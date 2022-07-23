Из чего и как на Руси готовили каши: Кутья, сименуха и другие вкусности, о которых сегодня забыли

Русская кухня вкусна и оригинальна. Есть блюда, которые люди с удовольствием едят уже много веков. А сегодня речь про обычную кашу. Именно она положила начало знаменитой русской кулинарии. Читайте в материале, какие необычные каши готовили на Руси, какую из них предпочитал Петр Великий, и чьим именем названо одно вкусное блюдо.

Сименуха, сезонная зеленая каша и какое блюдо обожал Петр I

Для сименухи используются лесные грибы. /Фото: static1-repo.aif.ru

Сегодня мало кто слышал о каше с интересным названием сименуха. А раньше подавать это блюдо к столу считалось обычным делом. Это очень-очень вкусная каша. Правильно приготовленная, она доставляет гастрономическое удовольствие едоку.

Какой же способ приготовления сименухи? Очень просто: надо взять примерно 300 граммов гречневой крупы, пару луковиц, 100 граммов лесных грибов, три яйца, немного сливочного масла и соли. Гречневая каша варится отдельно. В это время необходимо сварить яйца и грибы, обжарить лук на сливочном масле, и потом всё это соединить и размельчить до образования однородной массы. Готовая каша снимается с огня, смешивается с приготовленной заправкой. Это действительно очень вкусно и питательно.

Ещё одна старинная, по сути относящаяся к национальным блюдам, каша — зелёная. Готовится она из цельного ржаного зерна, которое уже достигло восковой спелости. Такая кашка считалось деликатесным летним кушаньем, причём отведать её могли в основном богатые люди. Всё потому, что делали её из дозрелого зерна. Готовится зелёная каша очень просто, но необходимо соблюдать определенные правила. Воду кипятят, в неё кладут зёрна и варят. Это нужно делать до выкипания воды. Затем зерно соединяют со сливочным маслом и солью. После тщательного перемешивания ёмкость закрывают крышкой и ставят в русскую печку, где каша должна томиться не менее трех часов. Сегодня её можно приготовить в духовке, было бы желание.

Царь Петр I был не прочь отведать каши. У него была даже самая любимая — ячневая. Государь говорил, что она очень вкусна и быстра. Такое блюдо ели в основном по будням. Для приготовления ячневой каши использовался глиняный горшок, а готовилась она обязательно в печи. Чтобы подать к столу это яство, потребуется требуется два стакана ячневой крупы, 50 граммов сливочного масла, не менее литра молока, немного соли. Молоко следует посолить и вскипятить. После этого в него всыпается крупа, и каша варится до загустевания. Обязательно следует её постоянно помешивать. До готовности это вкусное блюдо доводят в печи (духовке). Когда ячневая каша подаётся, её обязательно нужно полить сливочным маслом, предварительно растопив его.

Кутья и ароматное толокно

Кутью готовили и на поминки, и на крестины, и на Рождество.

Сладкая каша на основе риса или красной пшеницы с изюмом называется кутья. Есть еще один вариант названия — коливо. Такое блюдо готовили в поминальные дни. Сладкий вкус символизировал райское блаженство, а зерна были своеобразным символом будущего воскрешения покойного.

Но не только в грустные дни ели кутью. Ее делали также и в честь крестин ребенка, и на Рождество. В этих случаях каша обретала оптимистическое значение.

При приготовлении крестильной каши брали молоко и использовали большое количество масла. Если на счет появился мальчик, каша запекалась с петухом, а если девочка — с курочкой.

Очень простая и вкусная каша — толокно. Приготовить ее можно за считанные минуты, так как толокно представляет собой распаренные, высушенные и раздробленные овсяные зерна. Но бывало также толокно ржаных зерен, а также из гороха.

Готовить эту кашу очень просто: толокно заваривается водой. Надо лишь не забыть добавить маслица. Есть способ посложнее: толокно заливается молоком, кипятится (не забывать про помешивание), и после достижения нужной точки оно должно покипеть еще секунд тридцать. Сахар, соль или варенье добавляются в зависимости от пристрастий едоков.

Знаменитая гурьевская каша и полба для сильного Балды

Гурьевская каша очень вкусна и питательна. /Фото: vkuhkne.ru

На весь мир известна гурьевская каша. Она названа так в честь графа Гурьева. Историки говорят о двух вариантах развития событий, в результате которых появилось такое «прозвище». Первый: пораженный прекрасными вкусовыми качествами каши, Гурьев решил купить повара-кудесника. Это был крепостной Захар Кузьмин. Второй вариант: эта каша — произведение графа, который создал ее в ознаменование победы в войне 1812 года.

Как готовится это чудо: нужно почистить грецкие орехи, разделить их на две части. Первую мелко измельчают, а вторую обжаривают в духовке, предварительно обмакнув в сахар. В той же духовке надо приготовить сливки на среднем огне, пока не появится красивая пенка. Ее снимают не менее пяти раз. Сливки следует смешать с сахаром, добавить манной крупы и после этого кашу нужно варить до загустевания.

Еще один ингредиент — изюм. Его, раздробленные орехи и покрошенные на кусочки пенки перемешивают.

Каша складывается в емкость слоями, их должно быть не менее четырех. Сверху блюдо украшается пенкой и посыпается сахаром. После этого кашу нужно поместить в духовку до появления румяной корочки.

Для украшения используют мармелад, орехи, цукаты, варенье, фрукты. Но чаще всего на кашу водружается слой обжаренных с сахаром грецких орехов.

Очень популярна на Руси была полба (это пшеница полудикого сорта). Такое растение очень неприхотливо, не боится сорняков и вредителей. Особенностью каши из полбы является невероятно приятный запах, напоминающий аромат орехов, а также отличные питательные качества.

Александр Пушкин писал об этой каше в своей сказке про попа и работника Балду. Последний становился богатырем после употребления этого блюда.

Готовится каша очень просто, но не слишком быстро. На стакан полбы потребуется взять примерно 200 миллилитров молока, столько же простокваши и воды, сто граммов сливочного масла. Полбу следует замочить на ночь в смеси этих жидкостей, потом промыть и отварить на смеси воды и молока (воду можно не использовать). Огонь выбирать медленный. После того, как каша будет готова, ее нужно укутать на полчаса.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/150722/53763/