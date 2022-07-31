НОВОСТИ МИРА
Немецкая овчарка Мрамор и робот-собака во время научно-популярной выставки в Центре современного искусства М’АРС в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Церемониальный танец во время фестиваля Гарма в Австралии
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль Ani-Com and Games в Гонконге
Фото: EPA/Vostock-photo
В Индии началась 44-я Всемирная шахматная олимпиада
Фото: EPA/Vostock-photo
Церемония открытия XXII Игр Содружества в Бирмингеме
Фото: AP/ТАСС
Балет "Катарина, или Дочь разбойника" в Большом театре
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Пожарные тушат лес в португальской деревне Реборедо
Фото: EPA/Vostock-photo
Сотрудник показывает Дональду Трампу опрос, сравнивающий его популярность с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом во время турнира по гольфу в Нью-Джерси
Фото: EPA/Vostock-photo
Сибирская парусная регата 2022 на Новосибирской области
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Лондоне открылась арт-инсталляция Османа Юсефзады
Фото: EPA/Vostock-photo
Репетиция Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Фото: AP/ТАСС
Модель демонстрирует наряд, созданный студентами Политехнического университета, в Гонконге
Фото: EPA/Vostock-photo
Дезинфекция улиц Куала-Лумпура в рамках борьбы с лихорадкой денге
Фото: EPA/Vostock-photo
Туристы на китайском острове Хайнань
Фото: EPA/Vostock-photo
Южный пуду в Кёльнском зоопарке. Пуду считаются одним из самых маленьких видов оленей в мире.
Фото: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images
В индийском Ченнаи создана молекулярная лаборатория для изучения вируса обезьяньей оспы
Фото: EPA/Vostock-photo
Климатический лагерь проходит в итальянском Турине. На фото: активисты Fridays For Future.
Фото: Stefano Guidi/Getty Images
Последствия наводнения в коммуне Ньярдо на севере Италии
Фото: EPA/Vostock-photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает Афины. На фото: сирийская беженка жалуется на то, что она остается в лагере беженцев.
Фото: EPA/Vostock-photo
Члены австрийского почетного караула во время церемонии приветствия премьер-министра Венгрии Орбана в Вене
Фото: EPA/Vostock-photo
Фермеры в Нидерландах возобновили протесты против планов правительства ограничить выбросы азота
Фото: EPA/Vostock-photo
В Копенгагене встретили победителя велогонки "Тур де Франс" датчанина Йонаса Вингегора
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара в американском штате Орегон
Фото: АР/ТАСС
В колумбийском городе Медельин состоялся модный показ выставки Colombiatex
Фото: EPA/Vostock-photo
Военные учения на Тайване
Фото: ЕРА/ТАСС
Граффити с изображением мультяшных персонажей на стене жилого дома в Ланси, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
В Мехико отпраздновали 697 лет со дня основания столицы ацтеков Теночтитлана
Фото: Zuma/ТАСС
Выставка художника Питера Уокера "Быть человеком" в Ливерпульском соборе
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Котята манула в Новосибирском зоопарке
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Англия переживает самое засушливое лето с 1976 года. На фото: высохшая трава в Гринвичском парке в Лондоне.
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа римский Франциск попросил прощения у канадских коренных народов за роль католической церкви в упраздненной несколько десятилетий назад политике Канады по насильственной ассимиляции этих народов в христианское общество
Фото: Cole Burston/Getty Images
Масштабный пожар в Национальном парке Чешская Швейцария
Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images
Сбор урожая лаванды на юге Англии
Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images
Соревнования по водным видам спорта "Игры дружбы" в Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Закат в городе Ван, Турция
Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images
Работа ветеринарной клиники для бездомных животных в Кейптауне
Фото: EPA/Vostock-photo
Открытие 47-го созыва федерального парламента в Канберре
Фото: EPA/Vostock-photo
Протест у посольства Мьянмы в Бангкоке после казни оппозиционных активистов
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка к 44-й Всемирной шахматной олимпиаде в Индии
Фото: ЕРА/ТАСС
Дождь в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Ясмина Зайтун стала Мисс Ливан-2022
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Макака в общественном бассейне на острове Хайнань в Китае
Фото: EPA/Vostock-photo
В долине Гомс стартовал скаутский лагерь. Это мероприятие проходит каждые 14 лет и собирает около 30 000 скаутов со всей Швейцарии в течение двух недель.
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара в Берлине
Фото: DPA/ТАСС
На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая. На фото: люди в подвальном укрытии во время учений противовоздушной обороны.
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование Международного фестиваля искусств в мексиканском Сальтильо
Фото: EPA/Vostock-photo
Памятник Марксу и Энгельсу в Берлине вернули на прежнее место. Монумент был перенесен в связи со строительством линии U5.
Фото: DPA/ТАСС
Традиционная ярмарка чеснока в испанской провинции Алава
Фото: AP/ТАСС
Палаточный лагерь участников Иринарховского крестного хода у храма Николая Чудотворца в селе Зубарево
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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