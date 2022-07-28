6 фактов о городе-крепости Кронштадт, мимо которого не прошел ни один вражеский корабль

Кронштадт, появившийся на западных рубежах России, прошел путь от деревянного замка со скромными оборонительными валами до мощного форпоста и главной базы Балтийского флота, где проходили службу легендарные русские флотоводцы и оттачивали мастерство инженеры-изобретатели. Город-крепость, сыгравший основополагающую роль в защите морских рубежей страны, стал местом внедрения инновационных технологий в оборонном строительстве, небывалых гидротехнических экспериментов и архитектурных свершений.

1. История появления города Кронштадт

Кронштадт – удивительный город-крепость, сыгравший важную роль в истории России. | Фото: pofortam.ru.

Вид крепости Кронштадт во время Крымской войны (рисунок 1855 г). | Фото: ru.wikipedia.org.

С приходом к власти Петра I и началом строительства Санкт-Петербурга появилась необходимость в защите западных морских рубежей, который ранее были недоступны России. Остров Котлин, расположенный в Финском заливе в 27 км от устья Невы, был самым выгодным статическим местом для строительства главной крепости и ряда фортификационных сооружений, обеспечивающих надежную защиту и дающих возможность выхода в Балтийское море. В 1703 г., когда шведские заставы ушли на зимовку в незамерзающие воды, по приказу Петра I началось масштабное строительство первого форта и самой крепости, получившей название Кроншлот (нидерл. Kronslot — Коронный замок). 7 мая 1704 года в присутствии самого государя крепость Кроншлот была освящена, именно эта дата считается днем основания города Кронштадта.

https://www.youtube.com/watch?v=ibkSDySGxvw

2. Главная крепость Кронштадта

Вид острова Котлин (рисунок А.И. Ростовцева, 1717 г.). | Фото: hellopiter.ru.

Благодаря удачному расположению, грамотной планировке фортификационных сооружений и умелому руководству строительством на протяжении 1704-1705 гг. форт смог не только укрепиться, но и держать оборону во время наступления шведов (причем дважды). Эти события настолько окрылили, что подтолкнули на дальнейшее усовершенствование объекта и разработки целой сети фортификационных объектов. В последующие годы под руководством самого Петра I шло активное строительство оборонных и светских объектов. Помимо оборонительных сооружений на острове Котлин активно строились Дворец Петра I (в XVIII веке был уничтожен) и Итальянский дворец А. Д. Меньшикова, спроектированный И. Ф. Браунштейном.

Такой увидел первую крепость Кроншлот на острове Котлин неизвестный гравер (гравюра XVIII в.). | Фото: hellopiter.ru.

Стоит отметить, что первыми жителями острова и крепости являлись подчиненные полковника морского солдатского полка Федота Толбухина, которые принимали участие и в обороне новоиспеченной крепости, и в ее строительстве. Чуть позже к ним присоединились дворяне и купцы вместе со своими работниками, которые были переселены на остров. Только в 1723 г. был заложен первый камень в фундамент главной крепости, предопределившей назначения самого города как военной базы, которой он и оставался вплоть до 1996 г. (только тогда его открыли для посещений).

7 августа 1803 года из Кронштадта отправилась первая русская кругосветная экспедиция под предводительством И. Ф. Крузенштерна. | Фото: kerchtt.ru.

Примечательно: Начиная с 1820 г. Кронштадт являлся военно-морской базой Балтийского флота, где в разные годы проходили службу легендарные русские флотоводцы, мореплаватели-первооткрыватели и моряки-революционеры: Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Павел Нахимов, Владимир Корнилов, Степан Макаров, Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Анатолий Железняков (он же матрос Железняк) и др. Отсюда отправилась первая кругосветная экспедиция под предводительством капитан-лейтенанта И. Ф. Крузенштерна, также командами моряков, дислоцирующихся в Кронштадте, было сделано 56 серьезных географических открытий.

3. Форты оборонительной крепости Кронштадт

Береговой форт «Цитадель» расположен на самом острове Котлин (Кронштадт). | Фото: © Дмитрий Казаков.

От былого величия форта «Павел I» и «Батареи Меньшикова» остались жалкие руины (Кронштадт).

За два с небольшим столетия для защиты Северной столицы с моря была построена разветвленная сеть фортификационных сооружений, состоящая из 21 укрепления, 17 из них находятся непосредственно в водах Финского залива. Первые оборонительные объекты – форты начали возводиться на насыпных островах с южной стороны острова Котлин, поскольку эта часть залива более глубокая. Южная часть вызывала больше опасений, поскольку в этом месте запросто могли пройти вражеские корабли. Напомним, что первым фортом был Кроншлот, ставший основополагающим звеном центральной крепости, и тем самым оборонным объектом, который спустя 6 месяцев после возведения сумел удержать стратегически важный участок, отражая нападения шведов. Остров на протяжении всего периода существования крепости постоянно укрепляли, в том числе и береговыми фортами, среди которых можно отметить: «Двойную южную батарею» (или форт «Великий князь Константин»), форты «Шанец», «Цитадель» и «Риф».

Каменный форт «Кроншлот появился на месте деревянного, который самолично закладывал Петр I (Кронштадт).

Помимо Кроншлота южный фарватер охраняли форты «Петр I», «Император Александр I» (он же «Чумный»), «Император Павел I», «Южный форт №1», «Южная батарея» №2 и №3 («Южный-Дзичканец» и «Милютин»). Кстати сказать, цепь оборонительных сооружений настолько надежно заграждала путь кораблям, что до некоторых из них они так ни разу и не дошли (Кронштадт и форт «Император Александр I», например).

С северной стороны Кронштадта между островом и Сестрорецком (их хорошо видно из Санкт-Петербурга) по всему маршруту северной части дамбы расположены форты-крепости «Обручев» и «Тотлебен», а также с первой по седьмую «Северные батареи».

Форты «Император Александр I» и «Обручев» (Кронштадт).

Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что после Второй мировой войны Кронштадт многие десятилетия был закрытым военным городом, куда не могли попасть любопытствующие туристы. Только в 1996 г., когда надобность в фортификационном комплексе отпала, каждый желающий получил возможность посетить особенный город (и даже иностранцы). С уходом военных большинство оборонительных сооружений пришло в упадок, разрушаясь как от природных стихий, так и от бездарной деятельности людей.

К счастью, в последние годы к историческому наследию России изменилось потребительское отношение. На данный момент идет реализация Проекта «Кронштадт. Остров фортов», который предусматривает строительство крупнейшего в мире музея Военно-Морского Флота, океанариума, дайвинг-центра, образовательных и научных площадок, исторических парков, организацию и комплексное развитие туристического направления.

https://www.youtube.com/watch?v=XFHPVy6sQtg

4. Маяки и фарватеры вокруг Кронштадта

По фарватеру и вдоль береговой линии установлены маяки, на которые доступа туристам нет (Кронштадт). | Фото: dracena-08.livejournal.com.

Проект маяка Толбухин разрабатывал Петр I (Кронштадт). | Фото: kronshtadt.spb.ru.

Поскольку залив вокруг Кронштадта по большей части имеет мели, для прохождения кораблей, дно приходилось постоянно углублять. В итоге удалось создать Кронштадтский фарватер, который даже внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (!). Параметры судового пути, предоставляющего безопасное движение, действительно впечатляют: ширина варьируется от 80 до 150 м, глубина – от 11 до 14 метров. Стоит отметить, что фарватеры – это стратегический объект и всегда обозначается средствами навигационного ограждения: габаритными знаками, бакенами, буями, вехами и створами.

Верхний Николаевский маяк был установлен в 1857 году (Кронштадт). | Фото: kronshtadt.spb.ru.

Последний в мире действующий деревянный маяк освещает вход в Петровский канал (Белый маяк) (Кронштадт). | Фото: kronshtadt.spb.ru.

Но главными путеводителями для моряков всегда являлись маяки, которых в окружении оборонительного комплекса Кронштадт расположено сразу шесть. Первой путеводной звездой в Финском заливе стал маяк Толбухин, проект которого разрабатывал сам Петра I. В ноябре 1718 г. государь подписал Указ о его строительстве и приложил свой эскиз, чертежи с точными размерами (архитектору было позволительно вносить некоторые изменения). Изначально был насыпан искусственный остров и установлен деревянный маяк, поскольку в тот период не было ни достаточно средств, ни специалистов, которые бы его построили сложных условиях. Лишь спустя почти сотню лет на острове появился каменный маяк, на котором был установлен металлический 12-гранный фонарь с 24 платинированными серебряными отражателями, усиливающими свечение 40 масляных лампад (видимость до 19 морских миль, а это 35 км!).

https://www.youtube.com/watch?v=MFCy4Q22tzU

5. Чугунная мостовая в Кронштадте

Вдоль ограды Якорной площади можно увидеть единственную в России чугунную мостовую (Кронштадт). | Фото: visitkronshtadt.ru.

Прогуливаясь по старинным улочкам Кронштадта, можно увидеть уникальные фрагменты ажурной мостовой, вымощенной узорными чугунными шашками (на Октябрьской улице у Пенькового моста и вдоль ограды Петровского адмиралтейства на Якорной площади). Такого дорожного покрытия нет нигде в России, да и во всем мире найдется мало мест, где можно пройтись по «кружевной» мостовой. Такой диковинке на земле русской обязаны генералу, управляющему Кронштадтским Пароходным заводом В. П. Лебедеву, который по роду службы в 1858 году посетил Соединенные Штаты. В Нью-Йорке его внимание привлекла мостовая, замощенная чугунными шашками, которая была детищем инженера Кнаппа.

Во время Великой Отечественной войны большая часть чугунных шашек мостовых Кронштадта была переплавлена для нужд фронта (новодел).

Это изобретение так вдохновило русскую делегацию, что по прибытию на родину решили не только доложить великому князю Константину Николаевичу об инновационной разработке, но и внедрить ее на территории завода. Несмотря на дороговизну процесса, в Кронштадте с 1861 по 1866 гг. чугунными шашками (немного переработанными) вымостили более 3 километров улиц и дорог, которые прослужили без единого ремонта почти 80 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=uGDZLwCRD1k

6. Главные достопримечательности Кронштадта

Кронштадтская крепость является архитектурным памятником XVIII–XIX ст., а здание адмиралтейства было построено в 1797 году по указу Екатерины II.

До 1996 г. Кронштадт был закрытым военным городом (советские матросы у Морского собора в 1942 г.). | Фото: irp-cdn.multiscreensite.com.

Несмотря на то, что город-крепость Кронштадт более 200 лет являлся военным объектом, на его территории создано более 300 памятников истории, культуры и техники, которые не всегда можно заметить (если ты не военный инженер или знаток гидротехнических и фортификационных сооружений), да и посетить все вряд ли удастся. Для того чтобы не пропустить главные достопримечательности легендарного города, мы подобрали несколько главных объектов, без которых историю Кронштадта не познать.

Морской собор – главная достопримечательность Кронштадта, построенная в 1901-1913 гг. по проекту архитектора Василия Косякова | Фото: a_park.dudaone.com..

От кронштадтского футштока исчисляются абсолютные высоты поверхности Земли, все глубины морей и океанов на навигационных и топографических картах и даже космические высоты. | Фото: a_park.dudaone.com.

Модель памятника Петру I в Кронштадте разрабатывал француз Теодор Жак, а вот отливал его русский скульптор Петром Клодт (открыт 27 июня 1841 года). | Фото: parus-peterburg.ru.

Макаровский мост в Кронштадте был спроектирован рабочими местного Морского завода и приурочен он был к визиту императора Николая II (1912 г). | Фото: top10.travel.

Исторический парк «Остров Фортов» был открыт в августе 2020 года (Кронштадт).

Дворцово-парковый комплекс «Итальянский дворец» – самый старинный архитектурный объект, построенный в 1724 году для князя А. Д. Меншикова по проекту И. Ф. Браунштейна (Кронштадт).

Источник: https://novate.ru/blogs/280722/63700/