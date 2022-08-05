Почему правители Турции обожали кофейни по-османски и боролись с кофе по-турецки

Чрезмерное употребление кофе до добра не доводит и может быть опасно – так считали еще в XVI веке. Но не врачи, а османские правители, всерьез обеспокоенные тем пагубным влиянием, которое оказывал на подданных империи горький напиток: те начинали слишком много рассуждать о политике, вести споры в поисках истины, даже образовывать вредные для государства тайные общества. С этим нужно было что-то делать – но и опыт борьбы с кофеманией оказался горьким – сколько ни боролись с соответствующими заведениями, те продолжали множиться и привлекать посетителей.

Появление кофейни в Стамбуле

Первые опыты с приготовлением и употреблением кофе обычно связывают с Эфиопией – но вообще-то история напитка уходит в глубину веков, ее корни обнаруживаются не то у древних греков, не то среди ранних цивилизаций Древнего Востока. В Аравии, в Египте отвар из высушенной оболочки кофейных зерен (после эту оболочку стали обжаривать) широко употребляли в XV веке, а с османскими завоеваниями эта традиция пришла и в Малую Азию.

А. Прециози. Османская кофейня, 1862 г. Источник: commons.wikimedia.org

Возможно, Константинополю и были знакомы кофейни, открытые греками, но все же принято считать, что первое подобное заведение, предлагающее посетителям ароматный не известный доселе напиток, появилось в городе, уже носившем название «Стамбул». Произошло это в 1555 году. Предприимчивыми дельцами оказались двое иноземных купцов – Хаким из Алеппо и Шамс из Дамаска. Первая кофейня размещалась в одном из старейших районов столицы – Тахтакале.

Заведение оказалось востребованным – по дороге из мечети или по окончании трудового дня многие жители Стамбула заглядывали на чашечку кофе, чтобы заодно поговорить с интересными людьми и сыграть партию в настольную игру. Еды как таковой не подавали, зато предлагали сладости, с которыми вкус кофе становился особенно ярким. Одна за другой стали открываться новые кофейни – сначала в Стамбуле, потом – в Бурсе и Эдирне. К концу столетия их количество приближалось, по свидетельствам путешественников, к шести сотням.

Посетители кофейни

Что это означало на практике? То, что тысячи и тысячи мужчин, включая и тех, кто знал, как обращаться с оружием, были вовлечены в беседы о том, что их интересовало. Допустим, обсуждение женщин, нечистых на руку работодателей или плутов-торговцев на рынке большого вреда империи нанести не могло; но вот политические споры – а к ним рано или поздно переходили застольные беседы в любые времена в любых государствах – оказывались уже явлением тревожным, даже опасным.

Летом устраивались на террасах, зимой — внутри помещения; окна открывали, чтобы привлечь новых посетителей. Источник: pinterest.com

Внутри кофейни не существовало какой-то иерархии, в одном пространстве оказывались ученые и неграмотные, богатые и бедные, ремесленники и торговцы, иностранные купцы и янычары. Кому был закрыт доступ в кофейни – так это женщинам (и детям, разумеется). Это не отменяло, впрочем, любви к кофе – просто представительницы слабого пола заваривали напиток дома, пили его в своих комнатах или в хаммаме.

Долгое время доступ женщин в османские кофейни был закрыт. Источник: commons.wikimedia.org

Тем временем их мужья могли обсуждать новости, вести дебаты, слушать поэтов и музыкантов, смотреть кукольные представления, играть в настольные игры, курить кальян; в некоторых кофейнях процветало то, что считалось пороком в Османской империи – подавались алкогольные напитки, практиковалось курение опиума. Это и стало предлогом для закрытия кофеен Стамбула – мера оказалась суровая, но, увы, неэффективная.

Борьба с кофейнями – долгая и неэффективная

Сулейман Великолепный кофе ценил и даже держал во дворце специального человека, который варил напиток, но вот кофейни не одобрял, и с подачи Шейхулислама Эбусууда Эфенди эти заведения были запрещены – по одному из формальных поводов. Интересно, что и при следующем султане, Селиме II, деятельность стамбульских кофеен оказалась под запретом. Аналогичные суровые указы выходили и при последующих правителях, которые, как и их предшественники, справедливо считали, что внутри кофеен могут зарождаться и процветать разные демократические тенденции, что не сочеталось с основными идеями государственной политики.

1905 год, кофейня в Стамбуле. Источник: commons.wikimedia.org

Но сам факт постоянного оформления запретов на кофейни показывает неэффективность такого рода мер: кофейни никуда не пропадали, закрываясь и открываясь вновь, и к какому-то моменту на город с населением в 400 тысяч человек приходилось две с половиной тысячи заведений, в которых подают кофе. Обычно это были помещения в одноэтажных строениях, с высоким потолком, иногда с фонтаном. По сторонам размещались столы и вокруг них – скамьи, покрытые подушками. Пространство посередине оставалось пустым.

Кофе по-турецки традиционно готовился на огне в специальном сосуде с длинной ручкой — турке

Среди посетителей кофеен было немало шпионов – их посылали для того, чтобы разведать все о протестных настроениях в городе, предупредить начало волнений и бунтов, а кроме того – изучить общественное мнение, это было важно для разумного управления и городом, и государством. В этом смысле не любимые властями кофейни выполняли роль «прививки от абсолютизма», подталкивали правящие круги к принятию решений, полезных для простого народа – точнее, народа сложного, состоявшего из представителей разных сословий, обладателей разных точек зрения на происходящее, стремившихся к достижению неодинаковых целей.

Из Османской империи кофейни распространились и по западному миру – появились сначала в Венеции, а потом и в других государствах Европы.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280722/53864/