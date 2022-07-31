С какой целью в Средние века пользовались кроватями-коробками, и почему от них в итоге отказались
О том, что сон является одной из основополагающих частей человеческой жизни, знали, пожалуй, всегда. Потому совершенно логично что и люди Средневековья задумывались над тем, чтобы иметь возможность хорошенько выспаться. Вот только в те времена количество проблем, мешающих воплощению в жизнь этого, казалось бы, элементарного желания, было многократно больше, чем сегодня. И тем более удивительным кажется, что самым оптимальным решением оказалась…кровать в виде коробки.
Необычный феномен повседневной средневековой жизни. /Фото: maximonline.ru
Первые упоминания о кроватях-коробках связаны с территорией Бретани в эпоху Средневековья — именно там они были популярнее больше всего и дольше всего и оттуда же распространились по всей Европе, проникнув, в первую очередь, во Францию, Голландию и даже Австрию. Кровать-коробка представляет собой коробку на ножках, длина которая составляла примерно 160-170 сантиметров. Такие сравнительно небольшие размеры зачастую объясняются двумя причинами: во-первых, жители Бретани сами по себе не отличались широкими плечами и высоким ростом. А во-вторых, в тёмные века в принципе спать было принято полусидя с достаточным количеством высоких подушек, потому что тогда поза лёжа поза ассоциировалась со смертью.
Кровать-коробка в музее Рембрандта настолько маленькая, что её сразу и не заметишь. /Фото: holland.com
Частенько кровать-коробка отличалась высотой расположения относительно пола, поэтому к ней обычно приставляли скамейку, коробку либо сундук, чтобы было легче забраться внутрь. Были и двухэтажные варианты данного предмета мебели: в таком случае наверху обычно размещали детей или молодёжь — им и забраться проще, да и по весу они полегче. Кроме своего первоначального назначения кровати-коробки иногда выполняли функцию бельевого либо вещевого шкафа — тогда они дополнительно укомплектовывались соответствующими ящиками.
Двухэтажная кровать-коробка. /Фото: livejournal.com
Причин выбора средневековыми людьми такой необычной по конструкции кровати было несколько. Так, например, она была способна предоставить хоть какое-нибудь уединение и ощущение личного пространства. Ведь среднестатистический бедняк, который ютился со всем многочисленным семейством в одной-двух комнатах небольшого дома, о возможности побыть наедине в других условиях мог только мечтать. Однако и покои знатных особ не могли дать своим хозяевам желаемое уединения — там проводили много времени совершенно посторонние люди, те же слуги, например.
Кровать-коробка имела множество плюсов для человека прошлых эпох. /Фото: 5respublika.com
Другой причиной выбора кровати-коробки была их способность хорошо удерживать тепло, что было важнейшей составляющей жизни в среднестатистическом средневековом доме, где отсутствовало централизованное отопление, а обогревалось помещение печкой либо вообще одним камином. Кроме того, кровать-коробка представляла ещё и элемент защиты владельца от насекомых и даже животных. Впрочем, касаемо последних можно найти целый ряд эпизодов, когда этот тезис оспаривается историками — они сильно сомневаются, что лисы или того хуже медведи действительно могли без проблем зайти в чей-то дом.
Английские горничные в кроватях-коробках, 1840-е годы. /Фото: pikabu.ru
Зато исследователи предполагают, что в кроватях-коробках родители могли запирать детей, когда уходили по делам, чтобы не беспокоиться как об их безопасности, так и о сохранности своего имущества. В любом случае, какими бы причинами не руководствовались владельцы кроватей-коробок, этот предмет мебели активно использовался вплоть до начала XX столетия. Справедливости ради, стоит уточнить, что дольше всего они оставались в употреблении в месте своего появления — в Бретани. Но и там, в условиях введения новых правил гигиены, а также установления централизованного отопления, они в какой-то момент вышли из обращения.
Источник: https://novate.ru/blogs/310722/63713/
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