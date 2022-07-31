Лучшее с конкурса Audubon Photography Awards 2022

Фотографы прислали на ежегодный конкурс Audubon Photography Awards 2400 изображений, изображающих жизнь птиц по всему миру. Недавно были объявлены победители. Сегодня посмотрим еще немного потрясающих фотографии птиц. Плохих здесь не бывает.

Вороны. (Фото Shane Kalyn / 2022 Audubon Photography Awards):

Стая белых пеликанов. (Фото Candice Head / 2022 Audubon Photography Awards):

Снежная Сова. (Фото David Lei / 2022 Audubon Photography Awards):

Певчая овсянка. Птица живёт в зарослях кустарника и чащах вблизи водоёмов, на болотах и солончаках на большей части Канады, США и северной Мексики. (Фото Ashrith Kandula / 2022 Audubon Photography Awards):

Канадский гусь выходит на берег из озера Шорлайн в Маунтин-Вью, Калифорния. (Фото Thirumalai Suresh / 2022 Audubon Photography Awards):

Бородатая неясыть. Обитает в таёжной зоне, иногда в горных лесах. (Фото Benjamin Olson / 2022 Audubon Photography Awards):

Американский фламинго. (Фото Brynna Cooke / 2022 Audubon Photography Awards):

(Фото Kazuto Shibata / 2022 Audubon Photography Awards):

Канадский журавль. Это самый многочисленный вид журавлей, его общая численность по оценкам орнитологов в настоящее время (на 2007 год) составляет около 650 тыс. особей. (Фото Isabel Guerra Clark / 2022 Audubon Photography Awards):

Неуловимая зеленая сойка сидит на ветке в Национальном заповеднике дикой природы Лагуна Атаскоса недалеко от Лос-Фресноса, штат Техас. (Фото Matthew J. Gutt / 2022 Audubon Photography Awards):

Чёрный водорез — вид птиц из семейства чайковых, один из трёх в роде водорезов. (Фото Elizabeth Sanger / 2022 Audubon Photography Awards):

Канадские журавли. (Фото William Farnsworth / 2022 Audubon Photography Awards):

Маскировка. (Фото Maximilian Rabbitt-Tomita / 2022 Audubon Photography Awards):

Американский бурый пеликан. (Фото Irina Pigman / 2022 Audubon Photography Awards):

Канадский поползень. Канадский поползень гнездится в хвойных лесах Аляски, Канады и северо-востоке и западе США. Он строит гнёзда в дуплах погибших деревьев. (Фото James MacKenzie / 2022 Audubon Photography Awards):

Особенность строения шеи поганки Кларка позволяет ей словно копьем пронзать добычу своим клювом. (Фото Dakota Lamberson / 2022 Audubon Photography Awards):

Бурокрылая ржанка. Характерный обитатель сухих вариантов типичных тундр: кочкарных, дриадово-моховых, мохово-лишайниковых, которые широко распространены на многочисленных возвышенностях Таймыра. (Фото Elliott Bury / 2022 Audubon Photography Awards):

Рубиновогорлый колибри. За последние 50 лет численность рубиновогорлого колибри увеличилась в два раза. (Фото Corey Raffel / 2022 Audubon Photography Awards):

Желтоголовая кваква. Эта изящная цапля достигает длины примерно в 60 см и весит 625 грамм. (Фото Caleb Hoover / 2022 Audubon Photography Awards):

Американская шилоклювка. У этой птицы длинные и тонкие серые ноги (отсюда происходит её обиходное наименование — «голубые лапы»). (Фото Tim Timmis / 2022 Audubon Photography Awards):

Канадский журавль. (Фото Jayden Preussner / 2022 Audubon Photography Awards):

Болотная сова. Распространена повсеместно, за исключением жаркого пояса. Гнездится в низменных влажных местах, обыкновенно по окраинам болот. (Фото Scott Suriano / 2022 Audubon Photography Awards):

Розовый фламинго. (Фото Vicki Jauron / 2022 Audubon Photography Awards):

Трёхцветный спрео. Оперение верхней стороны блестящее чёрное, на затылке и плечах блестящего сине-зелёного цвета. Бока шеи, горло и грудь металлически-синего блестящего цвета. (Фото Maria Khvan / 2022 Audubon Photography Awards):

Лебедь-шипун морду испачкал. (Фото Jeff Moore / 2022 Audubon Photography Awards):

Голубая комароловка и сапсан. (Фото Christine Saladin / 2022 Audubon Photography Awards):

Американская зелёная кваква. Широко распространена на территории Северной, Центральной Америке, встречается также в Южной Америке к северу от Колумбии и Венесуэлы. (Фото Michael Fogleman / 2022 Audubon Photography Awards):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/luchshee-s-konkursa-audubon-photography-awards-2022.html