Таиланд: сцены из жизни
Таиланд — единственная страна Юго-Восточной Азии, сохранившая независимость от европейских государств, в то время как все соседние страны были колониями Франции или Великобритании.
В парке Бенджакитти в Бангкоке, Таиланд. (Фото Sakchai Lalit):
Кафе «3 русалки в Паттайе. (Фото Manan Vatsyayana):
Весак — праздник, традиционно отмечаемый буддистами и некоторыми индуистами в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Тибете и Монголии. В этот день отмечают рождение, просветление и смерть Будды. (Фото Soe Zeya Tun):
Мусорка и дороги после сильного дождя в Бангкоке. (Фото Jack Taylor):
Улица после сильного дождя в Бангкоке. (Фото Jack Taylor):
Школьники в провинции Паттани на юге Таиланда. (Фото Tuwaedaniya Meringing):
Тайские трансвеститы. (Фото Lauren DeCicca):
Светлячки загораются в лесу у военной казармы в провинции Прачинбури, Таиланд. (Фото Athit Perawongmetha):
Торговка рыбой между поездами. (Фото Manan Vatsyayana):
Торговля на перроне в провинции Самут Сонгкрам. Фото Manan Vatsyayana):
Первый покупатель легальной марихуаны в кафе Highland в Бангкоке, Таиланд, 9 июня 2022 года. Вступили в силу меры по легализации каннабиса для медицинского и личного использования. (Фото Sakchai Lalit):
Фото на память. (Фото Madaree Tohlala):
Фестиваля Красного Креста в провинции Наратхиват на юге Таиланда. (Фото Madaree Tohlala):
Женщина наблюдает, как тайские пожарные тушат пожар в доме в центре Бангкока, Таиланд. (Фото Diego Azubel):
Конкурс трансгендерной красоты Miss International Queen 2022 в Паттайе, Таиланд. (Фото Soe Zeya Tun):
Miss International Queen 2022 в Паттайе, Таиланд. (Фото Soe Zeya Tun):
Источник: https://loveopium.ru/aziya/tailand-sceny-iz-zhizni-2.html
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