Какое отношение к Статуе Свободы имеет изобретатель самой известной швейной машинки, и сколько у него было жён и детей

19 век обозначился революцией в производстве повседневной одежды. Иссак Зингер удачно модернизировал фабричные швейные машины для домашнего использования, основав всемирно известную корпорацию. Его изобретения были простыми в использовании, надежными и доступными по цене. Машинка Zinger стала обязательным атрибутом едва ли не каждого европейского дома. Владелец транснациональной корпорации оставил после себя баснословное наследство на банковских счетах, дорогущую недвижимость и как минимум 20 детей от нескольких жен и любовниц.

Сын бедных мигрантов и побег с театральной труппой

Дом компании Зингер в Санкт-Петербурге, 19 век. /Фото: rca.visko.ru

Настоящая фамилия отца Исаака была Reisinger (Рейзингер), а его происхождение сводится к еврейско-венгерским корням. Адам Рейзингер переехал из Германии в США, где и родился самый младший сын Исаак. Родители будущего изобретателя, Адам и Рут, воспитывали восемь детей, а доходы главы семьи не обеспечивали достойного существования. Исаак рос избалованным ребенком, своенравным и непослушным. Ему позволялось все то, чего нельзя было остальным братьям и сестрам. В школу он заглядывал редко, занимаясь лишь тем, что было ему интересно. При этом мальчишка обладал незаурядным умом, смекалкой и стремлением во всем докопаться до сути. Когда Исааку стукнуло 11, он решил, что готов для самостоятельной жизни и сбежал в Рочестер к старшему брату. Перейдя на вольные хлеба, подросток брался за любую работу. Но вскоре его одолела страсть, которая не отпустит его до конца жизни – театр. В 13 лет он прибился к бродячей труппе и отправился с артистами на многомесячные гастроли.

Тут-то и вырисовался главный талант – харизма, перед которой не могла устоять ни одна женщина. В 19 лет Исаак женился впервые, став отцом дважды подряд. Его юная супруга Кэтрин Марии Хейли ненадолго привязала любвеобильного Зингера к дому, и уже через год он снова подался со своим балаганом по стране. Возмужавший Исаак под 2 метра ростом с густой бородой и бархатным басом привлекал к себе поклонниц всех возрастов и сословий. Вскоре одна из таких, Мэри Энн Спонслер из Нью-Йорка, стала его неофициальной сожительницей. Живя на две семьи, во второй Исаак параллельно «воспитывал» еще восемь отпрысков.

Но и этого стало мало. Натура притягательного красавца толкала Зингера на все новые похождения. Еще пятеро детей родились у Исаака с Мэри МакГонигал, а вскоре появилась и четвертая постоянная партнерша и мать очередной дочери. Как-то первая официальная супруга столкнулась с благоверным, прогуливающимся с «энной» спутницей. Она устроила грандиозный скандал, потребовав развода с разделом имущества. Непоколебимый Зингер пошел на все ее условия, выдвинув одно-единственное свое: в случае повторного замужества Мэри Энн возвращает ему все богатства. И не прогадал: заскучавшая женщина влюбилась, вышла замуж, а все деньги Зингера перекочевали назад в его кошелек.

Уместное изобретение и грамотная подача

Дворец Зингера. /Фото: upload.wikimedia.org

Свой стартовый патент изобретателя Исаак получил в 28 лет. Тогда это была дрель по камню, права на которую он продал стройкорпорации за большие деньги. На них он основал собственную театральную труппу, в рядах которой последующие 5 лет гастролировал по США.

В 1849-м Зингер заявил об изобретении машинки для резки по металлу и дереву, но особого успеха устройство не получило. Сообразив, что одной инженерной мысли мало, Зингер нанял PR-менеджера, как сказали бы сегодня. Сотрудничая с владельцем швейной фабрики, Зингер обратил внимание на сложность в управлении массивными механизмами и решил модернизировать давно обкатанное устройство. И, что главное, одомашнить швейные машины.

Много изобретать не пришлось: Исаак сменил расположение челнока на горизонтальное, оснастил машину столиком-доской для ткани, ножкой-держателем для иглы, сделав шов непрерывным, а также ножной педалью для привода, что высвободило руки для контроля материала.

Эти простые нововведения существенно облегчили процесс шитья. Договорившись с конкурентами, предлагавшими подобные новшества, право обладать патентом на усовершенствование швейных машин получил Исаак Зингер. Тогда и появилась компания I. M. Singer & Co, выпустившая в 1856-м более 2500 машинок для домашнего использования. Теперь хозяйкам не нужно было тратить на ручное шитье многие дни, потому как новая машина справлялась за считанные часы. С ростом популярности машин Зингера развивалась и околошвейная индустрия: появились выкройки под домашнее шитье, курсы швей и новый способ заработать.

Остепенившийся ловелас и вдова-миллионерша

По легенде, Статуя Свободы имеет лицо последней жены Зингера.

В 1863-м Исаак Зингер женился снова. На этот раз под венец с 56-летним миллионером пошла 25-летняя парижанка Изабель Буайе. Для новой семьи Исаак прикупил в британском Девоне землю под строительство 100-комнатного дворца с огромным участком на берегу Ла-Манша, и в этом умиротворенном союзе один за другим появились очередные шестеро детей.

Летом 1875-го Зингер неожиданно умер. Сценарий похоронной процессии он распланировал задолго до того дня, так что мероприятие потрясло воображение очевидцев. Несмотря на то, что в последние годы жизни богач не считал расходов, наследникам осталось более миллиарда долларов в современном эквиваленте.

Конечно же, в процессе раздела несметных богатств между всеми бессчетными партнершами и детьми разгорелись небывалые страсти. Неудивительно и то, что после смерти отца-героя появились «сыновья Шмидта». Но денег было так много, что хватило на всех. Больше всех досталось вдове, которая быстро оправилась от горя и начала сытую яркую жизнь. Вернувшись в Париж, она снова вышла замуж, не брезговала многочисленными поклонниками и даже получила от итальянского короля щедрый подарок – титул герцогини. Существует легенда, что именно вдова Зингера стала прототипом Статуи Свободы, так как состояла в близких отношениях со скульптором Бартольди. Позировала красавица раздетой, что позволило современникам прозвать ее «статуей свободы нравов».

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/300722/53867/