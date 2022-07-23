Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Pop-Up искусство в доме под слом в Од а-Шароне.

Фото: Александр Ханин

В доме на улице Эшколь 7 в Од а-Шароне, всего 3 этажа и 6 квартир. Через несколько дней здание будет снесено, и строительный подрядчик решил отдать его художникам и ценителям арт-искусства.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/21jul2022/pop_art_house.html

23.07.2022 - Posted by | Креатив... |

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