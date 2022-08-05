Фотограф из Израиля снял улыбающуюся черепаху и стрекозу и стал сенсацией соцсетей
Уникальный снимок завоевал тысячи лайков и восхищенных комментариев
Фотограф Цахи Финкельштейн, специализирующийся на снимках природы, опубликовал 3 августа фотографию, практически мгновенно ставшую сенсацией в Израиле. Финкельштейну удалось снять редкий момент, когда стрекоза приземлилась прямо на черепаху, вызвав у нее некое подобие удивленной улыбки.
Черепаха и стрекоза
(Фото: Цахи Финкельштейн)
Фотография была снята в Изреэльской долине, а Финкельштейн сопроводил снимок следующим пояснением: "Черепаха улыбается. Стрекоза уселась на кончик ее носа и заставила ее отреагировать невероятным образом". Снимок был напечатан на фейсбук-странице Финкельштейна и в других соцсетях, собирая тысячи лайков.
В интервью ynet фотограф сказал, что снял свою удивительную фотографию 2 августа, наблюдая за природой и спрятавшись возле источника воды. "Я увидел черепаху и стрекозу и предположил, что может произойти интересная сценка, — вспоминает Финкельштейн. — Я навел фокус и действительно увидел что-то невероятное. Черепаха практически играла со стрекозой. Некоторые почему-то решили, что черепаха просто намеревалась ее проглотить, но этого не произошло. Стрекоза приземлилась на нос черепахи, затем вспорхнула обратно — и села вновь. Черепаха отреагировала радостно, практически как маленький ребенок. На фотографии видно, что она почти улыбается".
"Жажда"
(Фотография: Tzahi Finkelstein, Israel)
Год назад Финкельштейн завоевал первую премию в категории "Птицы в полете" на международном конкурсе "Лучший фотограф птиц года". В интервью после победы фотограф рассказал, что стрижи умудряются пить прямо во время полета — и он хотел запечатлеть этот момент.
Поскольку речь идет о маленькой, очень быстрой и подвижной птице, задача перед ним стояла нелегкая. Это заняло немало подготовки и времени, проведенном в воде, но в конце концов Финкельштейну удалось сделать снимок, который принес ему победу.
Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/h1ngpytpc?fbclid=IwAR0aHT10FzXs-TyvdvrpU79bc2z_1z9GejI9kbASR_y__eXj85ZQ6F2ddro
Комментариев нет.
-
Архивы
- Август 2022 (8)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий