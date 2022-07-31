А Я ПРОСТО ЖИВУ…ХУДОЖНИК ВАЛЕРИЙ АРХИПОВ

А я просто живу… А я просто люблю…

Раскрывая для жизни обьятия.



Я молюсь, я боюсь, я дышу и ловлю

Каждый миг. Я хочу просто счастья!

Не жалею себя, дав кому-то тепло,

Даже если оно не вернётся.

Я хочу, чтоб вокруг, меня людям везло!

Их улыбка и мне отзовётся.

Я хочу доверять без упрёков, обид

И откуда-то есть во мне силы.

Если жизнь усложнять,

жизнь ответит нам вмиг,

Вы скажите ей просто: СПАСИБО!

Татьяна Сергеевна Григорьева

Художник Валерий Валентинович Архипов родился в 1961 г. в г. Потсдам (Германия). Детство провел в Зеленограде. Его дед был краснодеревщиком, а отец художником, что, вероятно, и повлияло на его страсть к рисованию, проявившуюся с раннего детства. Художественное образование получил вначале обучаясь в Москве в МХУ памяти 1905 г., а уже после службы в Армии поступил в Ленинградский ВХПУ им. В.И. Мухиной. Учеба и жизнь в Ленинграде позволила ему основательно изучить историю искусств и культуры. Но на этом его образовательный путь не закончился. Вернувшись в Москву, он поступил во ВГИК и получил профессию художника-оформителя фильмов. Во ВГИКе и продолжил свою карьеру, став вначале ассистентом, а через определенное время заведующим кафедры живописи и рисунка, а далее деканом художественного факультета, профессором… В качестве художника-постановщика «Мосфильма» работал над более, чем 30-ю художественными фильмами. Эта деятельность безусловно повлияла на его творчество жанрового художника, где каждая работа это словно кадр из фильма, ностальгически отправляющего зрителя в эпоху 70-х – 80-х годов… С 1995 г. проводит персональные выставки своих работ (в России, Франции, Бельгии, Италии, США и др. странах). Является лауреатом Гран-при на Международной выставке графики в Тригостеле в 1996-1997 гг., Международной художественной выставки в Сан-Рафаэле и др. С 2009 г. является «Заслуженным художником РФ». Его работы находятся в экспозиции ГМ А.С. Пушкина (Москва), Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина (Москва) и др.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post493988588/