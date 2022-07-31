НОВОСТИ МИРА

Немецкая овчарка Мрамор и робот-собака во время научно-популярной выставки в Центре современного искусства М’АРС в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Церемониальный танец во время фестиваля Гарма в Австралии

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль Ani-Com and Games в Гонконге

Фото: EPA/Vostock-photo

В Индии началась 44-я Всемирная шахматная олимпиада

Фото: EPA/Vostock-photo

Церемония открытия XXII Игр Содружества в Бирмингеме

Фото: AP/ТАСС

Балет "Катарина, или Дочь разбойника" в Большом театре

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Пожарные тушат лес в португальской деревне Реборедо

Фото: EPA/Vostock-photo

Сотрудник показывает Дональду Трампу опрос, сравнивающий его популярность с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом во время турнира по гольфу в Нью-Джерси

Фото: EPA/Vostock-photo

Сибирская парусная регата 2022 на Новосибирской области

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Лондоне открылась арт-инсталляция Османа Юсефзады

Фото: EPA/Vostock-photo

Репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Фото: AP/ТАСС

Модель демонстрирует наряд, созданный студентами Политехнического университета, в Гонконге

Фото: EPA/Vostock-photo

Дезинфекция улиц Куала-Лумпура в рамках борьбы с лихорадкой денге

Фото: EPA/Vostock-photo

Туристы на китайском острове Хайнань

Фото: EPA/Vostock-photo

Южный пуду в Кёльнском зоопарке. Пуду считаются одним из самых маленьких видов оленей в мире.

Фото: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

В индийском Ченнаи создана молекулярная лаборатория для изучения вируса обезьяньей оспы

Фото: EPA/Vostock-photo

Климатический лагерь проходит в итальянском Турине. На фото: активисты Fridays For Future.

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Последствия наводнения в коммуне Ньярдо на севере Италии

Фото: EPA/Vostock-photo

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает Афины. На фото: сирийская беженка жалуется на то, что она остается в лагере беженцев.

Фото: EPA/Vostock-photo

Члены австрийского почетного караула во время церемонии приветствия премьер-министра Венгрии Орбана в Вене

Фото: EPA/Vostock-photo

Фермеры в Нидерландах возобновили протесты против планов правительства ограничить выбросы азота

Фото: EPA/Vostock-photo

В Копенгагене встретили победителя велогонки "Тур де Франс" датчанина Йонаса Вингегора

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в американском штате Орегон

Фото: АР/ТАСС

В колумбийском городе Медельин состоялся модный показ выставки Colombiatex

Фото: EPA/Vostock-photo

Военные учения на Тайване

Фото: ЕРА/ТАСС

Граффити с изображением мультяшных персонажей на стене жилого дома в Ланси, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

В Мехико отпраздновали 697 лет со дня основания столицы ацтеков Теночтитлана

Фото: Zuma/ТАСС

Выставка художника Питера Уокера "Быть человеком" в Ливерпульском соборе

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Котята манула в Новосибирском зоопарке

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Англия переживает самое засушливое лето с 1976 года. На фото: высохшая трава в Гринвичском парке в Лондоне.

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа римский Франциск попросил прощения у канадских коренных народов за роль католической церкви в упраздненной несколько десятилетий назад политике Канады по насильственной ассимиляции этих народов в христианское общество

Фото: Cole Burston/Getty Images

Масштабный пожар в Национальном парке Чешская Швейцария

Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Сбор урожая лаванды на юге Англии

Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Соревнования по водным видам спорта "Игры дружбы" в Казани

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Закат в городе Ван, Турция

Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images

Работа ветеринарной клиники для бездомных животных в Кейптауне

Фото: EPA/Vostock-photo

Открытие 47-го созыва федерального парламента в Канберре

Фото: EPA/Vostock-photo

Протест у посольства Мьянмы в Бангкоке после казни оппозиционных активистов

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка к 44-й Всемирной шахматной олимпиаде в Индии

Фото: ЕРА/ТАСС

Дождь в Москве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ясмина Зайтун стала Мисс Ливан-2022

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Макака в общественном бассейне на острове Хайнань в Китае

Фото: EPA/Vostock-photo

В долине Гомс стартовал скаутский лагерь. Это мероприятие проходит каждые 14 лет и собирает около 30 000 скаутов со всей Швейцарии в течение двух недель.

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в Берлине

Фото: DPA/ТАСС

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая. На фото: люди в подвальном укрытии во время учений противовоздушной обороны.

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование Международного фестиваля искусств в мексиканском Сальтильо

Фото: EPA/Vostock-photo

Памятник Марксу и Энгельсу в Берлине вернули на прежнее место. Монумент был перенесен в связи со строительством линии U5.

Фото: DPA/ТАСС

Традиционная ярмарка чеснока в испанской провинции Алава

Фото: AP/ТАСС

Палаточный лагерь участников Иринарховского крестного хода у храма Николая Чудотворца в селе Зубарево

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/