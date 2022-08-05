Извержение вулкана в Исландии

Фото: АР/ТАСС

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес. Магма вышла на поверхность впервые с сентября прошлого года. Вулкан располагается в 30 км к юго-западу от столицы Рейкьявика.

Фото: АР/ТАСС

Фото: Muhammed Enes/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5924/61250