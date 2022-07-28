Дом на молнии: проект Алекса Чиннека для IQOS
В рамках Миланской недели дизайна бренд IQOS представил необычный дом на молнии по проекту известного британского скульптора Алекса Чиннека
Алекс Чиннек «пристегнул» к дому совершенно новый бетонный фасад в духе традиционной миланской архитектуры.
О, смотри, прикольное граффити! Такова первая реакция прохожих на новую достопримечательность Милана — «Дом на молнии» — совместный проект бренда IQOS и известного британского скульптора Алекса Чиннека (Alex Chinneck). Но настоящий культурный шок ждет тех, кто решит ознакомиться с произведением искусства поближе.
Обходишь дом со всех сторон — и не веришь глазам своим. Граффити оказывается реальным объемом. Гигантская молния выполнена из бетона. Она «расстегивает» мощные стены здания и выпускает наружу струящийся изнутри свет — символ светлого «бездымного» будущего.
Автор проекта — скульптор Алекс Чиннек.
«С помощью молнии мы открыли ткань, казалось бы, исторического миланского здания, чтобы игриво переосмыслить то, что скрывается за его фасадом. Эфирный свет проникает через многочисленные отверстия в полу и стенах, наполняя пространство цветом и позитивом».
Образ молнии — любимый сюжет Алекса Чиннека — обыгран не только на фасаде, но и в интерьере. Например, здесь есть сюрреалистические щели в бетонном полу, из которых рассеивается эфирный и невесомый свет, или закрытый на молнию прозрачный шкаф, заполненный дымом, — как красивое прощание с прокуренными помещениями прошлого.
Столь необычным образом Алекс Чиннек в очередной раз ломает наши представления о реальности. Его дом — это призыв отказаться от стереотипов, что соответствует главной идее IQOS.
«Дом на молнии» построен специально к Миланской неделе дизайна и простоит до 14 апреля. Адрес: Via Tortona 31, Milan.
Английский юмор в деталях: описание проекта оформлено в виде памятной гранитной таблички «В этом доме жил и работал…»
В своем стремлении построить будущее без дыма и пепла IQOS совершенствуется и ищет новые формы дизайна. В рамках выставки в «Доме на молнии» были представлены модели третьего поколения IQOS. И это тоже искусство! http://www.iqos.ru
Источник: https://www.elledecoration.ru/news/architecture/dom-na-molnii-proekt-aleksa-chinneka-dlya-iqos-id6819074/?fbclid=IwAR0gAZHWr53bMdh39zeKY7ZLTNh4Ag1OQasLYQDrTaboXA6TSNcXQKF4o7E
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