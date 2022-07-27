Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Птичий конкурс Audubon Photography Awards 2022

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Фотографы прислали на ежегодный конкурс Audubon Photography Awards 2400 изображений, изображающих жизнь птиц по всему миру. Только что были объявлены победители. Потрясающие фотографии птиц. Плохих здесь не бывает.

Белохвостая куропатка. Это самый маленький вид белых куропаток, обитающий только в относительно ограниченной области в Скалистых горах. (Фото Liron Gertsman / 2022 Audubon Photography Awards):

Белохвостая куропатка

Белохвостый дымчатый коршун. (Фото Jack Zhi / 2022 Audubon Photography Awards):

Белохвостый дымчатый коршун

Широконоска. Птица из семейства утиных с очень длинным и широким клювом. Гнездится в умеренном климате Евразии и Северной Америки. (Фото Steve Jessmore / 2022 Audubon Photography Awards):

Широконоска

Шалфейный тетерев длиной от 65 до 75 см и весом от 3,5 до 4 кг, причём самец значительно крупнее самки. (Фото Alan Krakauer / 2022 Audubon Photography Awards):

Шалфейный тетерев

Чернобрюхая свистящая утка — это среднего размера водоплавающая птица семейства утиных, обитающая в тропических районах Америки. (Фото Jayden Preussner / 2022 Audubon Photography Awards):

Чернобрюхая свистящая утка

Луговой тетерев. По величине немного меньше обычного тетерева, но отличается от него двумя пучками длинных перьев по бокам шеи. (Фото Amiel Hopkins / 2022 Audubon Photography Awards):

Луговой тетерев

Ворон. Это один из двух крупнейших врановых, наряду с бронзовой вороной, и, возможно, самая тяжёлая птица отряда воробьинообразных. Хотя обыкновенные вороны могут дожить в дикой природе и до 23 лет, обычно продолжительность их жизни значительно короче. (Фото Ankur Khurana / 2022 Audubon Photography Awards):

Ворон

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/ptichij-konkurs-audubon-photography-awards-2022.html

27.07.2022 - Posted by | Животные

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