НОВОСТИ МИРА
Лесные пожары в Калифорнии
Фото: AP/ТАСС
Палестинские акробаты во время тренировки в городе Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto через Getty Images
Шестинедельный детеныш снежного барса в зоопарке Сервион, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Пожар в зернохранилище в морском порту Бейрута
Фото: AP/ТАСС
Верующие принимают участие в древней религиозной церемонии в Гватемале
Фото: AP/ТАСС
Сгоревший район в испанском Сан-Сибрао
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль "Цветочный джем: тропическое лето" в Москве
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Жара в Стамбуле
Фото: EPA/Vostock-photo
Тур де Франс в Сен-Поль-де-Бигор
Фото: EPA/Vostock-photo
Лошади ахалтекинской породы в конюшне "Дагестанская" в поселке Турали
Фото: Муса Салгереев/ТАСС
Массовое посвящение в буддийские монахи в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Военные учения в Конье, Турция
Фото: Muhammed Yaylali/Anadolu Agency via Getty Images
Жаркий летний день на севере сектора Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Завершился 17-й этап велогонки "Тур де Франс" маршрутом протяженностью 130 км по горам от Сен-Годена до Пейрагуда
Фото: АР/ТАСС
Молодежный спортивный центр в Бангкоке переоборудован в полевой госпиталь для пациентов с COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo
Военный парад в честь Дня независимости прошел в колумбийской столице
Фото: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images
Выставка каллиграфии открылась в Гонконгском музее искусств
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование дня Казанской иконы Божьей Матери в Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Последствия лесного пожара на северо-западе Испании
Фото: АР/ТАСС
Жители Пекина тренируются под мостом, избегая палящего солнца
Фото: АР/ТАСС
Белый медведь в зоопарке Ганновера
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images
Дым поднимается над горой Букорнин из-за пожара в Тунисе
Фото: Yassine Gaidi/Anadolu Agency via Getty Images
Создание робота-ангела лабораторией ArtBase для фестиваля Geek Picnic в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Клиенты "Берлинской темницы" охлаждаются в гробу наполненном холодной водой и кубиками льда
Фото: Jörg Carstensen/picture alliance via Getty Images
Сезон цветения лотосов во Вьетнаме
Фото: EPA/Vostock-photo
В индийском штате Махараштра около 100 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в немецком Шлезвиг-Гольштейне
Фото Bodo Marks/picture alliance via Getty Images
Тренировка поисково-спасательных собак в Женеве
Фото: EPA/Vostock-photo
Возобновление регулярных рейсов Москва — Пекин в аэропорту "Шереметьево"
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Пожарные борются с лесным пожаром, бушующим в Пентели, Греция
Фото: EPA/Vostock-photo
Актер Брэд Питт посетил премьеру фильма "Быстрее пули" в Берлине
Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images
Колибри в Валенсии на севере Венесуэлы
Фото: Zuma/ТАСС
В Великобритании зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Мальчик ведет стадо овец недалеко от города Бейт-Лахия на севере сектора Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
В Москве простились с бывшим главным тренером футбольного клуба "Спартак" Георгием Ярцевым, который скончался 15 июля в возрасте 74 лет
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Испании природные пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров леса
Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images
Дети играют в фонтане в центре Дюссельдорфа
Фото: Ying Tang/NurPhoto через Getty Images
Коровы на пастбище в Ридлингене, Германия
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
В Великобритании пересчитывают королевских лебедей на Темзе
Фото: Steve Parsons/PA Images via Getty Images
Виды Норильска
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В Буэнос-Айресе началась 11-я выставка науки, технологий, промышленности и искусства Technopolis. На фото: посетители инсталляции, посвященной загрязнению воды.
Фото: AP/ТАСС
Экстремальная жара в Великобритании
Фото: AP/ТАСС
Архитектурная работа "Второе дыхание" американского художника Джеймса Таррелла в музее под открытым небом в испанском городе Вехер-де-ла-Фронтера
Фото: EPA/Vostock-photo
Молодой человек прыгает в реку Рейн в швейцарском Базеле
Фото: EPA/Vostock-photo
104-й международный марш Неймеген прошел после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 в Нидерландах
Фото: EPA/Vostock-photo
Женщины в индуистском храме на фестивале Сарван Брата в Катманду
Фото: EPA/Vostock-photo
Мост в индийском Ченнаи раскрасили к 44-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая начнется 28 июля
Фото: EPA/Vostock-photo
Передвижная выставка Музея естественной истории "T Rex: The Killer Question" в соборе Питерборо в Англии
Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images
Обмелевшая от засухи река По между городами Парма и Реджо-Эмилия на севере Италии
Фото: EPA/Vostock-photo
Сэнди Моррис празднует победу в прыжках с шестом среди женщин на чемпионате по легкой атлетике в Орегоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник:https://www.interfax.ru/photo/
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