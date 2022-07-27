Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Мода кочевников на берегах Иссык-Куля.

Фото: Vladimir Voronin/AP Photo

Высоко в кыргызских горах Тянь-Шаня, в курортном городке Чолпон-Атана, на берегу озера Иссык-Куль прошел фестиваль моды кочевников World Nomads.

Местные дизайнеры представили коллекции, сочетающие древность и современность.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/24jul2022/nomad_fashion.html

27.07.2022 - Posted by | Праздник....

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