Африка: сцены из жизни

Отправляемся в Африку, где живут большинство самых бедных людей в мире.

Рыбаки на побережье Кении. (Фото Brian Inganga):

Вооруженные ополченцы в 70 км к северу от Гомы, Демократическая Республика Конго. (Фото Moses Sawasawa):

Женщина из племени масаи идет с собранными дровами в деревню. (Фото Yasuyoshi Chiba):

Традиционные племенные танцы. (Фото Guerchom Ndebo):

Полицейские против протестующих. Протестуют против резкого роста стоимости жизни. (Фото Nipah Dennis):

Школьники несут фонари во время церемонии Белтайна в школе в Йоханнесбурге, Южная Африка. (Фото Kim Ludbrook):

Протестующие. (Фото Marwan Ali):

Уличные артисты выступают на фестивале «Художники по соседству» в Тунисе, Тунис. (Фото Yassine Gaidi):

Военный вертолет CH-47 Chinook Королевских ВВС Марокко. (Фото Fadel Senna):

Голодающие на окраине Могадишо, Сомали. (Фото Farah Abdi Warsameh):

Транспортное средство на окраине Могадишо, Сомали. (Фото Farah Abdi Warsameh):

Рыбаки вытягивают сети во время ежегодного лова сардин в Уинклспруте, недалеко от Дурбана, Южная Африка. (Фото Rogan Ward):

Сидячая забастовка. Протест против девяти человек, убитых в ходе антивоенных демонстраций. (Фото Marwan Ali):

Алжирские мальчики машут своим национальным флагом во время военного парада в честь 60-летия независимости Алжира. (Фото Toufik Doudou):

Автозак в Абудже, Нигерия. (Фото Kola Sulaimon):

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса. Похороны 21 подростков: загадочная смерть в плохо проветриваемой местной таверне. (Фото Siphiwe Sibeko):

Кенийцы протестуют против инфляции и стоимости жизни. (Фото Brian Inganga):

Торговец пасет овец на рынке скота в районе Джабра на юге столицы Судана Хартума. (Фото Ashraf Shazly):

Сомалийские дети, бежавшие от засухи. (Фото Farah Abdi Warsameh):

Источник: https://loveopium.ru/afrika/afrika-sceny-iz-zhizni.html