Мода кочевников на берегах Иссык-Куля.

Фото: Vladimir Voronin/AP Photo

Высоко в кыргызских горах Тянь-Шаня, в курортном городке Чолпон-Атана, на берегу озера Иссык-Куль прошел фестиваль моды кочевников World Nomads.

Местные дизайнеры представили коллекции, сочетающие древность и современность.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/24jul2022/nomad_fashion.html