Фантастические снимки из экзотических стран, которые полностью погружают в местную атмосферу
Ли Хоанг Лонг (Ly Hoang Long) — талантливый фотограф и дизайнер из Вьетнама. Профессионально начал заниматься фотографией в 1995 году, когда Лонг организовал собственную фотолабораторию. Его снимки поражают своей художественностью, прекрасным светом, атмосферностью и красивым сочетанием цветов.
Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/09/fantasticheskie-snimki-iz-ekzoticheskix-stran-kotorye-polnostyu-pogruzhayut-v-mestnuyu-atmosferu/
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