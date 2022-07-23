НОВОСТИ МИРА

Лесные пожары в Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Палестинские акробаты во время тренировки в городе Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto через Getty Images

Шестинедельный детеныш снежного барса в зоопарке Сервион, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожар в зернохранилище в морском порту Бейрута

Фото: AP/ТАСС

Верующие принимают участие в древней религиозной церемонии в Гватемале

Фото: AP/ТАСС

Сгоревший район в испанском Сан-Сибрао

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль "Цветочный джем: тропическое лето" в Москве

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Жара в Стамбуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Тур де Франс в Сен-Поль-де-Бигор

Фото: EPA/Vostock-photo

Лошади ахалтекинской породы в конюшне "Дагестанская" в поселке Турали

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Массовое посвящение в буддийские монахи в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Военные учения в Конье, Турция

Фото: Muhammed Yaylali/Anadolu Agency via Getty Images

Жаркий летний день на севере сектора Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Завершился 17-й этап велогонки "Тур де Франс" маршрутом протяженностью 130 км по горам от Сен-Годена до Пейрагуда

Фото: АР/ТАСС

Молодежный спортивный центр в Бангкоке переоборудован в полевой госпиталь для пациентов с COVID-19

Фото: EPA/Vostock-photo

Военный парад в честь Дня независимости прошел в колумбийской столице

Фото: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images

Выставка каллиграфии открылась в Гонконгском музее искусств

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование дня Казанской иконы Божьей Матери в Казани

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Последствия лесного пожара на северо-западе Испании

Фото: АР/ТАСС

Жители Пекина тренируются под мостом, избегая палящего солнца

Фото: АР/ТАСС

Белый медведь в зоопарке Ганновера

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Дым поднимается над горой Букорнин из-за пожара в Тунисе

Фото: Yassine Gaidi/Anadolu Agency via Getty Images

Создание робота-ангела лабораторией ArtBase для фестиваля Geek Picnic в Москве

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Клиенты "Берлинской темницы" охлаждаются в гробу наполненном холодной водой и кубиками льда

Фото: Jörg Carstensen/picture alliance via Getty Images

Сезон цветения лотосов во Вьетнаме

Фото: EPA/Vostock-photo

В индийском штате Махараштра около 100 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в немецком Шлезвиг-Гольштейне

Фото Bodo Marks/picture alliance via Getty Images

Тренировка поисково-спасательных собак в Женеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Возобновление регулярных рейсов Москва — Пекин в аэропорту "Шереметьево"

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Пожарные борются с лесным пожаром, бушующим в Пентели, Греция

Фото: EPA/Vostock-photo

Актер Брэд Питт посетил премьеру фильма "Быстрее пули" в Берлине

Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Колибри в Валенсии на севере Венесуэлы

Фото: Zuma/ТАСС

В Великобритании зафиксировали абсолютный температурный рекорд

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Мальчик ведет стадо овец недалеко от города Бейт-Лахия на севере сектора Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

В Москве простились с бывшим главным тренером футбольного клуба "Спартак" Георгием Ярцевым, который скончался 15 июля в возрасте 74 лет

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Испании природные пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров леса

Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Дети играют в фонтане в центре Дюссельдорфа

Фото: Ying Tang/NurPhoto через Getty Images

Коровы на пастбище в Ридлингене, Германия

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

В Великобритании пересчитывают королевских лебедей на Темзе

Фото: Steve Parsons/PA Images via Getty Images

Виды Норильска

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Буэнос-Айресе началась 11-я выставка науки, технологий, промышленности и искусства Technopolis. На фото: посетители инсталляции, посвященной загрязнению воды.

Фото: AP/ТАСС

Экстремальная жара в Великобритании

Фото: AP/ТАСС

Архитектурная работа "Второе дыхание" американского художника Джеймса Таррелла в музее под открытым небом в испанском городе Вехер-де-ла-Фронтера

Фото: EPA/Vostock-photo

Молодой человек прыгает в реку Рейн в швейцарском Базеле

Фото: EPA/Vostock-photo

104-й международный марш Неймеген прошел после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 в Нидерландах

Фото: EPA/Vostock-photo

Женщины в индуистском храме на фестивале Сарван Брата в Катманду

Фото: EPA/Vostock-photo

Мост в индийском Ченнаи раскрасили к 44-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая начнется 28 июля

Фото: EPA/Vostock-photo

Передвижная выставка Музея естественной истории "T Rex: The Killer Question" в соборе Питерборо в Англии

Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Обмелевшая от засухи река По между городами Парма и Реджо-Эмилия на севере Италии

Фото: EPA/Vostock-photo

Сэнди Моррис празднует победу в прыжках с шестом среди женщин на чемпионате по легкой атлетике в Орегоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник:https://www.interfax.ru/photo/