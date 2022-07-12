Фестиваль Сан-Фермин в Испании
В испанском городе Памплона после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса проходит традиционный праздник Сан-Фермин
Фестиваль проводится ежегодно уже больше восьми столетий и длится с 6 по 14 июля
Фото: АР/ТАСС
Участники фестиваля носят традиционные красные шейные платки
Фото: ЕРА/ТАСС
Праздник Сан-Фермин получил широкую известность за пределами Испании во многом благодаря книге американского писателя Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце"
Фото: АР/ТАСС
Каждый июль в Памплону приезжают около миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира
Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images
В начале празднований участников фестиваля обливают водой
Фото: АР/ТАСС
Самым зрелищным событием Сан-Фермин является энсьерро — бег от 12 разъяренных быков по узким улочкам Памплоны
Фото: АР/ТАСС
Как правило, быки погибают либо во время забега, либо после него в ходе схваток с тореадорами
Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images
Каждый год во время фестиваля зоозащитники устраивают акции протеста против издевательства над быками и убийства животных во время боев
Фото: АР/ТАСС
Как правило, ни один из забегов с быками не обходится без пострадавших, десятки человек оказываются в больницах. Иногда травмы, нанесенные быками, становятся смертельными.
Фото: Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images
Большинство пострадавших получают травмы в давке, которая образовывается перед самым входом на арену для боя быков
Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images
Согласно правилам энсьерро в Памплоне, использование видео- или фотооборудования участниками забега запрещено, так как это не только ставит в опасность самого снимающего, но и находящихся рядом людей, потому что отвлекает их внимание от быков
Фото: АР/ТАСС
Кроме бега быков на празднике проходят музыкальные фестивали, карнавалы, костюмированные представления и выступления уличных артистов
Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5894/60945
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