Ждать ли Конца Света после падения 5000-летнего ветхозаветного дуба на подворье русской миссии в Израиле

Когда в Палестине рухнул Мамврийский дуб, которому было около пяти тысяч лет, многие испугались. Считается, что падение древнего дерева говорит о грядущем Апокалипсисе. Согласно преданию, именно под этим дубом библейский патриарх Авраам увидел Святую Троицу, а значит, все, что с ним происходит, несет глубокий смысл. Почему падение ветхозаветного дуба некоторые верующие связывают с приближением Конца Света и действительно ли это так?

Три путника

Расположенный близ Хеврона Мамврийский дуб, который еще называют дубом Авраама, упоминается в Библии в том месте, где указано, что «явился ему Господь у дубравы Мамре».

Хеврон в наши дни.

В знойный день сидящий у входа в шатер Авраам увидел трех путников и предложил им отдохнуть под деревом. Под видом незнакомцев перед ним предстали три ангела. В христианстве это трактуется так: явление Бога Аврааму в виде трех ангелов, обернувшихся странниками, указывает на триединство Создателя. Иными словами – на Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

Считается, что именно у этого дуба произошли описанные в Библии события.

Есть еще две трактовки явления путников Аврааму. По одной, в их образе явились Сын Божий и два Ангела, по второй – не ангелы, а непосредственно Святая Троица.

Дуб на старинной гравюре.

Каждой весной дуб покрывался зеленой листвой и происходило это тысячелетие за тысячелетием.

В этих краях Авраам жил много лет, здесь он и умер. В долине Мамре (другое название — Мамвре) жили Исаак и Иаков, так что неудивительно, что это место очень знаковое и почитаемое. В Византийский период по приказу императора Константина возле дубравы была воздвигнута церковь.

Открытка примерно 1890 года

В 1868 году архимандрит Антонин (Капустин), возглавлявший на тот момент Русскую духовную миссию в Иерусалиме, купил участок, на котором располагался этот знаменитый дуб. В прошлом столетии рядом был выстроен монастырь Св. Троицы. С 1997 года эта территория принадлежит Русской православной церкви.

Это дерево пережило десятки веков.

Супердолгожитель

Про дуб, который прожил сорок веков (а, может быть, и больше) и видел еще израильских праотцов, некоторые верующие говорили так: он стоит здесь с момента сотворения мира и простоит до последних дней. Зеленая дубрава, частью которой он был во времена Авраама, по сути перестала существовать, но дуб продолжал жить, что указывало верующим на некий Божий промысел.

Как изменился дуб за десятилетия (левое изображение датируется 1887 годом, правое фото сделано в прошлом веке).

С конца позапрошлого века знаменитое дерево стало постепенно засыхать, но монахи продолжали за ним ухаживать и поддерживать в нем жизнь. И вот чуть больше двух лет назад дуб рухнул, чем очень напугал особенно впечатлительных верующих людей.

В 1912 году дуб уже выглядел плачевно.

Однако стоит ли так бояться? Специалисты отмечают, что дерево погибло еще в конце прошлого века – корни его стали отмирать с 1970-х годов, когда вокруг его ствола выстроили подпорную стену (видимо, при строительстве были повреждены корни). Ствол полностью засох к началу этого века, последний же живой листок на дереве местные жители и паломники видели еще в 1996 году, и с тех пор его ветви уже никогда не давали листву. Так что падение дуба в принципе могло произойти в любой момент – все равно дерево уже давно было мертвым.

Как трактовать?

Между тем еще в прошлом веке знаменитое дерево дало молодой побег, и произошло это еще в 1997 году, то есть через год после того, как на Мамврийском долгожителе перестали появляться листья. Интересно, что до полного засыхания древнего дуба в православии считалось, что сухая его часть символизирует Ветхий Завет а та, что еще остается зеленой – Новый. Но если дерево погибнет полностью, это, мол, и будет говорить о приближении Апокалипсиса. Так говорили некоторые верующие. Но вот о том, как трактовать появление из дуба новых ростков, они не задумывались, потому что не знали, что такое может произойти. Но дерево дало новую жизнь, и этот факт теперь связывают не с Концом Света, а, наоборот, с обновлением мира.

Одну часть считали символом Ветхого завета, а другую — Нового.

Сейчас побег превратился в кустистое деревце: иными словами жизнь древнейшего дуба продолжилась в его «ребёнке».

На фото хорошо видно как справа от дуба густо зеленеет кустистое деревце, его побег.

Отметим, что единого мнения по поводу того, падал ли ствол вообще, нет. В 2019 году в Русской духовной миссии сообщили, что когда дуб засох, дерево стали освобождать от отмерших фрагментов, чтобы появившемуся от корня дубку и последующим молодым побегам было легче расти. А источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что именно эти манипуляции и испугали паломников, решивших, что дерево свалилось.

Кусочки древесины мертвого дерева считаются святыней.

Есть и еще один интересный факт, о котором мало кто знает, и произошёл он больше века назад. В 1905 году знаменитый почитаемый православными старец Филипп Луганский был в паломнической поездке на Ближнем Востоке и в ходе путешествия посетил Мамврийский дуб. Его веточку он привез в Россию и, когда был на отдыхе на станции Ильинка (территория нынешней Ростовской области), посадил ее в землю. На удивленные расспросы он лишь коротко ответил, что мол, здесь она будет нужна. Впоследствии из неё вырос молодой дубок, а рядом с его корнями появился источник.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160722/53775/