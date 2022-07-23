Какие тайны хранят каменные львы древнего библейского царства, от которого остались лишь могилы

Аль-Ула — не только самый живописный регион Саудовской Аравии, это территория с тысячелетней историей и множеством редких археологических памятников. Эта точка арабского мира ещё не до конца изучена учёными, раскопки продолжаются. Сегодня у многих создаётся впечатление, что в истории человечества практически нет белых пятен. В таких условиях научное открытие целой забытой цивилизации — это бесценный дар для историков. Древнее Библейское царство, оставившее после себя лишь гробницы посреди Аравийской пустыни, обещает разгадку невероятно захватывающих тайн древнего мира.

Аль-Ула — это не только марсианские пейзажи

Аль-Ула — это не просто великолепные космические пейзажи, а местность, где существовала великая цивилизация древности.

В древние времена через юг Аравии, на север, в Египет, шли караваны со специями и благовониями. Эта магистраль так и называлась «Путь благовоний». Аль-Ула был гостеприимным регионом на пути следования всех этих караванов. Этот прекрасный оазис посреди пустыни служил идеальным местом отдыха, а также пополнения запасов провизии и воды для купцов. Правда, слово пустыня звучит неуместно и даже оскорбительно для здешних умопомрачительно великолепных пейзажей. Головокружительные панорамы со скалами и каньонами похожи на сюрреалистические картины или фантастический инопланетный ландшафт.

Общий вид на оазис Аль-Ула и горы, где расположены гробницы.

Удивительная красота природы это далеко не всё зачем обязательно нужно приехать в Аль-Улу. Безусловно, местные скальные образования в виде гигантских абстракций, напоминающие то цветы, то животных — это невероятно красиво. Говорят, что столь захватывающие пейзажи можно увидеть разве что на Марсе. Местные тысячелетние скалы практически людьми не освоены. Здесь веками не ступала нога человека. Последними, кто здесь жил — были древние племена, описанные в Библии. Каждый любитель истории и археологии знает, что одними из них были набатеи. Именно они являются строителями величественной Петры. Это великое царство древности было завоёвано римлянами в 106 году нашей эры.

Руины древнего города.

Древнее Библейское царство

Чуть южнее, уже на Аравийском полуострове, располагалось другое могущественное и более древнее царство, которое, в свою очередь, пало от рук самих набатеев около 24 года до нашей эры. Царство это называлось Дедан. Также оно именовалось Лихьян, со столицей в Дедане, когда владения были обширнее. Согласно текстам Библии, основателем Дедана был праправнук Ноя. Деданиты там описаны, как богатые торговцы не только товарами, но и людьми. Более древняя эпоха этого региона была отмечена другим царством Маин или Минейским царством. Основателем его считают Измаила, потомка Авраама от его наложницы. Сохранились древние надписи на стенах руин старого города, свидетельствующие о том, кому принадлежали эти земли до деданитов.

Общий вид горы с гробницами.

В те времена Аль-Ула была одним из важнейших караванных центров в северной Аравии, расположенная на Пути благовоний. Упоминания об этом есть и в Библейских текстах, и в Хрониках Набонида. Последние были обнаружены здесь археологами. Это были древние таблички с клинописными текстами, которые являлись записями периода правления последнего вавилонского царя (550-549 гг. до н.э.). Сегодня они хранятся в Британском музее.

Дедан в период своего расцвета развил свою собственную культуру. У здешнего народа был свой собственный язык и алфавит. В этом месте произошло великое смешение арабских традиций с влиянием окружающих империй. Царство возникло в конце 7 или начале 6 века до нашей эры. Именно этим временным периодом датируются впечатляющие, высеченные в скале гробницы, известные сегодня как гробницы Дедана или Львы Дедана.

Часть ниш вырублена в скалах, две со львами в центральной части.

Таинственные гробницы Дедана

На восточной скале гор Джебель-Дедан в Аль-Уле расположено более двух десятков ниш, некоторые из которых украшены большими рельефами львов-хранителей. Эти ниши имеют квадратную форму. Они высечены на разной высоте в склоне горы. Глубина их составляет около двух метров. Здесь хоронили влиятельных личностей того времени. В тех гробницах, что охраняются львами, покоятся древние цари. В некоторых гробницах есть внутреннее помещение, похожее на камеру, а внутри них есть ниши, вырезанные в стенах или полу. На нижнем склоне в основном отдельные гробницы. В некоторых есть надписи, указывающие на имена погребённых там людей.

В некоторых нишах есть надписи.

Одна из таких надписей говорит о том, что здесь покоится член минайской общины Дедана, что родом из Маина (современный Йемен). Чтобы добраться до гробниц, которые находятся примерно в километре от основного археологического памятника, необходимо подняться по лестнице высотой около 50 метров в скале над долиной, где находится древний оазис.

Когда Римская империя завоевала Набатейское царство, деданиты восстановили свою независимость. Римские легионеры остановились у границ Дедана и не пошли дальше. Царство просуществовало ещё какое-то время, но потом просто исчезло. Пески времени поглотили некогда могущественную цивилизацию и величественное царство древности, оставив лишь развалины городов и гробницы. Память о великих строителях этого великолепия канула в небытие. Только сейчас учёные по крупицам начинают собирать информацию и свидетельства о тех временах, и людях, которые тогда тут жили.

Раскопки и исследования продолжаются, самые захватывающие открытия ещё впереди.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/150722/53765/