Николлетто

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Почему самую дорогую в мире вазу перепродали вдвое дешевле, и она при этом не потеряла свой особый статус

Тот факт, что китайский фарфор пользуется большим спросом у коллекционеров, не является большим секретом. И некоторые из них готовы выкладывать за него порой нереальные деньги. В нашей публикации удивительная история о самой дорогой в мире древней китайской вазе, которую перепродали за цену вдвое ниже предыдущей, но при этом она не перестала считаться самой дорогой.

Уникальная 40-сантиметровая фарфоровая ваза была создана в 1740-х, а именно в период правления в Китае императора Цяньлуна (династия Цин), правящего с 1736 по 1795 год. Именно эта желто-голубая ваза с изображением цветов и рыбок почти 10 лет являлось самым дорогим китайским фарфоровым произведением искусства, когда-либо проданным с аукциона.

Ваза времен императора Цяньлуна. Около 1740-х

Ваза времен императора Цяньлуна. Около 1740-х

В свое время эта ваза была изготовлена по заказу императора Цяньлуна и являлась одним из самых уникальных фарфоровых изделий. с двойными стенками, украшенная фигурными прорезями, воплотила в себе высочайший уровень стилистики, креативности и мастерства китайских умельцев. Отличается очень сложным узором и росписями в стиле «розового семейства».

Император Цяньлун из династии Цин.

Император Цяньлун из династии Цин.

Ценная находка

Чудо-ваза незадолго до торгов была найдена в 2010 году в частном коттедже, полученном в наследство, пожилой британкой Джин Джонсон, проживающей в лондонском округе Пиннер вместе со своим сыном Тони, бывшим адвокатом. Старушка Джин тогда и подумать не могла, что её находка станет самой дорогой вазой, когда-либо проданной с аукционных торгов.

Ваза эпохи правления императора Цяньлуна (около 1740-х)/ Ваза. вид сверху

Ваза эпохи правления императора Цяньлуна (около 1740-х)/ Ваза. вид сверху

Что любопытно, это сокровище женщина нашла в доме своей сестры Пэт Ньюман после её смерти. Как-то разбирая вещи сестры, Джин случайно наткнулась на ценную находку, которая была в довольно хорошем состоянии. А вот каким образом и когда ваза попала в дом Пэт — история умалчивает.

Сенсация

Джонсоны, недолго размышляя, обратились в аукционный дом Bainbridges, занимающийся продажей недорогого антиквариата. Эксперт, которому ваза попала в руки, долго не мог поверить в то, что она подлинная. Уж слишком невероятным это ему казалось. В этот аукционный дом, основанный в 1979 году, никогда не приносили слишком ценный антиквариат. К слову сказать, самой выгодной сделкой за всю историю Bainbridges на тот момент была продажа китайской чаши за 100 тысяч фунтов.
Поэтому специалист аукционного дома решил не рисковать и оценил вазу довольно скромно. Предварительная цена лота (эстимейт) составила 0,8–1,2 миллиона фунтов стерлингов. Но, когда антикварная ваза попала на аукцион, дело приняло совершенно иной оборот…

Фрагмент. Верхняя часть вазы.

Фрагмент. Верхняя часть вазы.

В день торгов 11 ноября 2010 года в Лондоне финальная ставка на этот лот составила 43 миллиона фунтов стерлингов (69,3 миллиона долларов), что равнялось 50-кратныму превышению эстимейта. К тому же итоговая сума, которую должен был заплатить за фарфоровую вазу неизвестный китайский коллекционер, оказалась гораздо больше: вместе с 20-процентным комиссионным сбором стоимость вазы составила 51,6 миллиона фунтов стерлингов, то есть 83,2 миллиона долларов. Разумеется, что это стало настоящей сенсацией. Китайская ваза была провозглашена самой дорогой в мире, а аукционный дом должен был получить от сделки комиссию 8,6 миллиона фунтов. Реально же только за один этот лот доход торгового дома примерно сравнялся бы с его суммарной выручкой за последние десять лет.

Перепродажа антикварного шедевра

Тем не менее, эта история так и не получила своей счастливой концовки. Покупатель, посуливший такие невероятные деньжищи за шедевр китайского фарфора, так и не расплатился. Больше двух лет ушло на ожидание. По сведениям арт-дилера, в течение этого времени определенные денежные суммы переводились, однако полный счет так и не был погашен.
Торговый дом пытался навести справки о загадочном покупателе, подорвавшем репутацию заведения, но выяснить удалось лишь то, что по всей вероятности это мог быть пекинский миллионер и бизнесмен Ван Яохой (Wang Yaohui), который никак не прокомментировал эти «подозрения».

Фрагмент. Нижняя часть вазы.

Фрагмент. Нижняя часть вазы.

А владельцы уникальной вазы, устав ждать свои миллионы, спустя два года решили перепродать её через аукционный дом Bonhams. На этот раз шедевр ушел с молотка почти 23 миллиона фунтов с учетом комиссии. Специализирующиеся на азиатском антиквариате дилеры назвали последнюю цену куда более реальной.

И еще один интересный факт

Интересным является тот факт, что у вазы-рекордсменки, проданной в Лондоне, есть пара. Спустя восемь лет, в октябре 2020-го на аукционе Sotheby’s в Гонконге ушла с молотка сестра-близнец той самой знаменитой вазы. Ушла она из частного собрания японского коллекционера, семье которого принадлежала с 1924 года. Как оказалось, они обе были изготовлены в 1740-х, и их заказчиком выступил никто иной как маньчжурский император Цяньлун.

Вазы-близнецы созданные по заказу маньчжурского императора Цяньлуна в 1740-х.

Вазы-близнецы созданные по заказу маньчжурского императора Цяньлуна в 1740-х.

С аукциона Sotheby’s в Гонконге ваза также отправилась в Китай. А так как сделки торгов 2012 и 2020 годов были проведены анонимно, нельзя однозначно ответить: воссоединились ли вазы маньчжурского императора спустя столетия после того как были разделены, или же нет.

P.S.

Фарфоровая китайская ваза, ушедшая с молотка в 2012 году в Лондоне, вплоть до 2021-го держала пальму первенства, пока на аукционе в Пекине в 2021 году не был установлен новый рекорд в 41,6 миллионов долларов (около 32 миллионов фунтов стерлингов). На сегодняшний день китайская вращающаяся фарфоровая ваза — самое дорогое керамическое изделие в мире.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/040822/53920/

05.08.2022 - Posted by | Креатив...

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