Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Извержение вулкана в Исландии

Фото: АР/ТАСС

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес. Магма вышла на поверхность впервые с сентября прошлого года. Вулкан располагается в 30 км к юго-западу от столицы Рейкьявика.

Фото: АР/ТАСС

Фото: Muhammed Enes/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5924/61250

05.08.2022 - Posted by | Природа...

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