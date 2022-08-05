Африка: сцены из жизни
Отправляемся в Африку, где живут большинство самых бедных людей в мире.
Рыбаки на побережье Кении. (Фото Brian Inganga):
Вооруженные ополченцы в 70 км к северу от Гомы, Демократическая Республика Конго. (Фото Moses Sawasawa):
Женщина из племени масаи идет с собранными дровами в деревню. (Фото Yasuyoshi Chiba):
Традиционные племенные танцы. (Фото Guerchom Ndebo):
Полицейские против протестующих. Протестуют против резкого роста стоимости жизни. (Фото Nipah Dennis):
Школьники несут фонари во время церемонии Белтайна в школе в Йоханнесбурге, Южная Африка. (Фото Kim Ludbrook):
Протестующие. (Фото Marwan Ali):
Уличные артисты выступают на фестивале «Художники по соседству» в Тунисе, Тунис. (Фото Yassine Gaidi):
Военный вертолет CH-47 Chinook Королевских ВВС Марокко. (Фото Fadel Senna):
Голодающие на окраине Могадишо, Сомали. (Фото Farah Abdi Warsameh):
Транспортное средство на окраине Могадишо, Сомали. (Фото Farah Abdi Warsameh):
Рыбаки вытягивают сети во время ежегодного лова сардин в Уинклспруте, недалеко от Дурбана, Южная Африка. (Фото Rogan Ward):
Сидячая забастовка. Протест против девяти человек, убитых в ходе антивоенных демонстраций. (Фото Marwan Ali):
Алжирские мальчики машут своим национальным флагом во время военного парада в честь 60-летия независимости Алжира. (Фото Toufik Doudou):
Автозак в Абудже, Нигерия. (Фото Kola Sulaimon):
Президент Южной Африки Сирил Рамафоса. Похороны 21 подростков: загадочная смерть в плохо проветриваемой местной таверне. (Фото Siphiwe Sibeko):
Кенийцы протестуют против инфляции и стоимости жизни. (Фото Brian Inganga):
Торговец пасет овец на рынке скота в районе Джабра на юге столицы Судана Хартума. (Фото Ashraf Shazly):
Сомалийские дети, бежавшие от засухи. (Фото Farah Abdi Warsameh):
Источник: https://loveopium.ru/afrika/afrika-sceny-iz-zhizni.html
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