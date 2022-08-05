Почему самую дорогую в мире вазу перепродали вдвое дешевле, и она при этом не потеряла свой особый статус

Тот факт, что китайский фарфор пользуется большим спросом у коллекционеров, не является большим секретом. И некоторые из них готовы выкладывать за него порой нереальные деньги. В нашей публикации удивительная история о самой дорогой в мире древней китайской вазе, которую перепродали за цену вдвое ниже предыдущей, но при этом она не перестала считаться самой дорогой.

Уникальная 40-сантиметровая фарфоровая ваза была создана в 1740-х, а именно в период правления в Китае императора Цяньлуна (династия Цин), правящего с 1736 по 1795 год. Именно эта желто-голубая ваза с изображением цветов и рыбок почти 10 лет являлось самым дорогим китайским фарфоровым произведением искусства, когда-либо проданным с аукциона.

Ваза времен императора Цяньлуна. Около 1740-х

В свое время эта ваза была изготовлена по заказу императора Цяньлуна и являлась одним из самых уникальных фарфоровых изделий. с двойными стенками, украшенная фигурными прорезями, воплотила в себе высочайший уровень стилистики, креативности и мастерства китайских умельцев. Отличается очень сложным узором и росписями в стиле «розового семейства».

Император Цяньлун из династии Цин.

Ценная находка

Чудо-ваза незадолго до торгов была найдена в 2010 году в частном коттедже, полученном в наследство, пожилой британкой Джин Джонсон, проживающей в лондонском округе Пиннер вместе со своим сыном Тони, бывшим адвокатом. Старушка Джин тогда и подумать не могла, что её находка станет самой дорогой вазой, когда-либо проданной с аукционных торгов.

Ваза эпохи правления императора Цяньлуна (около 1740-х)/ Ваза. вид сверху

Что любопытно, это сокровище женщина нашла в доме своей сестры Пэт Ньюман после её смерти. Как-то разбирая вещи сестры, Джин случайно наткнулась на ценную находку, которая была в довольно хорошем состоянии. А вот каким образом и когда ваза попала в дом Пэт — история умалчивает.

Сенсация

Джонсоны, недолго размышляя, обратились в аукционный дом Bainbridges, занимающийся продажей недорогого антиквариата. Эксперт, которому ваза попала в руки, долго не мог поверить в то, что она подлинная. Уж слишком невероятным это ему казалось. В этот аукционный дом, основанный в 1979 году, никогда не приносили слишком ценный антиквариат. К слову сказать, самой выгодной сделкой за всю историю Bainbridges на тот момент была продажа китайской чаши за 100 тысяч фунтов.

Поэтому специалист аукционного дома решил не рисковать и оценил вазу довольно скромно. Предварительная цена лота (эстимейт) составила 0,8–1,2 миллиона фунтов стерлингов. Но, когда антикварная ваза попала на аукцион, дело приняло совершенно иной оборот…

Фрагмент. Верхняя часть вазы.

В день торгов 11 ноября 2010 года в Лондоне финальная ставка на этот лот составила 43 миллиона фунтов стерлингов (69,3 миллиона долларов), что равнялось 50-кратныму превышению эстимейта. К тому же итоговая сума, которую должен был заплатить за фарфоровую вазу неизвестный китайский коллекционер, оказалась гораздо больше: вместе с 20-процентным комиссионным сбором стоимость вазы составила 51,6 миллиона фунтов стерлингов, то есть 83,2 миллиона долларов. Разумеется, что это стало настоящей сенсацией. Китайская ваза была провозглашена самой дорогой в мире, а аукционный дом должен был получить от сделки комиссию 8,6 миллиона фунтов. Реально же только за один этот лот доход торгового дома примерно сравнялся бы с его суммарной выручкой за последние десять лет.

Перепродажа антикварного шедевра

Тем не менее, эта история так и не получила своей счастливой концовки. Покупатель, посуливший такие невероятные деньжищи за шедевр китайского фарфора, так и не расплатился. Больше двух лет ушло на ожидание. По сведениям арт-дилера, в течение этого времени определенные денежные суммы переводились, однако полный счет так и не был погашен.

Торговый дом пытался навести справки о загадочном покупателе, подорвавшем репутацию заведения, но выяснить удалось лишь то, что по всей вероятности это мог быть пекинский миллионер и бизнесмен Ван Яохой (Wang Yaohui), который никак не прокомментировал эти «подозрения».

Фрагмент. Нижняя часть вазы.

А владельцы уникальной вазы, устав ждать свои миллионы, спустя два года решили перепродать её через аукционный дом Bonhams. На этот раз шедевр ушел с молотка почти 23 миллиона фунтов с учетом комиссии. Специализирующиеся на азиатском антиквариате дилеры назвали последнюю цену куда более реальной.

И еще один интересный факт

Интересным является тот факт, что у вазы-рекордсменки, проданной в Лондоне, есть пара. Спустя восемь лет, в октябре 2020-го на аукционе Sotheby’s в Гонконге ушла с молотка сестра-близнец той самой знаменитой вазы. Ушла она из частного собрания японского коллекционера, семье которого принадлежала с 1924 года. Как оказалось, они обе были изготовлены в 1740-х, и их заказчиком выступил никто иной как маньчжурский император Цяньлун.

Вазы-близнецы созданные по заказу маньчжурского императора Цяньлуна в 1740-х.

С аукциона Sotheby’s в Гонконге ваза также отправилась в Китай. А так как сделки торгов 2012 и 2020 годов были проведены анонимно, нельзя однозначно ответить: воссоединились ли вазы маньчжурского императора спустя столетия после того как были разделены, или же нет.

P.S.

Фарфоровая китайская ваза, ушедшая с молотка в 2012 году в Лондоне, вплоть до 2021-го держала пальму первенства, пока на аукционе в Пекине в 2021 году не был установлен новый рекорд в 41,6 миллионов долларов (около 32 миллионов фунтов стерлингов). На сегодняшний день китайская вращающаяся фарфоровая ваза — самое дорогое керамическое изделие в мире.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040822/53920/