этом случае вам на помощь придут десерты из печенья. Они простые и быстрые в приготовление, но при этом очень вкусные. Novate.ru делится несколькими крутыми рецептами.

Рецепт 1: Торт из печенья с заварным кремом

По внешнему виду торт напоминает традиционный медовик. / Фото: privately.ru

Этот торт хорош тем, что не нуждается в выпечке. Поэтому если вы не дружите с духовкой, можете вздохнуть с облегчением. Для его приготовления вам понадобится четыре куриных яйца, стакан сахара, щепотка ванилина или пакетик ванильного сахара, две столовых ложки муки, 700 миллилитров молока, полкилограмма песочного печенья и половина плитки шоколада.

Для начала приготовим заварной крем. Отделите белки от желтков – для этого рецепта понадобятся только вторые. Соедините в одной миске желтки с сахаром и ванилином, добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Подогрейте молоко, чтобы оно стало горячим (кипятить не нужно), и тонкой струйкой влейте в миску к другим ингредиентам, постоянно помешивая. Далее перелейте получившуюся смесь в небольшую кастрюлю или сотейник и поставьте на плиту. Доведите массу до кипения, убавьте огонь и варите пять-десять минут – нужно, чтобы крем загустел.

Оставшиеся 100 миллилитров молока немного подогрейте в микроволновке и опустите в него каждое печенье на несколько секунд, чтобы оно пропиталось и стало мягче. Возьмете блюдо для торта, выложите первый слой печенья и смажьте его заварным кремом. Повторяйте слои, пока печенье не закончится. Смажьте десерт кремом со всех сторон и красьте шоколадной крошкой. Уберите торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался, а затем можете дегустировать.

2. Тирамису

Печенье с кремом лучше выкладывать в стеклянную квадратную форму. / Фото: o-tendencii.com

Конечно, вкус тирамису с песочным печеньем вместо савоярди будет не таким, как мы привыкли. Однако у этого рецепта есть несомненный плюс. Он очень простой и для него нужны продукты, которые есть на каждой кухне.

Вам понадобится две чайных ложки растворимого кофе, стакан воды, 300 граммов творога, 150 граммов жирной сметаны, половина стакана сахара, пакетик ванильного сахара, 250 граммов песочного печенья и две столовых ложки какао-порошка.

Для начала заварите растворимый кофе, залив его стаканом кипятка, а затем отставьте в сторону, что он остыл. Творог выложите в миску, добавьте сметану, обычный и ванильный сахар. Взбейте ингредиенты погружным блендером, чтобы они превратились в однородную массу. Печенье обмакните в кофе и выложите на блюдо или в прямоугольную форму со съемными бортами. Затем смажьте его творожным кремом. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты для тирамису. Последним должен быть крем. Посыпьте собранный десерт какао и уберите на несколько часов в холодильник, чтобы он застыл.

3. Желейный торт

Торт с желе из киви. / Фото: mykaleidoscope.ru

Любители желе обязательно оценят этот торт с печеньем «Юбилейное». Возможно, на него уйдет чуть больше времени, чем на предыдущие лакомства, однако в результате у вас получится очень красивый, вкусный и изысканный десерт.

Подготовьте следующие ингредиенты: 200 граммов печенья «Юбилейное» (можно взять другое, по вашему вкусу), 500 граммов сметаны, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов творога, полстакана сахара, 10 граммов желатина, пакетик ванильного сахара, один лайм, 50 граммов желе из киви и стебель мяты.

Для начала приготовьте основу для торта. Поломайте печенье на кусочки и измельчите в чаше блендера. Если блендера нет, положите печенье в пакет и раскатайте скалкой до образования крошки). Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно приобрело комнатную температуру, или же слегка растопить в микроволновке. Добавьте его с миску с печеньем, хорошо перемешайте, после чего выложите получившуюся массу в форму со съемными бортами (диаметр – 22 см), ровно распределяя и утрамбовывая. Чтобы основа для торта не прилипла, застелите дно формы пергаментом. Поставьте форму на 30 минут в холодильник, чтобы печенье застыло, и приступайте к желейному крему.

Хорошо утрамбуйте печенье в форме и сделайте бортики. / Фото: argumentrus.ru

Желатин высыпьте в небольшую пиалу, залейте водой (половины стакана будет вполне достаточно) и оставьте на десять минут, чтобы гранулы набухли. По истечении времени поставьте его на небольшой огонь и слегка подогрейте, постоянно помешивая, чтобы желатин полностью растворился. Не кипятите! Снимите с плиты и отставьте в сторону, чтобы остыл.

Творог протрите через сито или с помощью погружного блендера до получения гладкой консистенции. Добавьте обычный и ванильный сахар, сметану и сок половины лайма. Взбивайте ингредиенты до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Желательно брать для этих целей глубокую тарелку, иначе сметана разлетится по всей кухне. Далее тонкой струйкой влейте желатин, продолжая взбивать смесь. Достаньте из холодильника форму с печеньем и вылейте в нее творожную массу, после чего снова отправьте будущий торт в холодильник, чтобы все застыло. Двух часов будет вполне достаточно.

Возьмите желе со вкусом киви и готовьте по инструкции, указанной на упаковке, при этом количество воды уменьшите на 100 миллилитров. Когда желе будет готово, остудите его, а затем выложите на застывший творожно-сметанный слой. После этого поставьте торт в холодильник на пять-шесть часов, а лучше на всю ночь. Для декора готового торта используйте листочки пяты и кружочки оставшейся половинки лайма.

4. Банановый пудинг с печеньем

Выкладывайте печенье, бананы и крем слоями. / Фото: world-woman.su

Для приготовления десерта вам нужно будет взять 400 миллилитров молока, 100 граммов сахара (можно меньше, ориентируйтесь на свой вкус), одну столовую ложку муки, две чайных ложки крахмала, щепотку ванилина или пакетик ванильного сахара, два банана, пятнадцать штук песочного печенья, два куриных яйца.

Молоко налейте в сотейник и поставьте на небольшой огонь, чтобы оно слегка подогрелось. Не доводите до кипения! Отделите белки от желтков, последние слегка взбейте венчиком или вилкой и влейте к ним около четверти теплого молока. Возьмите миску, смешайте в ней сухие ингредиенты (муку, сахар, крахмал, ванилин) и влейте молоко, смешанное с желтками. Взбейте массу венчиком и отправьте в кастрюлю с оставшимся молоком.

Готовьте будущий пудинг на небольшом огне, пока он не загустеет. Когда нужная консистенция будет достигнута, снимите массу с плиты, накройте вплотную пищевой пленкой, чтобы не образовалась пленочка, и дайте остыть.

Возьмите небольшие пиалы или креманки, выложите на их дно поломанное печенье и бананы, нарезанные кружочками, после чего залейте продукты пудингом. В зависимости от размера формочек можно сделать несколько слоев, чередуя ингредиенты между собой (печенье-банан-пудинг). Украсьте десерт тертым шоколадом, взбитыми сливками или листочками мяты. Также для декора подойдет измельченное в крошку печенье.

5. Ванильный молочный коктейль

Молочный коктейль со сливками и шоколадным печеньем. / Фото: wallpapercave.com

И совсем лайтовый рецепт для тех, кто обожает молочные коктейли, и с удовольствием заменяет ими десерты. Итак, возьмите два стакана ванильного морожего, пять штук шоколадного печенья, 50 миллилитров молока, взбитые сливки и шоколадный сироп по вкусу.

Измельчите печенье с помощью блендера или скалки (в последнем случае предварительно положите его в зип-пакет). В чашу блендера налейте молоко, положите мороженое и перемешайте до получения однородной массы. Добавьте измельченное печенье и снова хорошо взбейте. Разлейте готовый милк-шейк по высоким стаканам, украсьте взбитыми сливками и сиропом. Также можно использовать фрукты и ягоды.

Источник: https://novate.ru/blogs/040822/63760/