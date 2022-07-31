Пожары в Европе 2022
Экстремальная жара привела к лесным пожарам, которые разрастаются по всей Европе. Тысячи людей эвакуируются из-за лесных пожаров в Европе.
Смотрим.
Десятки лесных пожаров вспыхнули в Португалии, Испании, Франции и других странах Южной Европы.
Это лесной пожар в Лейрии, Португалия. (Фото Rodrigo Antunes):
Никогда не сдавайся. (Фото Joao Henriques):
В Испании температура воздуха перевалила за 40 градусов по Цельсию, такие же показатели во Франции.
Пожарные во Франции. (Фото Sarah Meyssonnier):
Пожарные работают возле пляжа Лак-де-Казо, недалеко от Ла-Тест-де-Бюш, Франция. (Фото Thibaud Moritz):
Франция, 18 июля 2022. В ликвидации огня на юго-западе Франции задействованы 3 тысячи пожарных. (Фото Thibaud Moritz):
Вертолет работает над тушением лесного пожара во время сильной жары в окрестностях Гуадаперо, Испания. (Фото Susana Vera):
Выгоревшая местность к северу от Барселоны, Испания. (Фото Albert Gea):
В Испании известно о шести очагах лесных пожаров. (Фото Andre Luis Alves):
Горящий ствол дерева. (Фото Thibaud Moritz):
Пожарный вертолет набирает воду из бассейна для тушения пожара в Себреросе, Испания. (Фото Pablo Blazquez Dominguez):
Жара и пожары – настоящий апокалипсис. 1000 погибших от жары на Иберийском полуострове. Люди умирают прямо на рабочих местах, сгорело 20 тысяч гектаров леса, горят частные дома, пастбища. (Фото Gaizka Iroz):
Пассажиры смотрят на лесной пожар из поезда недалеко от Саморы, Испания, 18 июля 2022. (Фото Francisco Seoane Perez):
Пожары в Альбергария-а-Велья, Португалия. (Фото Octavio Passos):
Пожарный самолет сбрасывает воду на огонь недалеко от деревни Эйриз в Байау, Португалия. (Фото Patricia De Melo Moreira):
Пожарные в районе пляжа Лак-де-Казо на юго-западе Франции. (Фото Thibaud Moritz):
Ресторан, уничтоженный пламенем лесного пожара недалеко от Ла-Тест-де-Бюш, Франция. (Фото Thibaud Moritz):
Пожарный вертолет в Алаурин-эль-Гранде, Испания. (Фото Jon Nazca):
Вид на пожары во Франции. (Фото Thibaud Moritz):
Пожарные пытаются потушить лесной пожар в Луша, Португалия, 17 июля 2022. (Фото Thibaud Moritz):
Лесной пожар горит ночью в Алаурин-эль-Гранде, Испания, 16 июля 2022. (Фото Jon Nazca):
Пожар в лесу Луша на юго-западе Франции, 17 июля 2022. (Фото Thibaud Moritz):
Источник: https://loveopium.ru/katastrofy/pozhary-v-evrope-2022.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий