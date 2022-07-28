Как учительница организовала дерзкий побег от нацистов целой школы: Подвиг Анны Эссингер

Каждый год выжившие ученики школы Анны Эссингер собираются Банс Корт, чтобы почтить память этой необычайной женщины. В 1933 году Анна была директрисой одной частной школы в Германии и смогла вывезти в Британию всех своих учеников. Это была огромная группа детей в возрасте от 3 до 17 лет. Вместе со своими сёстрами и двумя другими учителями ей удалось осуществить невозможное. Дерзкий побег целой школы под носом у нацистов стал подлинным чудом спасения детей и подвигом одной неприметной женщины…

Тётя Анна

Анне Эссингер понадобилось шесть месяцев, чтобы спланировать и осуществить блестящий план побега всей её школы из нацистской Германии. День Х настал 5 октября 1933 года. В этот день самые доверенные сотрудники 54-летней директрисы рассредоточились в трёх разных точках Германии. Родители и дети спокойно добрались до заранее назначенных железнодорожных станций вдоль трёх основных маршрутов из страны.

Учитель религиоведения Мартин Щварц незаметно подбирал по одному ребёнку на каждой станции вдоль реки Рейн из Базеля. Сестра Анны, школьная медсестра Паула Эссингер, отправилась из Мюнхена в Херрлинген, а затем в Штутгарт и Мангейм, также собирая по дороге учеников. Ханна Бергас, которая преподавала английский, французский и историю искусств, провела последнюю группу по северной Германии.

Анна Эссингер.

Все прекрасно осознавали как это опасно и чем они рискуют. Кроме того, в операции было занято слишком много людей: сотрудники школы, дети, их родители. Если бы хоть кто-то из них проболтался — страшно представить, что в таком случае могло произойти. Страх преследовал беглецов каждую секунду. Мысли не давали покоя. А что если головорезы в коричневых рубашках будут штурмовать поезда? А вдруг гестапо уже всё знает о планах Анны и остановит их всех на границе?

В своих мемуарах Ханна Бергас вспоминает, как прибыла на станцию «Зоологический сад» в Берлине, где её ждали десять мальчиков и девочек. Это была довольно большая разношёрстная группа. Задача была не из лёгких. Нужно было, чтобы всё выглядело как обычная школьная поездка. На станцию попрощаться пришли лишь несколько родителей, чтобы не вызывать подозрений. Вещей много брать было нельзя. Прощание было очень сдержанным. Сама учительница всё порывалась обнять свою мать, которая тоже провожала её. Она не знала, увидятся ли они когда-нибудь снова.

Старшие студенты Анны Эссингер.

Всем им пришлось полностью довериться «Танте» или тёте Анне, как её называли её ученики. Это она основала школу, придумала и реализовала план, чтобы спасти всех из тисков нацистов. Вера, любовь и несгибаемая воля простой пожилой женщины неприметной внешности помогла вырвать из гитлеровских лап жизни сотен детей.

Недавно вышедшая книга о подвиге учительницы, где изложена подробная правдивая история её жизни.

Уникальная учительница

Высокая рыжеволосая Анна родилась в светской немецко-еврейской семье в Ульме, на юге Германии. Она была старшей из девяти детей и привыкла помогать своей матери заботиться о своих братьях и сёстрах. Анна с юных лет привыкла к самоотверженному труду. Она своими силами оплатила себе блестящее образование. Она училась в Висконсинском университете в Мэдисоне, получив степень бакалавра и магистра по двум специальностям. Женщину вдохновляли демократические свободы Америки и тамошняя система образования. Она считала её очень прогрессивной.

Анна Эссингер прожила в США почти 20 лет. В родную Германию она вернулась уже после Первой мировой войны. В 1926 году открыла собственную школу. В стенах её учебного заведения было покончено с традиционным немецким подходом к образованию, основанному на строгой дисциплине и суровых наказаниях. Вместо этого в прогрессивной неконфессиональной школе-интернате каждый ребенок находился в центре внимания.

Тут поощряли детское природное любопытство и творческий потенциал. Анна часто цитировала английского писателя и философа Джона Рёскина: «Вся цель истинного образования состоит в том, чтобы сделать людей не только трудолюбивыми, но и полюбить трудолюбие, не просто учёность, но полюбить знание, не просто быть чистыми, а полюбить чистоту, быть не просто справедливым, но алкать и жаждать справедливости».

Анна Эссингер с сёстрами и школа, которая стала для их учеников не просто учебным заведением, а практически родным домом.

Анна считала, что нужно уделять гораздо больше внимания обучению детей практическим навыкам, чем академическим достижениям. Дети по её мнению должны были учиться вносить свой вклад в жизнь общества. Например, помогая родителям дома, ухаживая за садом, готовя еду, убирая. Все ученики Анны говорят, что атмосфера в школе царила уникальная. Настоящая свобода самовыражения.

Там воспитывали интеллектуальную любознательность, демонстрировали авторитет без насилия, прививали уважение и солидарность, поощряли смелость думать самостоятельно. Всё это вместе с изучением различных наук, иностранных языков и занятиями спортом подарило детям не просто прекрасное образование, а то самое счастливое детство. Это была уже не школа, а самая настоящая семья.

Как отважная директриса сразу увидела опасность нацистской Германии

Всё было слишком замечательно, чтобы долго быть правдой. К власти пришёл Адольф Гитлер. Анна начала опасаться, что дело её жизни находится под угрозой. Она читала «Майн кампф» и предвидела, что Гитлер погрузит Германию во тьму. Это чёрная бездонная пропасть, где не будет места свободе мысли или выражения, а может и самой жизни. В январе 1933 года стареющий президент Германии назначил Гитлера рейхсканцлером.

В марте того же года «Акт о полномочиях» превратил его во всемогущего диктатора. Через несколько дней Анне было приказано водрузить свастику над школой в Херрлингене. Возмущённая до глубины души, она устроила протест одной женщины. Она спешно организовала трёхдневный поход для своих учеников, и только когда в школе никого не осталось, подняла нацистский флаг.

Анна поняла, что время действовать пришло.

Эта свастика над Херрлингеном окончательно показала Анне невозможность будущего для неё самой или её учеников в гитлеровской Германии. Эта страна перестала быть местом, где можно спокойно воспитывать детей в честности и свободе. Анна искренне верила, что можно жить по-другому, в свободе. Свободно мыслить, задавать вопросы, свободно говорить и не оглядываться на кого-то, жить без страха. Сейчас Эссингер видела, как ложь превращают в правду, называют чёрное белым. Она решила, что настал час действовать.

План Анны

Если бы о плане побега узнали нацисты, то случилось бы непоправимое. Директриса видела, как на такие заведения накладывают финансовые санкции, а то и вовсе реквизируют для Гитлерюгенда. Всё висело на волоске. Анна стала путешествовать по Европе, подыскивая место для своей школы. Нигде не было спокойно. В конце весны 1933 года Эссингер получила помощь в Великобритании. Там нашлись люди которые готовы были собрать средства и найти для школы подходящее помещение.

Анна активно работала над осуществлением плана. Она провела множество бесед с родителями её учеников, описывая им ситуацию. В это время на центральной площади Ульма устраивали костры из книг, которые написали учёные еврейского происхождения. Беспощадное пламя поглощало бесценные знания и открытия Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда, Карла Маркса.

Костры из книг в центре Берлина.

Тёте Анне доверились все без исключения

Риск был огромен, но не было тех, кто отказался от предложения Анны вывезти их детей. Никто не терял времени даром. Воспитанники активно изучали английский язык, пока директриса занималась организационными вопросами. В сентябре в город приехал сам Адольф Гитлер. Он выступил на площади с речью. Все были в восторге, диктатор отправился осматривать близлежащие военные батальоны. Колонна прошла прямо через деревню Херрлинген, недалеко от школы Анны, не подозревая о готовящемся акте неповиновения.

Спустя две недели после гитлеровского митинга, Анна, дюжина учителей её школы и ученики начали воплощать план побега в Англию. Подготовка Эссингер была тщательной, но всё могло рухнуть в момент из-за любого неосторожного слова или жеста. Ведь количество людей, которые были в курсе ситуации было огромным. Ученики отправлялись малочисленными группами в путь. Напряжение было колоссальным. Анна на каждой станции бдительно вглядывалась в здания и лица людей, ожидая подвоха. На удивление «операция» прошла идеально.

Группы учеников в сопровождении учителей воссоединились в доках в Остенде, Бельгия. Оттуда они переправились в Дувр. Там Танте Анна посадила всех подопечных в три красных автобуса и они поехали в живописную сельскую местность, где остановились перед изящным поместьем, которое вскоре стало известно как Школа Банс Корт. Дело было сделано — дети были в безопасности.

Школа Банс Корт.

Проторенной дорожкой

Как оказалось это было лишь начало. После этого из Германии подобным образом вывезли ещё сотни детей. Со временем стали прибывать дети-беженцы из Австрии, Чехословакии и Польши. Родители старались отправить детей подальше от опасности нацистского режима. После войны большинство этих детей остались сиротами. Многие не знали, что стало с их родными. Единицы смогли выжить в гетто и концлагерях и воссоединиться со своими детьми.

Все дети были испуганными с израненными душами. Анна Эссингер стремилась создать для них в Банс Корт не только атмосферу безопасности и счастья. Она старалась создать дом, где дети могли бы не только залечить душевные травмы, но и вдохновиться жить дальше. Женщина изо всех сил пыталась научить учеников идти путём, который уведёт их от боли и ненависти, приведя к исцелению и любви. Дети здесь были любимы. Их всячески поддерживали. Школа стала для них семьёй. Даже годы спустя они со слезами благодарности вспоминают своего ангела, тётю Анну.

Выжившие ученики Анны Эссингер каждый год собираются в Банс Корт, чтобы почтить память своей учительницы.

Здоровье Эссингер стремительно ухудшалось. Замену ей так и не удалось подыскать. В 1948 году школа неохотно закрыла свои двери. Анна почти полностью утратила зрение и жила в Банс-Корт обособленно. До самой своей смерти она продолжала получать трогательные письма со всего мира от своих бывших учеников. Те, кто остался жить в Великобритании, часто навещали её. Умерла Анна Эссингер в 1960 году. Она успела увидеть насколько больших успехов в жизни добились её студенты. Самое главное, что сделала тётя Анна в этой жизни, она подарила спасённым ею детям не только жизнь, а нечто гораздо более ценное — любовь.

Берлинская школа, которая названа в честь Анны Эссингер.

«Помогите детям, дайте им шанс» (Анна Эссингер) – это девиз школы в Берлине, которая носит имя этой маленькой женщины с большим сердцем.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190722/53793/