Лучшие фото “ Интерфакс “ за июль 2022 года

Владелица фермы по спасению животных Венди Адрианс с подопечным. Калмтхаут, Бельгия.

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль Палео в Ньоне, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Памятник скай-терьеру Бобби в Эдинбурге, Шотландия

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Пещера в леднике Зардона на востоке Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Восход солнца в Унлингене, Германия

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Прогулка на сапе на Ладожском озере

Фото: АР/ТАСС

Покрытая пыльцой пчела во Франкфуртском ботаническом саду

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Подготовка к выступлению во время фестиваля "Боналу" в Хайдарабаде, Индия

Фото: АР/ТАСС

Чемпионат мира по легкой атлетике в американском Юджине

Фото: Zuma/ТАСС

Девочка в Порт-о-Пренсе, Гаити

Фото: EPA/Vostock-photo

Золотой тамарин в парке бабочек немецкого Лютерштадт-Виттенберга

Фото: Waltraud Grubitzsch/picture alliance via Getty Images

Чемпионат мира по легкой атлетике в штате Орегон, США

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Фестиваль Sant Marti в испанском Эс Меркадаль

Фото: Zuma/ТАСС

Козы пасутся в турецком Битлисе

Фото: Ali Ihsan Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Закат в Ганновере

Фото: DPA/ТАСС

Слоны в зоопарке датского Копенгагена

Фото: EPA/Vostock-photo

Ден BMX в Сантьяго, Чили

Фото: EPA/Vostock-photo

Сушка бамбука в китайском городе Цзиань

Фото: Deng Heping/VCG via Getty Images

Тюлени в в Лейпцигском зоопарке

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Жара в Бухаресте

Фото: AP/ТАСС

Лемур с замороженными фруктами в сафари-парке Блэр Драммонд в Шотландии

Фото: АР/ТАСС

Во время лесного пожара в Боа-Виста, Португалия

Фото: EPA/Vostock-photo

Суперлуние в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

Ночь больших костров в Северной Ирландии

Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Дети охлаждаются во время жары в Газе

Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

Птицы над Охотским морем у острова Янкича Южной группы островов Курильского архипелага

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Забег лам в Кентербери-парке в Шакопи, Миннесота, США

Фото: Erica Dischino/Star Tribune via Getty Images

Ребенок зевает во время молитвы по случаю праздника Курбан-Байрам в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Лавандовая ферма в британском Чичестере

Фото: АР/ТАСС

Закат в Нью-Йорке

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Лошади на конном заводе в немецком Верхайме

Фото: AP/ТАСС

Фейерверк освещает небо во время Дня независимости в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Пасека на крыше Рипонского собора в Англии

Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Лев во Франкфуртском зоопарке

Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

Восход солнца над Дунаем

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Гонка Red Bull Soapbox в Лондоне

Фото: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

Собака в поле в немецком Бранденбурге

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Лесные пожары в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Показ коллекции Schiaparelli на Неделе моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Биокартина Гийома Легро в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/