Фотограф из Израиля снял улыбающуюся черепаху и стрекозу и стал сенсацией соцсетей

Уникальный снимок завоевал тысячи лайков и восхищенных комментариев

Фотограф Цахи Финкельштейн, специализирующийся на снимках природы, опубликовал 3 августа фотографию, практически мгновенно ставшую сенсацией в Израиле. Финкельштейну удалось снять редкий момент, когда стрекоза приземлилась прямо на черепаху, вызвав у нее некое подобие удивленной улыбки.

Черепаха и стрекоза

(Фото: Цахи Финкельштейн)

Фотография была снята в Изреэльской долине, а Финкельштейн сопроводил снимок следующим пояснением: "Черепаха улыбается. Стрекоза уселась на кончик ее носа и заставила ее отреагировать невероятным образом". Снимок был напечатан на фейсбук-странице Финкельштейна и в других соцсетях, собирая тысячи лайков.

В интервью ynet фотограф сказал, что снял свою удивительную фотографию 2 августа, наблюдая за природой и спрятавшись возле источника воды. "Я увидел черепаху и стрекозу и предположил, что может произойти интересная сценка, — вспоминает Финкельштейн. — Я навел фокус и действительно увидел что-то невероятное. Черепаха практически играла со стрекозой. Некоторые почему-то решили, что черепаха просто намеревалась ее проглотить, но этого не произошло. Стрекоза приземлилась на нос черепахи, затем вспорхнула обратно — и села вновь. Черепаха отреагировала радостно, практически как маленький ребенок. На фотографии видно, что она почти улыбается".

"Жажда"

(Фотография: Tzahi Finkelstein, Israel)

Год назад Финкельштейн завоевал первую премию в категории "Птицы в полете" на международном конкурсе "Лучший фотограф птиц года". В интервью после победы фотограф рассказал, что стрижи умудряются пить прямо во время полета — и он хотел запечатлеть этот момент.

Поскольку речь идет о маленькой, очень быстрой и подвижной птице, задача перед ним стояла нелегкая. Это заняло немало подготовки и времени, проведенном в воде, но в конце концов Финкельштейну удалось сделать снимок, который принес ему победу.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/h1ngpytpc?fbclid=IwAR0aHT10FzXs-TyvdvrpU79bc2z_1z9GejI9kbASR_y__eXj85ZQ6F2ddro