Фестиваль Сан-Фермин в Испании

В испанском городе Памплона после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса проходит традиционный праздник Сан-Фермин

Фестиваль проводится ежегодно уже больше восьми столетий и длится с 6 по 14 июля

Фото: АР/ТАСС

Участники фестиваля носят традиционные красные шейные платки

Фото: ЕРА/ТАСС

Праздник Сан-Фермин получил широкую известность за пределами Испании во многом благодаря книге американского писателя Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце"

Фото: АР/ТАСС

Каждый июль в Памплону приезжают около миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира

Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

В начале празднований участников фестиваля обливают водой

Фото: АР/ТАСС

Самым зрелищным событием Сан-Фермин является энсьерро — бег от 12 разъяренных быков по узким улочкам Памплоны

Фото: АР/ТАСС

Как правило, быки погибают либо во время забега, либо после него в ходе схваток с тореадорами

Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Каждый год во время фестиваля зоозащитники устраивают акции протеста против издевательства над быками и убийства животных во время боев

Фото: АР/ТАСС

Как правило, ни один из забегов с быками не обходится без пострадавших, десятки человек оказываются в больницах. Иногда травмы, нанесенные быками, становятся смертельными.

Фото: Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

Большинство пострадавших получают травмы в давке, которая образовывается перед самым входом на арену для боя быков

Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Согласно правилам энсьерро в Памплоне, использование видео- или фотооборудования участниками забега запрещено, так как это не только ставит в опасность самого снимающего, но и находящихся рядом людей, потому что отвлекает их внимание от быков

Фото: АР/ТАСС

Кроме бега быков на празднике проходят музыкальные фестивали, карнавалы, костюмированные представления и выступления уличных артистов

Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5894/60945