10 САМЫХ БОЛЬШИХ ПАУКОВ В МИРЕ

Самые большие, самые быстрые, самые прыгучие и …самые красивые. Материал для тех, кто не боится пауков.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАУК

Пауки-птицееды считаются самыми большими пауками на Земле — неудивительно, что мировой рекорд по размеру принадлежит именно к этому семейству. Theraphosa blondi, он же, уверенно лидирует в топе, ведь размах лапок самого известного представителя вида достигает 28 см, длина тела — до 13 см. Весит взрослый паук иногда и по 175 г — как небольшой щенок. Увидев жуткое фото самого большого паука, можно подумать, что он смертельно опасен, но это вовсе не так.

Защищаясь, голиаф способен укусить человека хелицерами, но его яд относительно безвреден — по силе сравним с укусом осы. Правда, самый большой паук в мире может «выстрелить» своими волосками, сильно раздражающими кожу и слизистые. Однако повстречаться с гигантом непросто — птицеед живет в тропических лесах севера Южной Америки, и выходит на охоту только по ночам.

ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ

За звание самого большого паука с птицеедом-голиафом борется Heteropoda maxima, обитающий в пещерах Лаоса. Этот паук-охотник слегка превосходит Theraphosa blondi по размаху лап (до 30 см), но уступает южноамериканцу по весу и длине тела. Длинноногий охотник может напугать своим внешним видом, но он не опасен и избегает людей, хотя его укус, конечно, будет болезненным. Heteropoda не плетет сетей, и ловит добычу за счет скорости — он является еще и одним из самых быстрых пауков в мире.

ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ-ГИГАНТ

Пауков птицеедов нередко заводят в качестве домашних животных, и вот вам яркий пример — бразильский розовый птицеед. Этот гигантский паук занимает почетное третье место в списке самых больших с размахом лап до 25 см. Но это не смущает любителей экзотики, которые обожают Lasiodora parahybana за стильную черно-золотую окраску и простоту в содержании. В дикой природе птицеед обитает в бразильских лесах, где охотится на сверчков, жуков, саранчу, тараканов и других крупных насекомых.

ПТИЦЕЕД-ДОЛГОЖИТЕЛЬ

На четвертом месте в топ-10 находится Grammostola anthracina — еще один птицеед из Южной Америки, которого можно встретить в Уругвае, Парагвае, Бразилии и Аргентине. Второе его название — темно-желто-красный птицеед. Это самый долгоживущий из всех птицеедов — G. anthracina способен прожить до 20 лет. По разным данным, размах лап уругвайских больших пауков составляет 20-25 см.

КОЛУМБИЙСКИЙ ГИГАНТСКИЙ ПТИЦЕЕД

Megaphobema robustum занимает почетное пятое место в списке самых больших пауков в мире, ведь размер самого большого паука этого вида — до 20 см. Грозный с виду птицеед редко нападает на птиц, предпочитая в основном мышей, ящериц и насекомых. Некоторые представители арахнофилов даже держат колумбийского гигантского птицееда для борьбы с вредителями.

АЗИАТСКИЙ КРАСАВЕЦ

Какой самый большой паук Азии после Heteropoda maxima? Тоже птицеед — Poecilotheria rajaei, облюбовавший Шри-Ланку. Этот древесный паук выделяется своим необычным серым окрасом с красивыми пятнами на брюшке и лапах, а размах его конечностей может достигать 20 см. Яд ланкийца не опасен для людей, но смертелен для птиц, змей и ящериц.

ПАУК-БАБУИН

Знакомьтесь, самый большой паук Африки — Pelinobius muticus, он же королевский паук-бабуин. После птицееда-голиафа, у бабуина самые крупные хелицеры среди пауков — 1,9 см. У африканского птицееда непростой характер, и он даже умеет шипеть, если находится не в духе — звук возникает за счет трения хелицер.

НЕ СОВСЕМ ПАУК

Сольпуги, которых еще называют верблюжьими пауками и фалангами, относятся к паукообразным, но не к паукам. Внешне они обычно напоминают гибрид паука со скорпионом. Сольпуга выглядит устрашающе за счет крупных хелицер, размер этого животного с размахом лап — до 16 см. При этом убежать от верблюжьего паука вы вряд ли сможете, потому что сольпуги могут разгоняться до 16 км/ч. К счастью, их укусы не ядовиты, хотя и могут вызвать инфекцию.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ПАУК

Бразильские странствующие пауки — не просто очень крупные представители паукообразных, но и наиболее опасные. В 2010 году Phoneutria fera был признан самым ядовитым пауком в мире. Странствующие пауки известны своей особенностью поднимать передние лапы вверх, когда обороняется. Еще один интересный факт: этих милых паучков нередко находят в бананах, привезенных из Бразилии — так что будьте осторожнее.

ПУСТЫННЫЙ ОХОТНИК

Cerbalus aravaensis — еще один представитель семейства Sparassidae (пауки-охотники). Обитает в дюнах на территории Израиля и Иордании. Размах лап этого паука может достигать 14 см, но бояться его не стоит — во-первых, он не ядовит, а во-вторых, предпочитает охотиться по ночам.

Фото: Shutterstock.com

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/10_samykh_bolshikh_paukov_v_mire