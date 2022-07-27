Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Фестиваль "Цветочный джем" в Москве

В столице проходит летний фестиваль цветов и садового искусства

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: ЕРА/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5912/61133

**************

Фестиваль "Цветочный джем" в Москве

Читайте на http://WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/photo/79602/

27.07.2022 - Posted by | Праздник...., Природа...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: