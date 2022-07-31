Как живётcя на крошечном острове, где населения на метр больше, чем в Нью-Йорке, нет канализации и полиции

У побережья Колумбии есть крохотный кусочек суши — остров под названием Санта-Крус-дель-Ислоте. Его площадь равняется по размеру двум футбольным полям, и он является самым густонаселённым в мире. Населения здесь больше на каждый квадратный метр, чем в знаменитом Манхэттене. Конечно, Санта-Крус-дель-Ислоте — это совсем не нью-йоркский остров небоскрёбов. Как сегодня живёт экзотическое поселение посреди Карибского моря, где нет полиции и все друг друга знают — далее в обзоре.

Отнюдь не Манхэттен

Санта-Крус-дель-Ислоте.

Самым густонаселённым малюсенький коралловый остров Санта-Крус-дель-Ислоте делает огромное количество населения на столь маленькую площадь. Он находится в Карибском море в архипелаге Сан-Бернардо. Здесь проживают 1200 человек на 15 тысячах квадратных метров! Это размеры двух футбольных полей. Несмотря на сравнения с островом Манхэттен — это, конечно, далеко не пригород Нью-Йорка. Здесь нет никаких благ цивилизации в виде водопровода и канализации. Электричество даёт установленный на острове генератор. Время строго ограничено — всего пять часов в день. Пресную воду доставляют раз в три недели ВМС Колумбии. Возникает вопрос: зачем жить в таком странном месте?

Кто же будет жить в столь странном месте?

Как возник этот остров

Принадлежит один из самых необычных островов в мире Колумбии. От этого крошечного клочка суши до материковой части страны всего два десятка километров. Проблема в том, что вокруг море. Добраться до острова можно лишь на лодках. Островок настолько мал, что ни о каком аэропорте не может быть и речи. Тут даже нет автомобильных дорог. Они просто не нужны, как и автомобили — обойти территорию можно за пять минут пешком.

Территорию можно обойти за несколько минут пешком.

Местная легенда гласит, что около полутора века назад несколько рыбаков из прибрежного города Бару. Они решили исследовать окружающие воды на предмет новых мест для ловли рыбы. В процессе этой «командировки» рыбаки наткнулись на прекрасный коралловый островок. Берега его были очень гостеприимны. Время было позднее и вернуться домой не было возможности. Усталые моряки решили заночевать на обнаруженном кусочке суши. Они разбили лагерь и легли отдыхать. Рыбаки были удивлены тем, что за всё время ночёвки их не побеспокоил ни один москит. Это большая редкость в данных краях. Мужчинам так это понравилось, что они решили остаться здесь жить.

Говорят, что некогда рыбаки приплыли сюда в поисках новых мест для ловли рыбы и им здесь понравилось.

Остов довольно долгое время был безымянным. Пока однажды к его берегам не прибило большой каменный крест. Как это случилось — по сей день загадка. Но это происшествие подарило острову его нынешнее название — Санта-Круз-дель-Ислоте, что в переводе означает «Остров Святого Креста».

В тесноте, да не в обиде

В современное время на острове не больше сотни домов, два магазина, одно кафе, развлекательный клуб и школа. На площади не более двух футбольных полей — это выглядит как большой муравейник. Многие сооружения частично погружены в воду. Они опираются на сваи. Конечно, если бы стиль местной застройки изменить с одноэтажного на многоэтажный — это разгрузило бы ландшафт. А так, единственное незанятое здесь пространство – это внутренний дворик бухты размером с теннисный корт. Кроме всего прочего он часто оказывается под водой во время приливов.

На острове очень мало места.

На острове даже есть поле для футбола, но оно крохотное. Стандартные размеры были бы непозволительной роскошью для малюсенького острова. Здесь не принято закрывать двери в дом даже на ночь. Преступность на Санта-Круз-дель-Ислоте практически отсутствует. Поэтому полиции тут тоже нет — она просто не нужна. Также здесь нет больницы и кладбища.

Жизнь на острове довольно непростая. Найти работу чрезвычайно сложно. Основной доход приносят туристы и ловля рыбы. Сюда любят приезжать с материка на отдых, чтобы заняться дайвингом, рыбалкой или просто покататься на лодках по морю. Местные рыбаки продают свой улов в колумбийские рестораны. Некоторые же устраиваются на работу на материк или соседние острова. Так и живут.

Основные источники прибыли — это туризм и ловля рыбы.

Правда в последнее время количество рыбы в местных водах активно пошло на спад. Туризм стал основной составляющей экономического выживания острова. Например, мужчины заняты на соседнем острове Мукура. Там построен элитный курорт и многие работают там. Также развит бизнес по производству разнообразных сувениров, которые продают тем же туристам, и маленькие ресторанчики с экзотической местной кухней.

На Санта-Круз-дель-Ислоте есть своя школа. В ней учатся около двух сотен учеников. Школа является самим высоким зданием острова — здесь целых три этажа. На учёбу сюда приплывают даже с соседних островов архипелага Сан-Бернардо. Этот остров является не только самым густонаселённым на Земле, но и одним из самых молодых. Ведь большая часть его жителей – молодёжь.

Большая часть жителей — это молодёжь.

Несмотря на все трудности и сложности местного бытия, здешние жители очень любят свою родину. Они описывают жизнь на острове как спокойную и мирную. Здесь нет насилия или преступности. Даже школьный учитель хвалит всех детей как более послушных и дисциплинированных, чем на материке.

Учителя очень хвалят местных детей.

Самая большая ценность

Пожалуй, самой большой ценностью для жителей Санта-Круз-дель-Ислоте является пресная вода. Дело всё в том, что на острове полностью отсутствуют какие-либо её источники. Три раза в неделю питьевую воду доставляют из материковой части Колумбии на корабле, принадлежащем ВМС. Ещё одна огромная сложность — это утилизация отходов. Мусор приходится вывозить на соседний остров Тинтипан. К сожалению, реальность такова, что часто все отходы просто бросают в море.

Местные жители очень любят свой маленький остров и считают его раем на Земле.

Таким благом цивилизации, как электричество, население крохотного клочка суши тоже не избаловано. Подают его лишь в течение пяти часов в сутки — с 17 до 22 часов. Для этого местные закупают бензин, чтобы иметь возможность запустить генератор. Можно посмотреть по телевизору любимый сериальчик или футбольный матч. С этой благой целью большая часть населения скидывается на покупку топлива для генератора.

Ювеналь Хулио, 66-летний инструктор по дайвингу и правнук одного из первых основателей острова, считает Санта-Крус-дель-Ислоте раем на Земле. Он говорит, что мечтает прожить здесь остаток своих дней.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280722/53875/