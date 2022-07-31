А Я ПРОСТО ЖИВУ…ХУДОЖНИК ВАЛЕРИЙ АРХИПОВ
А я просто живу… А я просто люблю…
Раскрывая для жизни обьятия.
Я молюсь, я боюсь, я дышу и ловлю
Каждый миг. Я хочу просто счастья!
Не жалею себя, дав кому-то тепло,
Даже если оно не вернётся.
Я хочу, чтоб вокруг, меня людям везло!
Их улыбка и мне отзовётся.
Я хочу доверять без упрёков, обид
И откуда-то есть во мне силы.
Если жизнь усложнять,
жизнь ответит нам вмиг,
Вы скажите ей просто: СПАСИБО!
Татьяна Сергеевна Григорьева
Художник Валерий Валентинович Архипов родился в 1961 г. в г. Потсдам (Германия). Детство провел в Зеленограде. Его дед был краснодеревщиком, а отец художником, что, вероятно, и повлияло на его страсть к рисованию, проявившуюся с раннего детства. Художественное образование получил вначале обучаясь в Москве в МХУ памяти 1905 г., а уже после службы в Армии поступил в Ленинградский ВХПУ им. В.И. Мухиной. Учеба и жизнь в Ленинграде позволила ему основательно изучить историю искусств и культуры. Но на этом его образовательный путь не закончился. Вернувшись в Москву, он поступил во ВГИК и получил профессию художника-оформителя фильмов. Во ВГИКе и продолжил свою карьеру, став вначале ассистентом, а через определенное время заведующим кафедры живописи и рисунка, а далее деканом художественного факультета, профессором… В качестве художника-постановщика «Мосфильма» работал над более, чем 30-ю художественными фильмами. Эта деятельность безусловно повлияла на его творчество жанрового художника, где каждая работа это словно кадр из фильма, ностальгически отправляющего зрителя в эпоху 70-х – 80-х годов… С 1995 г. проводит персональные выставки своих работ (в России, Франции, Бельгии, Италии, США и др. странах). Является лауреатом Гран-при на Международной выставке графики в Тригостеле в 1996-1997 гг., Международной художественной выставки в Сан-Рафаэле и др. С 2009 г. является «Заслуженным художником РФ». Его работы находятся в экспозиции ГМ А.С. Пушкина (Москва), Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина (Москва) и др.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post493988588/
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