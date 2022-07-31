Лучшие фото “ Интерфакс “ за июль 2022 года
Владелица фермы по спасению животных Венди Адрианс с подопечным. Калмтхаут, Бельгия.
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль Палео в Ньоне, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Памятник скай-терьеру Бобби в Эдинбурге, Шотландия
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Пещера в леднике Зардона на востоке Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Восход солнца в Унлингене, Германия
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Прогулка на сапе на Ладожском озере
Фото: АР/ТАСС
Покрытая пыльцой пчела во Франкфуртском ботаническом саду
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
Подготовка к выступлению во время фестиваля "Боналу" в Хайдарабаде, Индия
Фото: АР/ТАСС
Чемпионат мира по легкой атлетике в американском Юджине
Фото: Zuma/ТАСС
Девочка в Порт-о-Пренсе, Гаити
Фото: EPA/Vostock-photo
Золотой тамарин в парке бабочек немецкого Лютерштадт-Виттенберга
Фото: Waltraud Grubitzsch/picture alliance via Getty Images
Чемпионат мира по легкой атлетике в штате Орегон, США
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
Фестиваль Sant Marti в испанском Эс Меркадаль
Фото: Zuma/ТАСС
Козы пасутся в турецком Битлисе
Фото: Ali Ihsan Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images
Закат в Ганновере
Фото: DPA/ТАСС
Слоны в зоопарке датского Копенгагена
Фото: EPA/Vostock-photo
Ден BMX в Сантьяго, Чили
Фото: EPA/Vostock-photo
Сушка бамбука в китайском городе Цзиань
Фото: Deng Heping/VCG via Getty Images
Тюлени в в Лейпцигском зоопарке
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
Жара в Бухаресте
Фото: AP/ТАСС
Лемур с замороженными фруктами в сафари-парке Блэр Драммонд в Шотландии
Фото: АР/ТАСС
Во время лесного пожара в Боа-Виста, Португалия
Фото: EPA/Vostock-photo
Суперлуние в Дубае
Фото: EPA/Vostock-photo
Ночь больших костров в Северной Ирландии
Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images
Дети охлаждаются во время жары в Газе
Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images
Птицы над Охотским морем у острова Янкича Южной группы островов Курильского архипелага
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Забег лам в Кентербери-парке в Шакопи, Миннесота, США
Фото: Erica Dischino/Star Tribune via Getty Images
Ребенок зевает во время молитвы по случаю праздника Курбан-Байрам в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Лавандовая ферма в британском Чичестере
Фото: АР/ТАСС
Закат в Нью-Йорке
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images
Лошади на конном заводе в немецком Верхайме
Фото: AP/ТАСС
Фейерверк освещает небо во время Дня независимости в Калифорнии
Фото: AP/ТАСС
Пасека на крыше Рипонского собора в Англии
Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images
Лев во Франкфуртском зоопарке
Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images
Восход солнца над Дунаем
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Гонка Red Bull Soapbox в Лондоне
Фото: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images
Собака в поле в немецком Бранденбурге
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images
Лесные пожары в Калифорнии
Фото: AP/ТАСС
Показ коллекции Schiaparelli на Неделе моды в Париже
Фото: AP/ТАСС
Биокартина Гийома Легро в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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