Таиланд: сцены из жизни

Таиланд — единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость от европейских государств, в то время как все соседние страны были колониями Франции или Великобритании.

В парке Бенджакитти в Бангкоке, Таиланд. (Фото Sakchai Lalit):

Кафе «3 русалки в Паттайе. (Фото Manan Vatsyayana):

Весак — праздник, традиционно отмечаемый буддистами и некоторыми индуистами в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Тибете и Монголии. В этот день отмечают рождение, просветление и смерть Будды. (Фото Soe Zeya Tun):

Мусорка и дороги после сильного дождя в Бангкоке. (Фото Jack Taylor):

Улица после сильного дождя в Бангкоке. (Фото Jack Taylor):

Школьники в провинции Паттани на юге Таиланда. (Фото Tuwaedaniya Meringing):

Тайские трансвеститы. (Фото Lauren DeCicca):

Светлячки загораются в лесу у военной казармы в провинции Прачинбури, Таиланд. (Фото Athit Perawongmetha):

Торговка рыбой между поездами. (Фото Manan Vatsyayana):

Торговля на перроне в провинции Самут Сонгкрам. Фото Manan Vatsyayana):

Первый покупатель легальной марихуаны в кафе Highland в Бангкоке, Таиланд, 9 июня 2022 года. Вступили в силу меры по легализации каннабиса для медицинского и личного использования. (Фото Sakchai Lalit):

Фото на память. (Фото Madaree Tohlala):

Фестиваля Красного Креста в провинции Наратхиват на юге Таиланда. (Фото Madaree Tohlala):

Женщина наблюдает, как тайские пожарные тушат пожар в доме в центре Бангкока, Таиланд. (Фото Diego Azubel):

Конкурс трансгендерной красоты Miss International Queen 2022 в Паттайе, Таиланд. (Фото Soe Zeya Tun):

Miss International Queen 2022 в Паттайе, Таиланд. (Фото Soe Zeya Tun):

Источник: https://loveopium.ru/aziya/tailand-sceny-iz-zhizni-2.html