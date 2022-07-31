Пожары в Европе 2022

Экстремальная жара привела к лесным пожарам, которые разрастаются по всей Европе. Тысячи людей эвакуируются из-за лесных пожаров в Европе.

Смотрим.

Десятки лесных пожаров вспыхнули в Португалии, Испании, Франции и других странах Южной Европы.

Это лесной пожар в Лейрии, Португалия. (Фото Rodrigo Antunes):

Никогда не сдавайся. (Фото Joao Henriques):

В Испании температура воздуха перевалила за 40 градусов по Цельсию, такие же показатели во Франции.

Пожарные во Франции. (Фото Sarah Meyssonnier):

Пожарные работают возле пляжа Лак-де-Казо, недалеко от Ла-Тест-де-Бюш, Франция. (Фото Thibaud Moritz):

Франция, 18 июля 2022. В ликвидации огня на юго-западе Франции задействованы 3 тысячи пожарных. (Фото Thibaud Moritz):

Вертолет работает над тушением лесного пожара во время сильной жары в окрестностях Гуадаперо, Испания. (Фото Susana Vera):

Выгоревшая местность к северу от Барселоны, Испания. (Фото Albert Gea):

В Испании известно о шести очагах лесных пожаров. (Фото Andre Luis Alves):

Горящий ствол дерева. (Фото Thibaud Moritz):

Пожарный вертолет набирает воду из бассейна для тушения пожара в Себреросе, Испания. (Фото Pablo Blazquez Dominguez):

Жара и пожары – настоящий апокалипсис. 1000 погибших от жары на Иберийском полуострове. Люди умирают прямо на рабочих местах, сгорело 20 тысяч гектаров леса, горят частные дома, пастбища. (Фото Gaizka Iroz):

Пассажиры смотрят на лесной пожар из поезда недалеко от Саморы, Испания, 18 июля 2022. (Фото Francisco Seoane Perez):

Пожары в Альбергария-а-Велья, Португалия. (Фото Octavio Passos):

Пожарный самолет сбрасывает воду на огонь недалеко от деревни Эйриз в Байау, Португалия. (Фото Patricia De Melo Moreira):

Пожарные в районе пляжа Лак-де-Казо на юго-западе Франции. (Фото Thibaud Moritz):

Ресторан, уничтоженный пламенем лесного пожара недалеко от Ла-Тест-де-Бюш, Франция. (Фото Thibaud Moritz):

Пожарный вертолет в Алаурин-эль-Гранде, Испания. (Фото Jon Nazca):

Вид на пожары во Франции. (Фото Thibaud Moritz):

Пожарные пытаются потушить лесной пожар в Луша, Португалия, 17 июля 2022. (Фото Thibaud Moritz):

Лесной пожар горит ночью в Алаурин-эль-Гранде, Испания, 16 июля 2022. (Фото Jon Nazca):

Пожар в лесу Луша на юго-западе Франции, 17 июля 2022. (Фото Thibaud Moritz):

Источник: https://loveopium.ru/katastrofy/pozhary-v-evrope-2022.html