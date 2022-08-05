Последствия наводнений в Иране.

Фото: Associated Press

Не менее 69 человек погибли и еще 45 пропали без вести в результате наводнений в Иране, ставших следствием муссонных дождей, передает агентство Tasnim.

Организация по управлению в кризисных ситуациях Ирана сообщает, что среди погибших есть по меньшей мере трое граждан Ирака. Отмечается, что число жертв может существенно возрасти по мере проведения поисково-спасательных операций.

В общей сложности в этом году от муссонных дождей, разливов рек и наводнений в Иране пострадали 111 городов и 310 сел в 20 (из 31) иранских провинциях.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/1aug2022/iran_floods_115.html